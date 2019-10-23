DHA YURT BÜLTENİ - 2

Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı (Görüntü ekiyle yeniden) Van 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Çetin ve 13 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKKKCK'ya eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, de bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgiütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, belediye meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Hücret Kandemir ile HDP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Asıl da, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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-Yıldız Çetin'in sevkinden görüntü HABER: Barbaros KULERCİŞ (Van), (DHA) ============================== Kayseri'de 41 kişinin yakalanmasına yönelik FETÖ operasyonu Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firar durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şüphelinin, Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin, KHK kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri öğrenildi. Aranan şüphelilerden 12'sinin de karı-koca oldukları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca örgüt evinde kaldıkları, kendilerine gelen talimatla deşifre olmamak için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi isimlerine yapmadıkları, binada kendilerini gizledikleri, evlerinden çıkışlarda ve girişlerde tedbirli davrandıkları tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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-Gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tabipliğe sağlık kontrolüne getirilmesi Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA ============================= Yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar Muş'taki köylüler, İçişleri Bakanlığı'nın 'yaylalarda yiyecek bırakmayın' uyarısını dikkate aldı. Yayladan köylerdeki evlerine dönen vatandaşlar, yaz aylarını geçirdikleri evlerinde eşya ve yiyecek bırakmadı.

İlkbahar aylarıyla birlikte Muş'un verimli yaylalarına göç eden köylülerin, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculukları sürüyor. Yaklaşık 4,5 ay geçirdikleri yaylada ürettikleri yağ, peynir gibi ürünleri traktör ya da kamyonetlere yükleyen vatandaşlar, kar bastırmadan önce köylerine geri dönüyor. Köye dönüş yolculuğu sırasında vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayla evlerinde eşya veya yiyecek bırakmayın uyarısına da uyuyorlar.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay 39 ile gönderdiği yazıda, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyarmıştı. Yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen İçişleri Bakanlığı'nın bu yazısını Muşlu köylüler dikkate aldı. Ayrıldıkları yaylalarda yaşam malzemesine dair geride bir tek pirinç tanesi bile bırakmadıklarını belirten yaylacılardan Ersin Oğlago, "Biz bahar mevsiminde buraya geldik. 4,5 aydır buradayız. Havaların soğumasıyla beraber artık taşınıyoruz. Geride hiçbir yaşam malzemesi, hiçbir şey burada bırakmama şartıyla taşınacağız. Muş Valiliği'nin de bizlere verdiği yazıya göre, bir tane pirinç tanesi bile burada bırakmayacağımızı kendilerine söz vermişiz ve öylece taşınıp gideceğiz buradan. Allah'ın izniyle yine gelecek sene huzurlu bir şekilde, yaylaların serbest olması dileğiyle tekrardan buralara geleceğiz" diye konuştu.

İlkbahar aylarında geldikleri yayladan artık ayrılma zamanı geldiğini belirten Hasan Oğlago ise ürettikleri yağ ve peynirin yanı sıra bütün eşyalarını köylerdeki evlerine götürdüklerini belirtti.