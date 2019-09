DHA YURT BÜLTENİ-2

SİNOP'ta etkili sağanağın ardından meydana gelen taşkının ardından belediye ekipleri, vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı. Kentte bazı vatandaşlar da, gece etkisini artıran yağış sonucu su basıp eşyalarının hasar gördüğü evlerinde temizlik çalışması başlattı. Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklı şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sağanak sonucu bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Sağanağın gece saatlerinden yeniden etkili olmasıyla, bölgede yol kenarında bulunan Murat Güçer'e ait ev, taşan kanalizasyon sularında nasibini aldı. Su baskını sonucu, evdeki eşyalar hasar gördü. Eşyaları suyla kaplanan ev sahipleri, kendi imkânlarıyla temizlik çalışması başattı. Belediye ekipleri de, bazı bölgelerde vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı. 'BAKTIK Kİ EVİ SEL ALMIŞ' Ev sahibi Murat Güçer (39), baskınların son zamanlarda sıkça meydana gelmesinden ötürü mağdur olduklarını söyleyerek, "Odadan dışarı çıktığımda ayağıma su geldi. Baktık ki evi sel almış. Muhtarı aradım, bizi geçiştirdi ilgilenmedi. Belediye ekiplerini aradım. Gelen-giden olmadı. Birkaç sene önce de böyle olmuştu, valinin de bilgisi var fakat kimse oralı olmadı. Buraya asfalt yol yapılmıştı, ondan sonra her yağmurda su basmaya başladı. Kimse yardım etmedi, çözüm için uğraşmadı. Evde yatacak yerimiz yok. Dolaplar, yataklar ve eşyalar kullanılamaz hale geldiö dedi.

TÜRKİYE'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek isteyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde getirdiği cami imamına önce ezan ardından da kaside okutturdu. Mağara akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelinin arttırılması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ve çok sayıda davetliyle Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi. Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık geçmişe sahip mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi. MAĞARADA EZAN VE KASİDE OKUNDU Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan okumasını istedi. Vali Karaloğlu, ezan okunmasından sonra bir de kaside okumasını istedi. Hem ezan hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi. 3 BİN 505 MAĞARANIN 735'İ ANTALYA'DA Vali Münir Karaloğlu, Kocain Mağarası'nı gezdikten sonra ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaradan 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, kentteki mağaraların turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını, 735 mağaranın yalnızca 8'ini turizme kazandırdıklarını ve ziyarete açtıklarını ifade etti. Münir Karaloğlu, şöyle dedi: "Antalya; Allah'ın birçok özellik verdiği bir şehir. Ancak içinde yaşayanlar olarak bizler kenti bilmiyoruz. Antalya'nın mağaralarından şelalelerine, endemik bitki türlerinden hayvan türlerine her şeyine tanıtıp anlatmamız ve sahiplenmemiz lazım. Biz sadece ezberlediğimizi yapıyoruz. Deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan yok. Tabiî ki deniz, kum, güneş olacak. Ancak şu mağarayı daha çok insana göstermemiz lazım. Mağaraları hazine var, define var diye talan ediyorlar. Buralarda öyle bir durum yok. Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar var." Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Mağarası'nı da gezdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------------

- Mağara giriş

- Vali ve beraberindekilerin bilgi alması

- Fenerlerle mağarada yürünmesi

- Detaylar

- Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'in ezan okuması

- Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'in kaside okuması

- Vali Münir Karaloğlu açıklama

- Detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR-ANTALYA-DHA)

=====================================================

3)YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNE SALINCAK KURDULAR

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde çocukların oyunu adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Kentsel dönüşüm uygulanan mahallede yapılan apartmanlarda yaşayan çocuklar, oyun oynayacakları park bulamayınca bölgeden geçen yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yakutiye İlçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondu binalar yıkılarak yerine apartmanlar kuruldu. Mahallede yaşayanlar için park ya da sosyal donatı alanları yapılmayınca çocuklar, yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak belirledi. Her taraf toprak olduğu için oyunlarını beton zemini bulunan yüksek gerilim hattında oynayan çocuklar, direğe salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi. Kentsel dönüşüm ugulanan mahellede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak kullandığını belirten Yavuz Coşkun, Çocuklar yağmurlu günlerde olsun buraya salıncak kuruyorlar. Her hangi bir önlem yok. İlgilelere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Yüksek gerilim hattı, çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz" dedi.

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz-toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.