DHA YURT BÜLTENİ - 2

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı esnaf, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkı anlatan balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 1 Eylül tarihinde açılan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda oldukça bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar bu yıl istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlara da yansıdı. Palamudun olmaması sebebiyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, çipura ve levrek geçen yılın bu dönemlerine göre iki kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması sebebiyle 10-15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25-30 TL'den alıcı bekliyor. Palamut sıkıntısını bazı esnaf fırsata çevirdi ve ona çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. 'TALEP ÇOK, PALAMUT YOK' Güzelbahçe Balıkçı Hali'ndeki esnafların tezgahlarına da bu sezon palamut düşmedi. Vatandaşların kendilerine en çok 'Palamut var mı' diye sorduklarını belirten Osman Kocabıyık (38), "Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var, fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını palamut diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var" dedi. 'ET FİYATLARIYLA YARIŞIYOR' Güzelbahçe Balık Hali esnaflarından Mutlu Evren (30) de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, şöyle dedi: "Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını palamut etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler." 'PALAMUT BEYAZ OLUR' Palamut ile tombik balığının eti arasında ciddi farklar olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil (40), vatandaşlara şu öneride bulundu: "Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanı sıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar."

Kayıp babası için Diyanet'e anons çağrısında bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen demans hastası Hasan Basri Bubur'dan (90), 177 gündür haber alınamıyor. Bubur'un kızı Rüçhan Bubur (51), babalarını bulmak için hemen her yolu denediklerini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım istiyoruz. Kaybolduğu dönemde camilerde yaptırdığımız anonslar çok etkili olmuştu. Babam, camiye giden bir insan olduğu için bu yöntemin denenmesini rica ediyoruz. Camilerden yapılacak anonslar bizim için çok değerli" dedi.

Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi'nde meydana geldi. Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Bubur, bir daha geri dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Çalışmalar bu yönde devam ederken

Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. Aradan geçen 177 güne rağmen bulunamayan yaşlı adamın kızı Rüçhan Bubur, babalarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Babam, ablamın yazlığındayken çarşıdan alışveriş yapmak istediğini söylüyor. O sırada bahçeyle uğraşan eniştem, babam çıktıktan sonra elini yıkayıp peşine düşmüş. Ancak babamı o tarihten bu yana bulamıyoruz. Ne duyan ne de bir gören var. Kime sorduysak bulamadık. Yapılan arama çalışmalarında, babamın ana yola kadar gittiğini öğrendik. 6 ay boyunca babamızı aramaktan vazgeçmedik. İzmir'in hemen her ilçesine giderek kayıp ilanları astık. Bunun yanı olayı sosyal medya da duyurup babama ulaşmaya çalıştık. AKUT ve AFAD'ın çalışmalarıyla da arayışımız devam etti. Babamın kaybolduğu çevre

farklı yöntemlerle araştırıldı. Ablamın evi ve çevresindeki tüm arazide de çalışmalar yapıldı ancak sonuç alamadık."

'CAMİLERDEN ANONS EDİLSİN'

Babalarını bulmak için bütün yolları denediklerini ifade eden Bubur, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım talebinde bulunarak, şöyle dedi:

"Aramalarımıza rağmen İzmir'de, ne kendisini ne de ölüsünü bulamayınca, başka bir şehre gidebileceğini düşündük. İnterpol aracılığıyla Yunanistan ve adalar kıyılarında da arama çalışmaları başlattık. Akla gelebilecek her yolu denediğimizi düşünüyorum. Hiçbir şekilde bulamamış olmak çok üzücü. Biz, babamın bulunması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yardım istiyoruz. Kaybolduğu dönemde camilerde yaptırdığımız anonslar çok etkili olmuştu. Babam, camiye giden bir insan olduğu için bu yöntemin denenmesini rica ediyoruz. Camilerden yapılacak olan anonslar bizim için çok değerli."