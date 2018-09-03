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DHA YURT BÜLTENİ 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

BORÇ TARTIŞMASINDA AVM MÜDÜRÜNÜ TABANCAYLA YARALADI ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kiracı Ali Ç., kendisinden borcunu yapılandırmasını isteyen alışveriş merkezi müdürü Mehmet A.'yı (47) tabancayla vurarak yaraladı.  Olay, öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde meydana geldi.

BORÇ TARTIŞMASINDA AVM MÜDÜRÜNÜ TABANCAYLA YARALADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kiracı Ali Ç., kendisinden borcunu yapılandırmasını isteyen alışveriş merkezi müdürü Mehmet A.'yı (47) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM müdürü Mehmet A., iddiaya göre, iş yeri kiracısı Ali Ç.'yi borcunu yapılandırması için ofisine çağırdı. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ali Ç., belindeki tabancayı çıkararak, Mehmet A.'ya 5 el ateş etti. Mehmet A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Ali Ç. ise kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Ali Ç., tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- AVM önü
- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi, ambulansa alınması
- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
- Polisin zanlıyı yakalamak için çalışmaları
- Özel hastane önü
- Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP'te Hannan Y. (60), yalnız yaşadığı evinde tavana bağladığı ipi boynuna geçirip, yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı. Kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde Hannan Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hannan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hannan Y'nin fotoğrafı
- Olay yeri
- Polis ekipleri
- Olay yeri inceleme ekipleri
- Cenaze aracı
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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BALATALARI TUTUŞAN TIR'IN TUZ YÜKLÜ DORSESİ YANDI

BOLU TEM Otoyolu’nda, balataları tutuşan tuz yüklü TIR’ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şener Göktaş yönetimindeki 34 FN 0105 plakalı TIR’ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, yolun kenarına çektiği TIR'ı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu TIR’ın tutuşan dorsesindeki yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR’ın dorsesi ve yüklü olan tuz kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-TIR’ı söndürme çalışmaları
-Yoldan görüntüler
-TIR sürücüsü ile röportaj
-Detaylar
Süre: 01.25-Boyut: 160.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı (3)
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaparken yakalanarak gözaltına alınan Cüneyt K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE (DHA)

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