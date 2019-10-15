DHA YURT BÜLTENİ - 2

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor. Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Erzurum'da Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Gaziler, Akıncı'ya istifaya çağırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur ve barışı getirmek amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" değerlendirmesinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gazilerden sert tepki geldi. Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde toplanan Kıbrıs gazileri, Akıncı'yı bu açıklamasından dolayı kınadı. Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın bölgeye barış ve huzur getirmesi amacıyla yapıldığını hatırlatarak, bugün Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın da aynı ruhla yapıldığını söyledi. Mesci, "Emperyalist ülkelerin açıklamalarından çok Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verilmiş bir makamda Türkiye'yi haksız gören bir cumhurbaşkanının söylemleri hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve özellikle de biz Kıbrıs gazilerini derinden yaralamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarını kınadıklarını belirten Başkan Mesci, şunları söyledi: "20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barış getiren Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek basiretsizlik ve saygısızlıktır. Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, derhal Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Kıbrıs halkından özür dilemesini bekliyoruz. Yunanistan'ın enosis hayalini Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömen Mehmetçik, bugün de hemen sınırımızın dibinde var olan terör örgütlerini o bölgenin kızgın kumlarına gömecektir." Başkan Mesci, açıklamasını KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendi sesinden okuduğu 'İki Bayrağım Var' şiiriyle sonlandırdı. Başkan Mesci ve Kıbrıs gazileri, Akıncı'nın bir an evvel görevden istifa etmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Gazilerin Atatürk büstü önünde toplanması

-Gazilerden detay görüntü

-Dernek Başkanı Salih Mesci'nin konuşması

-Bir gaziyle röp

-Dernek binasında gazilerin sohbeti

-Gaziyle röp

-Dernek Başkanı Salih Mesci'nin şiir okuması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

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Anamur'da Nar Şenliği

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Nar Şenliği'nde üreticileri tarafından sergilenen ürünler, yogun ilgi gördü.

Güngören Mahalle Muhtarı Murat Tere ve Kaş Pazarı Dernek Başkanı Hüseyin Demir tarafından düzenlenen şenliğe, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Toker ve Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, vatandaşlar katıldı. Şenlikte Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zafere ulaşması için Fetih Suresi okundu. Güngören Mahalle Muhtarı Murat Tere, şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Kılınç ise konuşmasında, üreten toplumun hiç kimseye mahkum olmayacağını ifade ederek, "Güngören'imizin meşhur narını hem Anamur'a, hem Türkiye'ye ve ulaştırarak tüm kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Gümüş'te yaptığı konuşmasında, "Bir ülkede üretim olmazsa o ülkede bağımsızlıktan söz edemezsiniz. Onun için üreticilerimizi canı gönülden kutluyor, devletin tüm kademelerinden destek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü Folklor ekibinin kısa bir gösteri sunduğu şenlikte 55 kilo Türkiye Minder Güreşi Şampiyonu Şerife Nur Tarakçı ve Nur Çınar minder güreşi gösterisi ile göz doldurdu. Kükürlüler Derneği Başkanı Gülay Uysal ve ekibi katılımcılara sıkma, yayık ayranı ve nar ikram etti. Dernek Başkanı Uysal dernek olarak üreticilere her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi. Şenlikte, görünüm dalında İbrahim Püryan 1'inci, Ali Rıza Baş 2'nci ve Lütfi Batun 3'üncü oldu. Ağırlık dalında bir kilo 380 gramla Nazmi Sesli 1'inci gelirken, bir kilo 280 gramla Rasim Batun 2'inci ve bir kilo 182 gramla Hasan Ali Batun 3'üncü oldu.

Görüntü Dökümü

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-Narların getirilişi

-Genel ve detay görüntüler

-Narların ikramı

-Kükür Dernek Başkanı nar soyarken

-Röpler

-Başkan Kılınç ve konuşmacılar

-Folklor gösterisi Destan okunması kısa

-Nar yarışmacıları

-Nar bahçesinde röp.

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)

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