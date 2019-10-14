DHA YURT BÜLTENİ - 2

Giresun'da fındık fabrikası, yangında hasar gördü Giresun'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece yarısı Giresun Organize Sanayi bölgesinde bir fındık fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen ve içinde yüklü miktarda fındık olan fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiye soğutma çalışmasından görüntü

-Dumandan etkilenen 1 kişinin ambulansa bindirilirken görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntü Haber-Kamera: Nedim KOVAN / GİRESUN,(DHA)

================================ Bin polisle narkotik operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında Bursa'nın Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişiler ile aranan bazı şüphelilere yönelik şafak operasyonu başlatıldı. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişilere ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, bin polis görev aldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Havadan drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyonda eğitimli narkotik madde arama köpekleri Rona ve Galya da kullanıldı.

GİTARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Arama yapılan evlerden birinin banyosunda ve gitarın içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Operasyondan detaylar

-Evlerde yapılan aramalardan detaylar

-Narkotik köpeklerinin aramalarından detaylar

-Genel detaylar Haber: Semih ŞAHİN - Kazım BULUT / GEMLİK(Bursa),(DHA) ====================================== Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, "Kedi resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz" dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin poşet içerisinde yanmış bir kedi ölüsü bulduğunu gördü. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, "Dün kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamazö dedi. Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Parktan görüntüler

-Çöpten ve kediden görüntüler

-Arzu Şerefoğlu'nun kedileri beslemesi

-Röportaj Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ====================================== Ortaokul öğrencileri şehit için mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti Erzurum Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane Kulübü öğrencileri, 2008 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın mevlidini Şehit ve Gaziler Derneği'nde okuyup, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de dua etti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube'sine ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir', 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır', 'Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz' pankartları ile gelen yaklaşık 50 öğrenci, gaziler tarafından karşılandı. Öğrenciler şehit Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın 11'inci yıl dönümü nedeniyle okulda okudukları hatmin mevlidini ise dernekte okudu. Öğrenciler, Barış Pınar'ı harekatına katılan askerler için de ellerini açıp dua ettiler. Dernek üyeleri, çocuklara tatlı ikramında bulundu ve onlarla sohbet etti.

Mevlide katılan şehit Cahit Yıldırım'ın eşi Cezminur Yıldırım, duygulu anlar yaşadı. Eşinin Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düştüğünü söyleyen 3 çocuk annesi Yıldırım, "Benim ve çocuklarımın kahramanı olan Cahit Yıldırım, Erzurum'un 251'inci şehidi. Ölümünün 11'inci yıl dönümü nedeniyle evde hatim okuttum. Çocuklarımız da mevlidini derneğimizde okudu. Şehitlerimizin unutulmaması çok güzel bir duygu. Vatan hainleri bunu bilsin ki ben ve çocuklarım da bu ülke için şehit olmaya hazırız" diye konuştu.

Mevlid sonrası çocuklara elleriyle tatlı ikram eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, öğrencilerin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Terörle mücadelede girdikleri silahlı çatışmada gazi oldukları gibi şehit olmaya da hazır olduklarını ifade eden Başkan Akgül, "Afrin operasyonunda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne gidip müracaat edeceğiz. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bugün öğrencilerimizin buraya gelip şehidimize mevlid okuması çok anlamlıydı. Allah hepsinden razı olsun. Onların bizlere sahip çıktığını görmek güzel bir duygu" dedi.

Öğrenciler mevlit ve duadan sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler, geldikleri gibi sloganlar eşliğinde dernekten ayrılarak okullarına gitti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin derneği girişi

-Engelli bir gazinin çocukların fotoğraftını çekmesi

-Dua ve şiir okunması

-Okul müdürü Müdahir Bayrak'ın konuşması

-Şehit eşinin konuşması

-Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül'ün konuşması

-Başkanın çocuklara tatlı ikram etmesi

-Bir öğrencinin konuşması

-Çocukların dernekten sloganlar atarak gitmesi- Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) ====================================== Ciritçilerden Mehmetçiğe selam Ankara'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi. Antrenman öncesi sahanın ortasında toplanan ciritçiler, selam verdikleri Mehmetçiğe başarı diledi, dua etti.

Erzurum'daki Şah Dadaş ve Sancak Atlıspor Kulüpleri, Ankara'da yapılacak cirit şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında hafta sonu antrenman yapan ciritçiler, 9 Ekim 2019 günü sınırda terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiğe de destek veriyor. Harekatı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe antrenman öncesi selam gönderen ciritçiler, zafer için dua ediyor. Ankara'da yapılacak şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen Şah Dadaş Atlıspor Kulübü Başkanı Erdem Kara, "Antrenmana başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizi selamlıyoruz, onlara Erzurum'dan dualarımızı gönderiyoruz. Erzurum'dan tüm Türkiye ve dünyaya askerimizin yayında olduğumuzu bildiriyoruz. Biz askerlerimizle biriz, beraberiz. Bize ihtiyaç olduğu zaman sadece Şah Dadaş Kulübü değil, tüm kulüplerimizle canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi.