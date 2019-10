DHA YURT BÜLTENİ - 2

Antalya'da girişimci bir çiftçi, kalp şeklini alan armut yetiştirdi. Her ağaçta sadece bir tane yetiştiren çiftçi Şükrü Doğrul'un 10 liradan sattığı kalpli armutlara sevgililer rağbet gösteriyor. Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Antalya'nın Korkuteli ilçesinde girişimci çiftçi Şükrü Doğrul, bir ilke imza attı. Korkuteli'de yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 'karyağdı' armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için oğlu Necati Doğrul'un tavsiyesiyle Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1000 ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdi. SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYOR Büyük marketlerin yanı sıra sevgililer kalpli armutlara büyük ilgi gösterdi. Doğrul, kalpli armutları duyan sevgililerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi. Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Doğrul, "Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Oğlum bu ürünleri cazip hale getirmek istedi. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük" diye konuştu. TANESİ 10 LİRA Ağacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, “Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Şimdilik sadece 1000 tane üretiyoruz. Tanesini 10 liradan satışa çıkardık. Sayıyı çoğaltmayı planlıyoruz. Yeni kalıplar bulduk. Şu anda sadece iç pazara hitap ediyoruz. Tanınırlığı arttıkça yurt dışından da talep geleceğini düşünüyorum. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz" diye konuştu. AKILLI BAHÇESİ VAR Bahçesinin 'akıllı bahçe' diye geçtiğini belirten Şükrü Doğrul, toprak altında sulama sisteminin yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün her yıl uygun meyve yetiştirdiği için mavi bayrak verdiğini kaydeden Doğrul, “Bu yıl 1000 tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz. Yeni bir pazar yaratacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Bahçenin drone görüntüsü

-Çalışan işcilerden görüntü

-Üretilen meyvelerin görüntüsü

-Muhabir Hasan Demirbaş ın anonsu

-Üretici Şükrü Doğrul ile röp

-Detaylar

582 MB ///5.15 SN (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

====================

Ressamlar iklim değişikliğine karşı siyah poşet giyerek resim yaptı

İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Sanat Çalıştayı'nda, ressamlar küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için siyah çöp poşetleri giyerek resim yaptı. Tuvalle buluşan fırçalar, iklim değişikliğinin yarattığı dünyayı çizdi.

Çeşme'nin Alaçatı'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Sanat Çalıştayı'nda, küresel iklim değişikliğine dikkat çekildi. Ressamlar, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukları anlatmak için üzerine siyah çöp poşetleri giyerek, fırçalarını tuvalle buluşturdu. İzmir'in farklı yerlerinden 12 ressamı buluşturan çalıştayı düzenleyen ressam Özlem Yörük, dünyanın her geçen gün kirlendiğini, amaçlarının bu duruma dikkat çekmek ve kirliliğe karşı ses çıkarmak olduğunu belirtti. Özlem Yörük, "Sanat nefes demek, yaşam demektir. Maalesef havamız kirli ve gittikçe daha da fazla kirleniyor. O nedenle Alaçatı'da hem buranın tanıtımını sağlamak hem de bu güzel sanat ortamını yaratmak, sanatla birlikte hava kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir organizasyonu hayata geçirdik. Her yer yeşil olsun diye çöp poşeti giydik. Çöplerimizi lütfen atmayalım, fosil yakıtları azaltalım" dedi.

'SANATLA DÜNYAYA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEDİK'

Bir grup ressam arkadaşı ile bir araya geldiklerini belirten Ressam Ufuk Yılmaz da dünyanın her gün biraz daha kirlendiğini söyledi. Dünyanın her gün biraz daha yaşanılmaz hale geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"İnsanlar yaşadıkları alanların sadece kendilerine ait olduğunu zannediyorlar. Oysaki hayvanlar ve bitkiler de bizimle beraber. Yaşadığımız hava ve yediğimiz ürünler sağlıklı değil. Sağlıksız besleniyoruz, sağlıksız yaşıyoruz, sağlıksız soluyoruz. Bunu sanatla anlatmak istedik."

Ressam Barış Sarıbaş da, dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini, sanatçılar olarak kendilerinin de dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek, değiştirmek için çabaladıklarını aktardı. Sarıbaş, bunun için sanatla dünyaya bir şeyleler söylemeye çalıştıklarını anlattı.

Ressam Oğuz Demir de, "Tahmin edemediğimiz iklim değişiklikleri ile karşı karşıyayız. Bu durum hepimizi ciddi şekilde ilgilendiriyor. Herkes üzerine düşenleri yaptığı sürece, bu durum büyük önlemlere, büyük çözümlere dönüşür. Umarım bu çember büyür" dedi.

Ressamların yaptığı resimler, Alaçatı Kirli Çıkı Sanat Galerisi'nde 6 Ekim saat 15.30'da sergilenecek.