DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- ====================== Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

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-Çanakkale Boğazı ve sefer yağan feribotlardan görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ======================== Kadın futbolculardan şiddete tepki İzmir'de 8 Kasım Cuma günü Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılama öncesi kadın futbolcular yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi.

Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Bornova Doğanlar'da bulunan Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek. Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek. Büyük buluşmanın heyecanını yaşayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Doğanlar Stadı'nın ilk defa bir milli takımın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını, Kadın Milli Takımı'nın bu maçı ilçede oynamasının kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. İzmirlileri ve sporsever kadınları tribünlere davet eden Mustafa İduğ, karşılaşmaya özellikle kadınların ilgi göstereceğine inandıklarını kaydetti. Kadınların, her işi yapabileceğini, oynanacak maçta herkese göstermek istediklerini anlatan İduğ, "Çok iyi bir organizasyon olacak. İzmir olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı öne çıkarmak istiyoruz. 8 Kasım da o günlerden biri olacak. Kadın her işi yapabilir, her mesleği yapabilir. 8 Kasım'da tribünlerin tamamında kadın seyircilerin olacağını göreceksiniz. Çok büyük destek var" dedi.

'SAHAYA BU KEZ KADINLAR İÇİN ÇIKACAĞIZ'

Kadın (A) Milli Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar (19) 3 yıldır takımda olduğunu söyleyerek, maçın İzmir'de oynanmasını sağladığını belirttiği Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür etti. 8 Kasım'da, sahada hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceklerini ifade eden Kader Hançar, "Kadının her şeyi yapabileceğini göstereceğiz. Bu sahaya kadınlar için çıkacağız. Onların hakları için savaşacağız. Kadınların değerli olduğunu göstereceğiz" diye konuştu. 3 yıldır takımda olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevinç Çorlu (28) da, futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek, "Kadınların da bu işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Herkesin bu maça gelmesini istiyoruz. Kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz. Biz kadın olarak daha özgürce yaşamak istiyoruz" dedi. Bir yıldır takımda olan milli futbolculardan Birgül Sadıkoğlu (19) ise, "Kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. O nedenle kadınlarımızı tribüne bekliyoruz. Kadın istediğinde her şeyi yapabilir. Biz de sahada kadın hakları için mücadele edeceğiz. Herkese bunu göstereceğiz. Kadınların da bize destek vermesini istiyoruz. Onları burada görmek bize güç verecek" dedi.

Oyuncular ve Başkan İduğ, 8 Kasım Cuma tüm kadınların tribünlerden takıma destek vermesini istedi.

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- Kadın futbolcular sahada antrenman yaparken

- Kadınlar karşılaşmaya hazırlanırken

- Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve milli sporcular ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ===================== 2019 yılında 500 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınların korkulu rüyası değil. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu. Kadınların meme dokusu fazla olduğu için oluşabilecek kitleyi fark etmelerinin daha zor olduğunu söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kolay fark edilebiliyor ancak rakamlar erkeklerin de 'Bende olmaz' dememesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, her yıl binlerce kadının hayatını etkiliyor. Her 8 kadından birine meme kanseri tanısı konulurken, uzmanlar bu rakamın gelecek yıllarda her 5 kadından birine düşeceğini öngörüyor. Yüzde 99 oranında kadınlarda görülen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınların korkulu rüyası değil. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri tanısı kondu. Erkeklerde yüzde 1 oranında meme kanseri görüldüğünü söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Erkeklerin de 'Bende olmaz' dememesi gerekiyor. Erkeklerin tıpkı kadınlar gibi memelerini kontrol edip olası bir değişiklikte mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler oldukça önemli. Ülkemizde 500 erkek sadece 2019 yılında meme kanseri tanısı almış. Kadınların meme dokusu daha fazla olduğu için oluşabilecek bir kitleyi, bir farklılığı bulmakta zorluk yaşayabiliyorlar ama erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kitleleri çok daha kolay fark edebiliyorlar. Bu erkekler için bir avantaj ancak onların da mutlaka kadınlar gibi meme kanserinin takipçisi olmaları gerekiyor" dedi.

'KENDİ KENDİNE MUAYENEYİ' MAKETLERDE GÖSTERDİLER

Meme kanserine farkındalık yaratmak için İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde öğrencileriyle birlikte stant açtıklarını belirten Prof. Dr. Karayurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizdeki öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize farkındalık yaratmak için öğrencilerimizle birlikte broşür ve kurdeleler hazırladık. Standa gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerimize kısaca 'Meme kanseri nedir?', 'Erken tanısı neleri içerir?' ve erken tanıda kolay ve maliyetsiz yapılan kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi veriyoruz. Standımızda yer alan maketlerimiz üzerinde kendi kendine yapılan meme muayenesini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu muayene için 'bak' ve sonra 'hisset' aşamasını anlatıyoruz. 'Bak' aşamasında eller iki yana uzatılmış ve bele konulmuş durumda kadın belden yukarısını tamamen çıkararak memelerini kontrol ediyor. Meme başında çöküntü, ciltte içe çökmeler, kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü ve iki meme arasındaki asimetreye bakılıyor. Meme başında kendiliğinden gelen akıntı da kanlıysa meme kanseri belirtisidir. Sonrasında ayakta sağ memesini muayene edecekse sağ elini başının arkasına getirerek sol elinin üç parmağının iç yüzleriyle memesini muayene ediyor. Muayene ederken üç parmağı meme dokusundan kaldırmıyor. Meme başından başlayarak tüm memeyi ve özellikle koltuk altını muayene ediyor."

KOLTUK ALTINA DİKKAT

Kadınların memeleriyle birlikte koltuk altını da muayene etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karayurt, "Meme kanseri ilk yayılımını koltuk altından yapıyor. Kanseri erken evrede tanıyabilmek ve yakalayabilmek çok önemli. Geçmiş yıllara baktığımızda farkındalık oldukça arttı. Bu konuda yazılı ve görsel medyanın da önemi oldukça büyük. Biz bilim insanları da halkla yaptığımız toplantıda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Farkındalık arttı ancak hala yeterli değil. Meme kanserinde erken tanı önemli ancak korunma çok daha önemli. Bunun için de kadınların günde en az yarım saat egzersiz yapmaları gerekiyor. D vitaminini kontrol ettirmeleri, eğer düşükse doktor önerisi doğrultusunda takviye alması gerekiyor. Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam ve obezitenin meme kanseri riskini arttırdığını gösteriyor" diye konuştu.