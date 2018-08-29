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DHA YURT BÜLTENİ-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 02:10 | Son Güncelleme

ARIZA YAPAN YOLCU OTOBÜSÜNE KAMYON ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI   BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda arıza yapan, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne kamyon çarptı 1 kişi hayatını, 4 kişi yaralandı.

ARIZA YAPAN YOLCU OTOBÜSÜNE KAMYON ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda arıza yapan, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne kamyon çarptı 1 kişi hayatını, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Aslan Demirtaş yönetimindeki 59 AH 357 plakalı kamyon, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran Nail Çemrek yönetimindeki 16 KN 685 plakalı içinde 27 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonun sağ koltuğunda oturan Yılmaz Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan Selami Kandemir, Buket Songur Tekin ile Suriye uyruklu Erbe Al Zain (3) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yılmaz Demirtaş'ın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, otobüs firmasına ait başka bir yolcu otobüsüyle yollarına devam etti. Otobüsün İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin çalışmaları
-Bekleyen yolcular
-Röportaj
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

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SURİYELİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriyeli ve daha önceden husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu İbrahim Haybar (42), bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, yaralanan Haybar ise sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Haybar, hayatı tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Haybar'ı bıçaklayıp kayıplara karışan A.A.'yı (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Yerdeki yaralı
- Polisin olay yeri çalışması
- Suç aleti bıçaklar
- Hastane acil girişi
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP (DHA)

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KKTC'de uçuşlar durdu (EK)
EYLEM SONA ERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kule çalışanlarının ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00 sıralarında başlayan eylem sona ererken, uçuşların ise en kısa zamanda yeniden başlayacağı öğrenildi.

Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, eylemin sona erdiğini belirterek, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri sonucunda eylemin sonlandığını, uçuşların bir an önce yeniden başlatılması için harekete geçildiğini söyledi. Özçelik, Yolcu mağduriyetleri konusunda da havayolu şirketleriyle gerekli temasların yapıldığını kaydetti.

Haber: Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA, (DHA)

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