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DHA YURT BÜLTENİ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

1)BARTIN'DA ALKOL İMALATHANESİNDE PATLAMA: 2 YARALI BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4.

1)BARTIN'DA ALKOL İMALATHANESİNDE PATLAMA: 2 YARALI

BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi. 2 yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'e sevk edildi

BARTIN/DHA

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Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (EK)
2)CENAZELER MORGA KONULDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cenaze aracı
- Tabutların cenaze aracından indirilmesi
- Morga taşınmaları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB
KAHRAMANMARAŞ/DHA

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3)KULA'DAKİ KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılalar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kula'nın Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e getirmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, bugün saat 05.00 sularında Öküz Tepesi mevkiinde yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Kazada midibüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde, 3'ü ise bir özel hastanede tedaviye alındı. Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden yaranan Mehmet Ağar, rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı ama herhalde, düşüremedi. Öküz Tepesi'nden şarampole uçtuk, Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yerinden görüntü
- Yaralananlardan görüntü
Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / KULA (Manisa), (DHA)

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Tespit edilip yok edildiler!Tespit edilip yok edildiler!
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