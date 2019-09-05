DHA YURT BÜLTENİ - 2

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin’den görüntülendi Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye’den görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu. Görüntü Dökümü

--------

Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - ================== 3 kişilik aile, kaza sonrası alev alan otomobilden kurtarıldı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, alev aldı. Kazada yaralanan, aynı aileden 3 kişi, yanan araçtan çevredekilerce kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde, Çorlu'nun Seymen Mahallesi'ndeki havaalanı kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya giden Murat Urucu yönetimindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü Murat Urucu ile araçta bulunan eşi Çiğdem ve çocuğu Ege Urucu yaralandı. Kazayı görenler, hemen ailenin yardımına koşup, yanan otomobilden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Araçtan detaylar

-İtfaiye aracı

-Polislerin çalışması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - ================== Ordu’da suç örgütü şüphelisi 20 kişi adliyede Ordu'da gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da yer aldığı gözaltına alınan 31 kişiden 20’si adliyeye sevk edildi, 11 kişi ise serbest bırakıldı.

Ünye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara’da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerle belirlenen ve 21 ayrı suça karıştıkları tespit edilen aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana da el koyuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi serbest bırakılırken, 20 şüpheli özel harekat timleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Şüphelilerin araçlara bindirilme görüntüsü

-Polis araçlarının emniyet önünden hareket etmesi

- Emniyet Müdürlüğü detay görüntüsü

-Polis Özel Harekat Timi'nin detay görüntüsü Süre: 1.33 DK. Boyut: 176 MB Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA ==================== Manisa Ovası üzüm sergisine döndü Manisa'daki bağlardan kesilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başmasasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Bu yıl üretilen üzümün kalitesinin daha iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticilere, ihtiyaçları kadarını satmaları, geri kalan mahsüllerini ise saklamaları çağrısında bulundu.

Manisa il genelinde 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlıyor. Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'i, sofralık üzümün yüzde 20'si Manisa'da üretiliyor. Bu bağlardan üretilen on binlerce ton çekirdeksiz kuru üzüm, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Manisa'daki bağlarda ağustos ayı itibariyle yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. İki hafta boyunca sergilerde kurutulan üzümler iç ve dış piyasaya satışa hazır hale getiriliyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de ovalara serilen üzümler renkli görüntülere sahne oldu.

'BİZLERİ RAHATLATTI'

Üzümlerin çeşitli aşamalardan geçerek sergilere alındığını ifade eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı'da 2019 yılı hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Çiftçilerimiz asmalardan kestikleri üzümleri bandırma işlemine tabi tututktan sonra naylonların üzerine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. İki hafta süre zarfında üzüm kuruyor ve biz bunu çeşitli işlemlerden geçirip eledikten sonra çuvallara doldurup, evlerimize götürüyoruz. Bu meşakkatli bir iş. Çiftçimiz yaptığı işten zevk alabilmesi için para kazanması lazım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Hem Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır' açıklaması bir nebze olsun bizleri rahatlattı. Çünkü bir bant oluştu ve o seviyenin altına düşmeyecek. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

'AVRUPA STANDARTLARI ÜZERİNDE BİR ÜZÜM ÇIKARTTIK'

Saruhanlı genelinde 10 numara kuru üzüm ürettiklerine dikkati çeken Başkan Okur, "Üzümün geleceğini iyi görüyorum. Hasat hemen hemen ilçemizde bitiyor. Bu yıl hasat çok erken sona eriyor. Bu da rekolteyi etkileyecek. TARSİM'in açıklamış olduğu verilere göre de ilçemiz için yüzde 50'ye kadar hasarımız var. Rekoltemiz yarı yarıya düşecek. İl genelinde ise yüksek oranlarda hasarlar var. Son rekolte tespiti yapıldıktan sonra 'kuruma' dediğimiz bir hastalık var. Bunun da rekolteyi düşüreceğine inanıyorum. Ama inşallah fiyatlar bizlere yardım eder. Çiftçilerimize, ihtiyacı kadarını satması, geri kalanı mahsülünü ise saklaması çağrısında bulunuyorum. Bu sene temiz mal çıkardık. 10 numaraya yakın üzüm ürettik. Hiçbir hastalık belirtisi yok ve tertemiz bir üretim oldu. Avrupa standartlarının üzerinde üzüm ürettik. Çiftçimiz o kadar bilinçlendi ki artık, atacağı ilacı atacağı gübreyi ne zaman sulaması gerektiğini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Saruhanlı Ziraat Odası'ndan ve ilaç aldıkları ziraatçilerden bilgi almadan yapmıyor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Okur, Manisa genelinde 35 bin tonu Saruhanlı'dan olmak üzere toplam 270 bin ton kuru üzüm rekoltesi beklendiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Üzüm bağlarının drone görüntüsü

-Üzüm sergi alanlarının drone görüntüsü

-Üzüm bağlarında çalışan işçilerden görüntü

-Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ================= Şeker hastası Şaziye teyze, 40 kilo verip sağlığına kavuştu Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Şaziye Gündüz (59), tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uyup, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi ve diyet programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 80 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. Şeker ve tansiyon hastalığına bağlı kullandığı pek çok ilaçtan da kurtulan Gündüz, "Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum" dedi.

Taşova ilçesinde yaşayan şeker ve tansiyon hastası Şaziye Gündüz, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı. Gündüz, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Gündüz, 2 yılda 120 kilodan 80 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı ilaçlarından da kurtulan Şaziye Gündüz, 59 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM'

Kendini daha dinç ve daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Gündüz, "Oturduğum yerden kalkamıyordum. Çoraplarımı dahi çocukları giydiriyordu. Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi daha iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla daha eğlenceli vakit geçirebiliyorum" dedi.

'PROGRAMA HARFİYEN UYDU'

Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, hastasının diyet programına harfiyen uyduğunu belirterek, "Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Şaziye Hanım düzenli olarak spor yaparak zayıflamaya çalıştı. Şaziye teyzemiz, hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da; 2 yılda 40 kilo verdi, sağlığına kavuştuö diye konuştu.