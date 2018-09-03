DHA YURT BÜLTENİ 20

BORÇ TARTIŞMASINDA AVM MÜDÜRÜNÜ TABANCAYLA YARALADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kiracı Ali Ç., kendisinden borcunu yapılandırmasını isteyen alışveriş merkezi müdürü Mehmet A.'yı (47) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM müdürü Mehmet A., iddiaya göre, iş yeri kiracısı Ali Ç.'yi borcunu yapılandırması için ofisine çağırdı. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ali Ç., belindeki tabancayı çıkararak, Mehmet A.'ya 5 el ateş etti. Mehmet A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Ali Ç. ise kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Ali Ç., tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- AVM önü

- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi, ambulansa alınması

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

- Polisin zanlıyı yakalamak için çalışmaları

- Özel hastane önü

- Detaylar