DHA YURT BÜLTENİ-20

ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI (1) İzmir'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak üzere çalışma başlattı. Yangının şu an itibariyle yerleşim yerlerine uzak olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Detaylar Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR (DHA) =========================== TOPRAĞA TUZAKLANAN PATLAYICI SON ANDA FARKEDİLDİ ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Kösrali köy grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde, devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi. Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kösrali köyü grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yapan askeri araç, büyük tehlike atlattı. Bugün saat 12.30 sıralarında devriye görevi yapan askerler, yolun kenarında kablo olduğunu farketmesi üzerine, el yapımı patlayıcı maddeye karşı önlem alındı. Olay yerine gelen patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede 530 metre kablo çekilerek, karayoluna 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, radyo frekanslı telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinden sonra kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

Askeri araç

Yola tuzaklanan patlayıcıya bağlı olduğu belirtilen kablo

Bir asker olanları anlatırken

Patlama anı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ==================== KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINI KONROL ALTINA ALINDI Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde saat 10.30'da başlayan yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının verdiği zarar da ortaya çıkmaya başladı. Kontrol altına alınan bölgeler arasında yer alan Aktaş mevkiinde de vatandaşlar yanan bölgeleri incelemeye çıktı. Mahallede yaşayan 65 yaşındaki Feyzullah Kelleci, zararının büyük olduğunu söyledi. 5 serasında toplam 7 dönümlük alanda zarar olduğunu anlatan Kelleci, seralarını 2 gün sonra ekecek şekilde hazırladığını ancak felaket sonrası ne yapacağını bilemediğini söyledi. Kelleci, "Yangın ilk çıktığında müdahale etmeye çalıştık ama başaramadık. Sonra da çocuklarımı alıp yangın yerinden kaçtım" dedi.

Kelleci, en az 50 bin lira zararının olduğunu, bunu karşılayacak gücü olmadığını aktardı.

Büyük bir bölümü kontrol altına alınan yangında hasar tespit çalışmalarına yangın tamamen söndürüldükten sonra başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seralardan detay

- Vatandaşlar detay

- Yanan alanlar

- Detay Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA- DHA) ==================== CEP TELEFONUYLA KONUŞAN ANNE İLE KIZINA MİDİBÜS ÇARPTI ŞANLIURFA’da cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile kızı Fatma M., halk midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile yanında bulunan kızı Fatma M.’ye sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 H 0026 plakalı özel halk midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan anne ve kızı için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra M. ile kızı Fatma M., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.