DHA YURT BÜLTENİ 20

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' yangın çıkardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, S.M.'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı. Yangın, yakında bulunan otel personeli, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen S.M. ise gözaltına alındı.

Kemer merkezindeki Çalış Tepesi’nde saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği’ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele otelin doktoru Selim Ertan oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti.