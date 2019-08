DHA YURT BÜLTENİ - 2

Görüntü Dökümü

İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınabilecek

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün projesiyle ilk kez denenen yöntemle, dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği belirtildi. Ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor" dedi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziraat mühendisi Aytekin Belge, 5 yıl önce incir yetiştiriciliğinde ilk kez denenen bir projeye imza attı. Geliştirdiği, üzüm bağına benzer yöntemle incir dikimi yapıp, 5 yılda gelişmesini sağlayarak ürün elde etti. Klasik sistemde dönümde 16, yine kendilerinin geliştirip uyguladığı destekli sistemde dönümde 83, bu projeyle ise dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği ifade edildi. Tamamlanan projenin, yıl sonunda diğer incir üreticileriyle paylaşılacağı kaydedildi. Bir sonraki hedefin, inciri sera altına alarak mevsim dışında daha erken veya daha geç incir üretiminin yapılmasını sağlamak olacağı kaydedildi. Yeni yöntemle yetiştirilen incirin bakımı ve hasadının da daha kolay olduğu, dönümde daha fazla ürün elde edileceği vurgulandı.

PROJEDE SONA GELİNDİ

Projeyi hayata geçiren ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Projemiz, bazı incir çeşitlerinin sık dikimi ve terbiye sistemiyle bitki geliştirme etkilerini araştırmaktı. Bu amaçla Müdürlüğümüz bünyesinde 2015'te projeye başladık. Damlama sulama sistemiyle suluyoruz. Şu an incir ağaçları 5 yaşında. Gelişimleri gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ürünlerimizi almaya başladık. Kaliteleri sağlıklı ve verimleri gayet güzel. İnşallah bu yılının sonunda sonuç raporunu hazırlayıp, üreticilere daha sağlıklı bilgiler vereceğiz" dedi. Aynı alanda incir ağacı sayısını ikiye katladıklarına değinen Belge, "3 parselimiz var. Her bir parselde 72 ağaç bulunuyor. Bu sistemde biz başarılı olabilirsek, ileride sera altına alarak daha kolay ve istediğimiz zamanda ürün yetiştirebilme amacındayız. Bu şekilde birim alanda daha fazla ağaç dikebiliyoruz. Demir direk ve tellerin kullanıldığı destekli sistemde dönüme 83 ağaç dikilmekteyken, desteksiz olan yeni sistemde, bu sayı dönümde 166 ağaca çıkıyor. Aynı yerde dikilen ağaç sayısı ikiye katlanıyor. Klasik sistemde ise dönüme 16 ağaç dikilebiliyor. En büyük avantaj birim alanda çok daha fazla ağaç dikimi yapabiliyoruz. Bununla da daha fazla ürün elde etme imkanımız var. Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlamakta" dedi.