DHA YURT BÜLTENİ - 2

Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu ve Sivrice koyu açıklarında 5 ayrı operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 239 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) ================== Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu (YENİDEN) Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı, örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik deşifre çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içinde faaliyet yürütüp, destekte bulunduğu iddia edilen 9 şüphelinin evlerini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından bugün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildiği operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin koçbaşı ve levye ile kapıyı açması

- Kapının girişinde yere yatırılan şüpheli

- Evin çevresinde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

- Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri Süre: 02'05" Boyut: 233 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) =================== Dünyanın ünlü yüzlerini peri bacalarına resmetti Erzurumlu ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peri bacalarını tanıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sofia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı gibi isimleri peri bacalarıyla birlikte tuvale işleyen Turanoğlu, "Peri bacalarını görmeyen veya gelemeyecek ünlülere resimlerimde yer verdim. Tamamlanan eserlerle ünlüler resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacaklar" dedi.

Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen Peri bacalarını tanıtmak için Paris Luvr Müzesi'ndeki Mona Lisa, Hollywood'un ünlü ismi Sophia Loren, Güler Sabancı ve Yeşilçam'ın güzel ismi Türkan Şoray Narmanlı Kanyonu'nda resmetti. Sanatçı yaklaşık 6 ay süren çalışmasında birbirinde ünlü isimleri Peri bacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlama aşamasına getirdiği çalışmalarına Peri bacalarında devam eden sanatçı Turanoğlu, amacının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi.

Peri bacalarını gelmeyen veya gelme imkanı olamayan ünlüleri resmeden Mustafa Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışmasını tamamlıyor olmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Peri bacalarının ikiz kulelerin önünde resimleri yağlı boya ile tabloya dönüştürülen ünlüler perileri ziyaret etmiş gibi resmedildi.

Görüntü Dökümü

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-Ressamın tabloları

-Peri bacaları ve tablo detayları

-Ressam Mustafa Turanoğlu ile röp.

-Genel ve detaylar (Süre: 4 dk 46 sn, Boyut: 523 MB) Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ================== Viyana'dan gelen hasta İzmir'de gözlerine kavuştu VİYANA'da yaşayan ve yüksek miyopiye bağlı az görme sorunu nedeniyle kuaförlük mesleğini yapamayacak hale gelen Gamze Karakulu, şifayı İzmir'de buldu. Yurt dışında sayısız hastane gezmesine karşın tedavi olamadığını dile getiren Karakulu, İzmir'deki iki operasyonun ardından yüzde 100 görebildiğini söyleyerek "Burada tedavimi oldum. Viyana'ya dönünce ustalık belgemi alıp kendi dükkanımı açacağım. Ehliyetimi alacağım, hayallerime adım adım gidiyorum" dedi.

Viyana'da kuaförlük yapan 20 yaşındaki Gamze Karakulu, 3 yaşından beri gözlük, son 4 yıldır da lens kullanıyordu. 3 yaşında eksi 8 numara ile başlayan görme kaybı, eksi 28'e ulaştı. Birçok doktorun gözünü kaybetme riski olduğunu söylediği Gamze Karakulu, İzmir'de Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler sayesinda sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Mehmet Söyler, Gamze Karakulu'ya iki farklı operasyon yaptıklarını belirterek eksi 28 derece olan gözlerine mercek takıldığını ve göz numaralarının sıfırlandığını anlattı. İlk ameliyatın sonunda görme oranını her iki gözde de yüzde 100'e ulaştırdıklarını söyleyen Söyler, "Bu kadar büyük göz numaralarında ilk ameliyatta yakını görme sağlanamadığı için ikinci ameliyatla 20 yaşındaki Gamze'ye genelde 40 yaşından sonra hastalara uygulanan, prebyond lazer tekniği uygulanarak yakını görmesini sağladık. Şaşılık da gözün görmesi düzeldiği için ameliyata gerek kalmadan büyük oranda düzeldi. Bu şekilde Gamze hem körlükten kurtuldu, hem gözlükten kurtuldu, hem de doğuştan göz kayması ortadan kalktı; şu anda üç mutluluğu bir arada yaşıyor" dedi.

İlk ameliyatın ardından görme bozukluğunu önemli ölçüde düşürdüklerini, ancak hastanın yakını görmekte zorlandığını ifade eden Söyler, bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"İkinci ameliyatın ardından kayması düzelince ayrı bir işlem yapmamıza gerek kalmadı. Şu an hem uzak hem yakını mükemmel derecede görüyor. Bu hastalarda bu kadar başarılı sonuç almak beklediğimiz bir durum değildi. Bundan sonra gözlük olmadan gözlükle gördüğünden daha iyi bir şekilde görmeye devam edecek. Gamze çok kalın camlı bir gözlük takıyordu. Gözlüğü çıkardığında hiçbirşey göremiyordu. Gözlüğe rağmen görmesi yüzde 30'du. Ne kadar gözlük takarsanız takın büyük numaralarda gözlüğün yarattığı bir az görme durumu da vardı. Bu da ortadan kalktı. Kullandığımız teknoloji sayesinde 40 yaşından sonra yaptığmız yakın görme düzeltmesini 20 yaşında yapmış olduk. Hayat boyu görme sorunu yaşayacağını düşünmüyoruz. Hayatta istediği herşeyi yapabilecek. Estetik olarak da çok katkısı oldu. "

'GÜZELLİĞİME KAVUŞTUM'

Yurt dışında hekimlerin 18 yaşına kadar yapacak bir durum olmadığını söylemeleri üzerine çaresiz kaldığını anlatan Gamze Karakulu, çok ağladığını ve isyan ettiğini dile getirdi. Yakınları aracılığıyla İzmir'deki doktora ulaştığını kaydeden Karakulu, "Buradan da ağlayarak çıkacağımı düşünüyordum. Mehmet bey muayene etti ve 'yarım saatte, ameliyata alalım' dedi. 1 ay sonra ikinci ameliyata girdim. Gözlükten de lensten de kurtuldum, güzelliğime kavuştum. Hiçbir sıkıntım kalmadı" dedi. 18 yaşına geldiğinin ertesi günü hastaneye gittiğini, ancak bu kez müdahalenin 25 yaşına ertelendiğini anlatan Karakulu, şöyle devam etti:

"Kuaförlük yaparken patronlarımdan çok azar işittim. İşimi çok seviyorum. Müşteriye çok yaklaşmak zorundaydım. Kaç kez işten çıkarıldım. Depresyona girmiştim, burada tedavimi oldum. Viyana'ya dönünce ustalık belgemi alıp dükkanımı açacağım. Ehliyet alacağım. Hayallerime adım adım gidiyorum. Herkese tavsiye ederim. Görme bozukluğu yaşayan kimse ümitsizliğe kapılmasın."