DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas'ına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. 16'sı aktif görevdeki askeri personel, toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen aktif 16 askeri personel, 23 kişi hakkında yakalama kararı çıktartıldı. Alınan kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya göterileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Adli tıp biriminin dış görüntüsü
-Adli tıp biriminin tabelası
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Süre: 00'54" Boyut: 102 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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Öğretmenler hedefleri bulmak için zamana karşı yarıştılar
Milli Eğitim Bakanlığı ve Oryantiring Federasyonu'nun Erzurum'da düzenlediği kursa katılan 219 öğretmen, birbiriyle yarıştı. Öğretmenler, kurs hocalarının 2 kilometrelik bir alana yerleştirdiği 15 hedefi bulmak için zamana karşı mücadele etti.
Klasik bir eğitim anlayışı yerine dersleri daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü, öğretmenlere yönelik oryantiring kursları düzenlemeye karar verdi. Okullardaki öğrenme etkinliklerinin yaşamla ilişkilendirilmesini ve öğrenmeyi okul dışı ortamlara taşıyarak çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerinin sağlanmasını amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle sınıf öğretmenleri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, beden eğitimi, coğrafya ve biyoloji branşlarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere yönelik olarak eğitimler yapacak.
ERZURUM'DA KURSA ALINDILAR
Milli Eğitim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Oryantiring Federasyonu ile yapılan protokolün ardından Erzurum merkez Aziziye İlçesi'ndeki Hizmet İçi Eğitim Enstisüsü'nde çalışmalara başlandı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden öğretmenlerin katıldığı kursların 3'üncü etabı gerçekleştirildi. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın ve usta öğreticilerin kursa aldığı öğretmenlere 5 gün boyunca pratik bilgiler verildi. Çeşitli branşlardan 219 öğretmen, kurs sonunda düzenlenen yarışmada mücadele etti. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün 2 kilometre uzunluğundaki ağaç kaplı bahçesindeki oryantiring yarışında öğretmenler, 15 ayrı noktaya konulan hedefi bulamaya çalıştı. Parmaklarına takılan elektronik çiple hedefleri konulan yerlerde tek tek belirledi. Zaman zaman bahçede hedefleri bulmakta zorlanan öğretmenler, kısa sürede yarışı tamamlamak için koşmak zorunda kaldı.
KLASİK EĞİTİM ANLAYIŞINDAN ÇIKMAYA BAŞLADIK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesiyle artık okullarda klasik eğitim anlayışının dışına çıkıldığını belirten Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın, “Çocukları aktif hale getirecek çalışmaları sınıf ortamına somak zorundayız. Oryantiring bunu sağlayacak, çocukları aktif kılacak bir branştır. Çocuklar fen bilgisi işlerken, koşacak, düşünecek ve karar verecek. Bu eğitimleri çocukları daha aktif hale getirmiş olacağız ve analitik düşünür hale getireceğiz" dedi.
Son eğitime katılan 219 öğretmenle birlikte Erzurum'da 550 eğitimciye oryantiring kursu düzenlendiğini kaydeden Aydın, yarışmadaki performansların da iyi olduğunu belirtti. Oryantiring yarışını 10.07'lik derecesiyle tamamlayan coğrafya öğretmeni Huriye Yılmaz, “Bu sporu derslerimde kullanacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teorik ve pratik olarak çok fazla şey öğrendik. Amatör bir koşucu olmama rağmen çok büyük keyif aldım. Bu spor her yerde uygulanabilir. Orman, okul, sınıf her alanda eğitime uygulanabilir" diye konuştu.
Çanakkale'den eğitime katıldığını belirten Cuma Harunoğlu, eğitimlerinin çok başarılı geçtiğini söyledi. Harunoğlu, kursta öğrendiklerini okuluna döndüğünde öğrencileriyle birlikte derslerde de uygulayacağını kaydetti. Sivas Koyulhisar'dan kursa katılan sınıf öğretmeni Habibe Özge Uğur, “İlk geldiğimde eğitimin bu kadar keyifli ve eğlenceli olabileceğini düşünmemiştim. Öğrendiklerimizi derslerde uygulayıp çocuklar için eğitimi daha eğlenceli hale getirebiliriz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Öğretmenler start çizgisinde ısınmaları
-Haritaları alan erken ve kadın öğretmenlerin hedefleri araması
-Hedefleri bulan öğretmenlerin işaret yapması
-Özgür Aydın ile röp
-Hedefleri işaretleyip yarışmayı tamamlayan öğretmenler
-Huriye Yılmaz ile röp
-Cuma Harunoğlu ile röp
-Habibe Özge Uğur ile röp
SÜRE:05.43 BOYUT: 641 MB
Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)
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Erzurum'da moğolların kullandığı mancınık gülleleri bulundu
Erzurum'da yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler tarafından her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ikisi kırık biri sağlam olmak üzere 3 tane "Katapult" ismi ile de bilinen mancınık güllesi bulundu. Devasa güllelerin orta çağ döneminde Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Merkez Aziziye ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler 3 tane mancınık güllesi buldu. İhbar üzerine İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve uzmanlar güllelerin bulunduğu yerleşim alanına gitti. Yapılan teknik incelemede güllelerin Ortaçağlarda Moğollar döneminde kullanıldığı tespit edildi. Sağlam kalan gülle bir vinç yardımı ile kamyona yüklenerek sergilenmek üzere Erzurum Müzesinin bahçesine taşındı. Topun icadından önce özellikle kale kuşatmaları sırasında ağır taş gülleleri fırlatmak için kullanılan aracın adının mancınık olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Bu taşta mancınığın fırlattığı güllerden birisi. Mancınık Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan bir silahtı. Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Objenin büyük bir ihtimalle Moğollarda kullandığını tahmin etmekteyiz. Müzenin bahçesine götürüp bilim dünyası ile paylaşacağız. Savaşta kullanılan devasa gülle yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 1,20
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