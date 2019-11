DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bilim insanı Fabrizio Pinto, 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı İzmir'e geldi. Kentin temiz havası ve güzelliğinden etkilenen Pinto, bir ev satın alarak Urla'ya yerleşti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki terasında teleskobuyla bilimsel çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile İzmir'de gömülmek istiyorum. Babam iki yıl önce vefat etti ve ölmeden önce bana 'Seni hiç böyle gülerken görmemiştim' dedi. İşte buraya yerleştiğimden beri böyle hissediyorum. İzmir'de mutluyum ve burada evimde olduğumu hissediyorum. Tarihi ve kültürüyle bambaşka bir şehir. Aradığım her şeyi burada bulabiliyorum" diye konuştu.

İtalya'da doğduğunu, ancak ömrünün çoğunu farklı ülkelerde geçtiğini söyleyen Pinto, "Lisans eğitimimi İtalya'da tamamladıktan sonra doktora yapmak için Amerika'ya gittim. Orada NASA'da 3 yıl boyunca insansız uzay araçlarının konumunu belirleme ile ilgili bir alanda çalıştım ve Amerika'da toplam 27 sene kaldıktan sonra, Suudi Arabistan'da görev yaptım. Uzayda her şey saniyeler içinde gelişiyor ve bununla ilgili çalışan bir sürü bilim insanı var. Ben de bunların bir parçası oldum. Daha sonra bir arkadaşım yaşamak için Türkiye'yi sevebileceğimi söyledi. Bir gün İzmir'e geldim ve 'Yaşamak istediğim yeri buldum' dedim. Şu anda uyduların boyutunun küçültülmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Diğer ülkeler ile Türkiye'yi uzay çalışmaları açısından kıyasladığımda, burada da bilim insanlarının 'yeniyi' keşfedebileceğini düşünüyorum. Türkiye bunun için elverişli bir ülke. Burada çalışıyor ve yeni bir şeyler geliştiriyor olmaktan oldukça memnunum" dedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'Ayrık Omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, yürüme güçlüğü çekiyor, idrarını kaçırıyor. Bugüne kadar bacakları ve belinden 4 ameliyat geçiren Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için bir büyük ameliyat daha olması gerekiyor. Ancak ameliyat için gereken 100 bin liranın toplanabilmesi için maddi durumu iyi olmayan Sarsılmaz ailesi, Valilik'ten alınan izinle yardım kampanyası başlattı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Baki Can, 6 yıl önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Doğumdan sonra Baki Can'ın belinde et kesesi olması ve ayaklarının titremesi nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde çocuğa 'Ayrık Omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konuldu. Doğumdan 3 gün sonra Sarsılmaz'ın sırtındaki kese alındı. Yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve kakasını kaçıran çocuğa, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere İzmir Tepecik Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 4 küçük çaplı ameliyat yapıldı. Ancak sağlığına kavuşamadı. Zamanla hastalığı daha da ilerledi. Doktorlar, sert plastikten özel olarak yapılmış bir bot sayesinde ayakta durabilen çocuğun bacakları ve belinden 5- 6 yaşına geldiğinde daha kapsamlı bir ameliyat olması gerektiğini söyledi. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan Adnan Sarsılmaz, çocuğunun ameliyatı olan 100 bin lirayı karşılayacak maddi gücünün olmadığını belirterek, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Sarsılmaz'ın ameliyatı için gerekli paranın bulunabilmesi için Aydın Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

'ONU ÖYLE GÖRÜNCE ÜZÜNTÜDEN KENDİMİ KAYBETTİM'

Tek isteğinin oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu belirten Melike Sarsılmaz, "Baki, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, dünyaya geldi. Doğumdan sonra, önceleri onu bana göstermediler. Sırtına yapışık küçük bir kese vardı, ayakları eğri duruyordu. İlk kez, böyle bir bebek görüyordum. Küvezin içinde ağlıyordu. Onu öyle görünce üzüntüden kendimi kaybettim. Daha sonra Baki, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım ünitesine alındı. Felç olacak korkusu vardı ama şükür öyle bir şey yaşamadık. Doktorlar 3 gün sonra ameliyat yaparak sırtındaki yapışık olan et kesesini aldı. Sinirleri içine yerleştirerek belini kapattı. Normal bir bebek değildi, bacakları tutmuyordu. Günler sonra çocuğun idrar ve kakasını yapamadığını fark ettik. 4 çocuğum var Baki Can çok farklıydı. Sonrasında ise ameliyatlarla geçen süreç başladı" dedi.

'YAVRUMUN HALİ GECELERİ RÜYAMA GİRİYOR, İÇİM YANIYOR'

Zor günler geçirdiklerine değinen anne Sarsılmaz,