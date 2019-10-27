DHA YURT BÜLTENİ-2 

Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1) Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (Görüntü DÖkümü

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- Fabrikanın yanması

_ Alevlerden drone ile havadan görüntü

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) =============================== Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehir içi trafikte araç yoğunluğu artınca, 3 kadın polisi de sahada görevlendirdi. Sürücüler, kadın trafik polislerini görmekten memnun olduklarını söyledi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 kadın trafik polisi, şehir içi trafikte çalışmak üzere beraberindeki erkek meslektaşları ile birlikte ekip olarak sahada göreve başladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emine Çam, Gökçe Kalemdar ve Meltem Erci, erkek meslektaşları gibi gece gündüz görev yapıyor. Kadın polisler yol uygulamalarında ve çeşitli eğitim faaliyetlerinde de yer alıyor.

SÜRÜCÜLER BİZİ GÖRÜNCE İLK ETAPTA ŞAŞIRDI Polis memuru Emine Çam, yol uygulamaları sırasında sürücülerden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Sürücüler bizleri görünce ilk etapta şaşırdı. Yaklaşık bir aydır Hakkari'de görev yapıyorum. Sahada çalışmak, içeride çalışmaktan daha zor. Ama yine de görevimiz neyse, onu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar yol uygulamalarında ilk defa kadın trafik polisi gördükleri için şaşırıyor. Biz Hakkari'de ilk defa kadın olarak dışarıda uygulama yapıyoruz. Ama artık alışıyorlar. Hakkari'de sürücülere ceza yazmaktan çok, sürücülere ve yayalara eğitim veriyoruz" dedi. KADINLAR DAHA GÜVEN VERİCİ Sürücü Ferhat Aydın ise, kadın trafik polislerinin sahada görev yapmasından memnun olduklarını belirterek, "Hakkari'de ilk defa kadın trafik polislerini gördük. Trafiğimizin güvenli olması için hep görmek isteriz. Kadın memur görmek Hakkari'nin daha huzurlu, güvenli olduğunun göstergesidir. Trafik polislerinin kadın olması çok daha iyi. Çünkü kadınlar daha güven vericidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadın Polislerin yol uygulaması yapması

-Durdurulan araç sürücülerinden ehliyat alırken

-Sürücülerle trafik kuralları hakkında bilgi verirlerken

-Kadın polislerin yol uygulamasından genel ve detaylar

-Sürücü Ferhat Aydın ile röpörtajı

- Kadın polis memuru Emine Çam ile röportaj

-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) =============================== Yuvacık’a Arap turistlerden yoğun ilgi Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık, Arap turistlerin akınına uğruyor. Başiskele'de bulunan yaklaşık 200 rakımlı Yuvacık bölgesi, doğa güzelliği ve bitki örtüsü nedeniyle Arap turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul, Bursa, Yalova gibi şehirlere yakın bir mesafede bulunmasından dolayı çevre illerden gelen yerli turist tarafından ilgi gören Yuvacık, son dönemlerde Kuveyt, Bahreyn ve Katar başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden turiste de ev sahipliği yapıyor. Yılın dört mevsiminde de trekking, kamp gibi farklı etkinliklerin yapılabilmesinden dolayı turistler tarafından ilgi gördüğünü söyleyen işletme sahibi Hüseyin Eraslan, “Buraya çevre illerden ve farklı ülkelerden yerli ve yabancı turistler gelerek tatil yapıyor. Son dönemlerde Kuveyt, Bahreyn ve Katar başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden turistler buraya gelerek tatillerini burada geçiriyor.ö dedi.

“BİZ CENNETE Mİ GELDİK DİYE SORUYORLARö

Bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin, doğal güzelliklere karşı çok olumlu tepkiler verdiklerini söyleyen Hüseyin Eraslan, “Arap turistlerin bulundukları ülkelerin coğrafi özelliklerine bakarsak bulundukları yerlerde ciddi şekilde yeşillik oranı ve oksijen oranı çok az. Geldiklerinde buradaki doğa güzelliğiyle o kadar fazla etkileşim sağlıyorlar ki ‘Bazıları biz cennete mi geldik?’ diye soruyor. Buranın doğasından çok etkileniyorlar ve fiyatlar da çok uygun. Arap turistlerin para birimine göre buradaki fiyatlar çok uygun geliyor, özellikle Kuveytliler bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler var, bu doğayı çok iyi kullanıyorlar, yemeklerimizi de çok beğeniyorlar. Hizmet sektöründe Türkiye olarak çok iyi bir durumdayız. Açık büfe kahvaltılar olsun, yemeklerimiz olsun çok ilgi görüyor.ö diye konuştu. “4 SENEDİR TATİLLERİMİ BURADA GEÇİRİYORUMö

Yıllardır tatillerini Kuveyt’ten, Yuvacık’a gelerek değerlendirdiğini söyleyen Hamid El Haciri, “Kuveyt’ten geldim, Yuvacık’ta tatilimi yapıyorum. 4 senedir buradayım, tatillerimi burada geçiriyorum. Burayı çok beğendim, Yuvacık’ın doğası çok güzel, çok beğeniyorum. Tatil için sürekli Türkiye’yi ve Yuvacık’ı tercih ediyorum. Doğa ile iç içe olmak çok güzel.ö dedi.

“BU MANZARAYI GÖREBİLMEK İÇİN 6 AYDA BİR GELİYORUMö

Doğayı çok sevdiği için tatillerini doğa ile iç içe geçirdiğini söyleyen Muna Alix, şöyle konuştu: "Buraya Bahreyn’den geliyorum. Yuvacık çok güzel, Türkiye’ye geldiğimiz için çok memnun kaldık. Daha önce de Türkiye’nin farklı yerlerine gelme fırsatım olmuştu ama burası kadar güzel değildi. Her 6 ayda bir Türkiye’ye geliyorum bu manzarayı görebilmek için. Burada her yer yeşil ve manzarası çok güzel Bahreyn’deki bütün arkadaşlarıma da buraya gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum.ö Görüntü Dökümü

-Yuvacık’tan manzaralar

-Yuvacık içerisindeki Arap turistlerden görüntü

-Arap turistler ve işletme sahibiyle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) =============================== Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı KIŞ mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar hazırlandı.

Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 800 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim içinde çok kolay oluyor" diye konuştu.

Belediye işçileri mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazılan mezarlardan detay

-Belediye görevlilerinin mezar kazmaları

-İş makinaları ile mezarların kazılması

-Mehmet Sekmen ile röp

-Drone ile çekilen detaylar

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) =============================== Son üzüm hasadı yapıldı, yeni sezonda 'Urla Karası' bereketi yaşanacak İZMİR'in Urla ilçesinde, üzüm üreticileri tarafından bağlardan tek tek toplanan üzümlerin, son hasadı bugün itibariyle yapıldı. Uzun süren verimli hasat mevsiminin ardından, üzümler tüm tazeliğiyle satışa sunulurken, yeni sezon için hazırlıklar ise şimdiden başladı. TÜBİTAK projesi kapsamında yaklaşık 6-7 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışma ile bulunan Urla Karası, yeni sezonda üreticilerle buluşacak. Toprağı ve iklimi sebebiyle üzüm yetiştiriciliğinin başında gelen yerlerden olan İzmir'in Urla ilçesinde, üreticiler son üzüm hasadını gerçekleştirdi. Uzun süren verimli hasat mevsiminin ardından, pekmez, pestil ve şarap yapımında kullanılmak amacıyla yetiştirilen üzüm salkımları tek tek toplanarak, işlenmek üzere tesislere gönderildi. Urla'ya özgü 'Papaz Karası', 'Urla Karası', 'Öküzgözü' ve 'Boğazkere' gibi üzümler, tüm tazeliğiyle satışa sunulurken, yeni sezon için hazırlıklar başladı. TÜBİTAK projesi kapsamında yaklaşık 6-7 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışma sonucunda bulunan Urla Karası, yeni sezonda üreticilerle buluşacak. Projenin kaybolan bir üzüm çeşidi olan Urla Karası'nı ortaya çıkarmak için başlatıldığını söyleyen Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılar Derneği Başkanı Can Ortabaş, "Bu üzümün adı var, kendisi yoktu. Üzümün bulunması hemen hemen 6- 7 yıl boyunca sürdü. Bunun için dere tepe, dağ, taş dolaşıldı. Karaburun yarımadasında çok eski bağlara bakıldı. Sonuçta Karaburun'da iki adet, Urla Ovacık köyünde bir ormanın kenarında 100 küsur yaşında üç omca bulundu. O omcalar DNA'larından araştırılıp kaybolan Urla Karası üzümü olduğu ispat edildi ve Dünya Üzüm Atlası'na girdi. Biz de bu üzümleri çoğalttık ve çoğalttıklarımızdan çok başarılı sonuçlar aldık. Artık elimizde yeteri kadar materyal olduğu için bu sene Urla'daki üreticilere çelik vermeye başlayacağız. Böylelikle Urla Karası tekrar Anadolu medeniyetine kazandırılmış olacak" dedi.

'GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL HASATTI' Geride bırakılan hasat sezonunun oldukça verimli olduğunu söyleyen Ortabaş, "Belki de benim tarihinde gördüğüm en güzel hasattı. Hasadın nasıl geçeceği ilkbahardan belliydi. İlkbahar çocukluğumun ilkbaharı gibiydi. Hasadımız bugün itibariyle sonlandı. Şuanda dallarda kalan salkımları toplamıyoruz, kuşlara bırakıyoruz. Bu kadar uzun süreli bir hasat mevsimi geçirdiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sezon sadece üzüm değil her şey çok verimli ve güzeldi. Zeytin bakımından da bu sene çok iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizde çok iyi geçen bir hasat Fransa'da, Erzurum'da kötü geçebilir. Ancak bu sene Urla'da çok şanslıydık. Urla'da 'Papaz Karası', 'Urla Karası', 'Öküzgözü', 'Boğazkere' gibi birbirinden farklı çeşitler yetişiyor. Bunların tatları ve yapıları birbirinden farklıdır. Ancak hepsi endemiktir. Anadolu'ya aittir. Bu yüzden bunlar bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hasat görüntüleri

- Can Ortabaş ile röportaj

- Üzüm bağlarından görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi MERSİN'de 13 yaşından bu yana mevsimlik tarım işçiliği yapan Sevda Akgül (26), ortaokuldan mezun olduktan sonra ara verdiği eğitimine 10 yıl sonra devam ederek Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmaya hazırlanırken, aynı zamanda haftanın 4 günü tarım işlerinde çalışıp, kalan 3 günde de Mersin Şehir Hastanesi'nde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri'nde staj yapıyor. Genç kız, KPSS'yi kazanıp memur olduktan sonra üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde işsiz baba ve annenin 6 çocuğundan en küçüğü olan Sevda Akgül, henüz 13 yaşındayken ortaokuldan mezun olduktan sonra mevsimlik tarım işçiliği yapmaya başladı. Maddi imkansızlıklar yüzünden iş hayatına erken atılan genç kız, eğitim hasretine 23 yaşında son vererek lise öğrenimine Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde dışarıdan devam etmeye başladı. Zor şartlar altında tarlada günlük 80 TL yevmiyeyle çalıştığını belirten Sevda Akgül, özel güvenlik görevlisi sertifikası da aldığını ancak bu işte tam zamanlı çalışamadığı için mevsimlik tarım işçiliği yaptığını kaydeti. Başkalarına minnet etmemek adına hem okuyup hem çalıştığını vurgulayan Akgül, "Bu yaşta bel fıtığı hastalığına sahip oldum. Aşırı sıcaklarda güneş alerjime rağmen çalışıyorum. Çalıştığım ortamdaki zorluklar, toplum farklılığı insanı hem olgunlaştırıyor, hem de yıpratıyor ama yine de çok şükür" dedi. ZORLUĞU ÇEKİP SEFASINI SÜRSÜNLER Eğitimini tamamlayamadan çalışmak zorunda olan kız çocuklarına da seslenen Akgül, hedeflerini şöyle anlattı: