DHA YURT BÜLTENİ - 2

Manisa'daki bağlardan kesilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başmasasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Bu yıl üretilen üzümün kalitesinin daha iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticilere, ihtiyaçları kadarını satmaları, geri kalan mahsüllerini ise saklamaları çağrısında bulundu. Manisa il genelinde 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlıyor. Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'i, sofralık üzümün yüzde 20'si Manisa'da üretiliyor. Bu bağlardan üretilen on binlerce ton çekirdeksiz kuru üzüm, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Manisa'daki bağlarda ağustos ayı itibariyle yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. İki hafta boyunca sergilerde kurutulan üzümler iç ve dış piyasaya satışa hazır hale getiriliyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de ovalara serilen üzümler renkli görüntülere sahne oldu. 'BİZLERİ RAHATLATTI' Üzümlerin çeşitli aşamalardan geçerek sergilere alındığını ifade eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı'da 2019 yılı hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Çiftçilerimiz asmalardan kestikleri üzümleri bandırma işlemine tabi tututktan sonra naylonların üzerine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. İki hafta süre zarfında üzüm kuruyor ve biz bunu çeşitli işlemlerden geçirip eledikten sonra çuvallara doldurup, evlerimize götürüyoruz. Bu meşakkatli bir iş. Çiftçimiz yaptığı işten zevk alabilmesi için para kazanması lazım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Hem Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır' açıklaması bir nebze olsun bizleri rahatlattı. Çünkü bir bant oluştu ve o seviyenin altına düşmeyecek. İnşallah hayırlısı olur" dedi. 'AVRUPA STANDARTLARI ÜZERİNDE BİR ÜZÜM ÇIKARTTIK' Saruhanlı genelinde 10 numara kuru üzüm ürettiklerine dikkati çeken Başkan Okur, "Üzümün geleceğini iyi görüyorum. Hasat hemen hemen ilçemizde bitiyor. Bu yıl hasat çok erken sona eriyor. Bu da rekolteyi etkileyecek. TARSİM'in açıklamış olduğu verilere göre de ilçemiz için yüzde 50'ye kadar hasarımız var. Rekoltemiz yarı yarıya düşecek. İl genelinde ise yüksek oranlarda hasarlar var. Son rekolte tespiti yapıldıktan sonra 'kuruma' dediğimiz bir hastalık var. Bunun da rekolteyi düşüreceğine inanıyorum. Ama inşallah fiyatlar bizlere yardım eder. Çiftçilerimize, ihtiyacı kadarını satması, geri kalanı mahsülünü ise saklaması çağrısında bulunuyorum. Bu sene temiz mal çıkardık. 10 numaraya yakın üzüm ürettik. Hiçbir hastalık belirtisi yok ve tertemiz bir üretim oldu. Avrupa standartlarının üzerinde üzüm ürettik. Çiftçimiz o kadar bilinçlendi ki artık, atacağı ilacı atacağı gübreyi ne zaman sulaması gerektiğini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Saruhanlı Ziraat Odası'ndan ve ilaç aldıkları ziraatçilerden bilgi almadan yapmıyor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Okur, Manisa genelinde 35 bin tonu Saruhanlı'dan olmak üzere toplam 270 bin ton kuru üzüm rekoltesi beklendiğini kaydetti.

Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Şaziye Gündüz (59), tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uyup, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi ve diyet programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 80 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. Şeker ve tansiyon hastalığına bağlı kullandığı pek çok ilaçtan da kurtulan Gündüz, "Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum" dedi. Taşova ilçesinde yaşayan şeker ve tansiyon hastası Şaziye Gündüz, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı. Gündüz, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Gündüz, 2 yılda 120 kilodan 80 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı ilaçlarından da kurtulan Şaziye Gündüz, 59 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı. 'İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM' Kendini daha dinç ve daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Gündüz, "Oturduğum yerden kalkamıyordum. Çoraplarımı dahi çocukları giydiriyordu. Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi daha iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla daha eğlenceli vakit geçirebiliyorum" dedi. 'PROGRAMA HARFİYEN UYDU' Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, hastasının diyet programına harfiyen uyduğunu belirterek, "Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Şaziye Hanım düzenli olarak spor yaparak zayıflamaya çalıştı. Şaziye teyzemiz, hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da; 2 yılda 40 kilo verdi, sağlığına kavuştuö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/TAŞOVA(Samsun),(DHA)

=================

Kesim için kazın buzlu su içmesini, kulağına kar suyu girmesini bekliyorlar

KARS'ın 'Kazevi' kurucusu Nuran Oğuz Özyılmaz, zengin menüsüyle müşterilerine hizmet ediyor. Evelik çorbası, tandırda kaz, bulgur pilavı, reyhan şerbeti, umaç helvası, hangel keteden oluşan menüsü büyük beğeni toplayan Özyılmaz, restoranıyla kaz sektörünün gelişmesine de katkı sunduğunu belirtti.

Kars'ın 'Nuran Ablası' olarak bilinen Nuran Oğuz Özyılmaz, Türkiye'de ilk kaz restoranını hizmete açtı. Hazırladığı zengin kaz menüsüyle müşterilerine hizmet eden Nuran Oğuz Özyılmaz, yörenin damak tadını yerli yabancı herkese tanıtıyor. Kaz etinden hazırladığı menüsüyle 2015 yılından beri restoranda faaliyetini sürdüren Özyılmaz, talebe göre hizmette bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin ilk kaz restoranına açmakla bu sektörünü yetiştiricilerine bir pazar kapısı oluşturduğunu kaydeden Özyılmaz, "Ben talebe itaat ettikçe kaz yetiştiricileri çoğaldı. Kars'ta en çok mera ve yaylalarda tarım ürünlerinden arpa ve buğday yetiştirildiği için kazın beslenme şekli de arpa ile olur. Kaz bir at kadar arpa tüketir. Ülkemizde kazın halen doğallığını korumakta olduğunu biliyoruz. O açıdan da kaz rafa girmemiş doğal köylü ürünüdür. Kars'da rakımın yüksek olması, kazın soğuğu görerek kar yemesi, buzlu su içerek etinin yağlanması ve liflenmesiyle lezzetli hale gelir. Kaz kar yemeden kesilen etlerin lezzeti olmaz. Onun için biz de bir kesim takvimi vardır. Biz kazı kesmek için buzlu su içmesini, kulağına kar suyunun girmesini bekleriz. Kestikten sonra da tozlarız kuruturuz ve sezonun her gününde sofralara sunulacak hale getiririz" diye konuştu.

Kars kazına ekonomide bir canlılık kazandırdıklarını da vurgulayan Nuran Özyılmaz, kazın tüm ürünlerinin kullanılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sakatatının, etinin, yağı ve etinin ayrı ayrı satıldığını da söyleyen Özyılmaz, tüy sektöründe de kıpırdanmalar olduğunu bu sektörün de canlanmasıyla ekonomide önemli bir yer tutacağını savunduğunu söyledi.

KESME AŞI VE EVELİK ÇORBASI

Kars'ta açtığı kaz restoranının zengin bir menüyle müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Özyılmaz, yaptımları yöresel yemekleri şöyle sıraladı:

"Kesme aşı ve evelik aşı çorbası. Kesme aşı çorbam babaannelerin yaptığı yeşil mercimekli kesilmiş hamurdan, elde keserek erişte yapıyoruz ve üzerine kızartılmış hamur koyarak servise sunuyoruz. Evelik bizim doğada ekilmeden biten bir ottur. Onu yazdan toplayarak kurutup kışa hazırlık yaparak saklıyoruz. Kışın onu çorbalarda kullanıyoruz. Soğuk algınlığına, boğaz ağrısına ve üşütmeye iyi geliyor. Bu da bizim eskiden babaannelerimizin çorbasıydı. Fakat ben, geçmişten bu yana kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek yemeklerini ticarete dönüştürerek, turizme tanıtarak yeniden canlandırdım. Evelik toplayan, kurutup satan kadınlar oldu. İnsanlar elerindeki ürünü yapacakları işin para ettiğini fark ettikçe kadın emeğini de ekonomiye dahil etmiş oldu.

LAHANA DOLMASI

Lahana dolmamızda güzel olur. Kıymalı yaparız. İçine et otu, pirinç ve dana kıyması kullanıyorum. Soslu pişiriyorum. Özel bir lezzettir. Bizde çok sebze olmadığından bizim bostanlarımızda lahana çok iyi olur. Çok lezzetli ve çok iri lahanalar bulunur bizim bostanlarımızda. Onun için lahana da bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir.

KARS HELVASI

Helvamız vardır. Umaç helvası. Bu da bize özeldir. 2007'de bu işi ilk yaptığımda tatlı olarak ne sunabilirim ki sürdürülebilir olmalı diye düşündüm. Anneannemin yaptığı o helvayı ben menüye koyarak sürdürülebilir bir tatlı haline getirdim ve Kars'a özel bir tatlı olarak menülere oturttum.

KARS KETESİ

Ketemiz vardır. Ketemizin için un kurabiyesi gibidir. Yağlı hamura iç konarak yufkaları açılarak yapılır. Tok tutan, enerji veren bir çörek çeşididir. Kete de bizim vazgeçilmez ve özel bir hamur işimizdir.

HOŞAF VE REYHAN ŞERBETİ

Hoşafımız vardır. Kağızman gün kurusu kayısısından kuru üzümden yaparak sofralarımızı tatlandırıyoruz.

Reyhan şerbetimiz vardır. Bizim bostanlarımızda mor reyhan çok güzel olur. Onu kışın kaynatarak şerbet yaparak özel bir sofrada içecek çeşidi olarak sunuyoruz.

HANGEL

Hangel bizim genelde ırgat yemeğimizdir. Yoksul yemeğimizdir. Kare kare kesilmiş hamuru haşlayarak, üzerine tereyağında kavrulmuş soğan ve sarımsaklı yoğurt soslayarak sunuyoruz. Çok özel ve bir mantı çeşididir. Bu da Kars'a aittir.

Görüntü Dökümü

---------------

-Kaz menüsünden genel ve detaylar

-Nuran Özyılmaz ile röp

-Nuran ÖZyılmaz’ın mutfakta tanıtım yapması

(Süre: 6 dk 33 sn, Boyut: 732 MB)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

===================