DHA YURT BÜLTENİ - 20

Aydın'da gıda fabrikası yangın (ek)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Akşam 19.30 sıralarında bize gelen yangın ihbarı üzerine buraya geldik. Yangın kısa sürede büyümüş ve özellikle güney kısmında yoğunlaşmış. Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride ise bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Şu an yangını kontrol altına aldık. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan söndürdük. Şu an yangın küçük bir bölgede. İş makinasıyla da demirleri kırarak çalışmaları hızlandırdık dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Yangından görüntü

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmları

-Röp. Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /GERMENCİK(Aydın),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ODTÜ Ormanı'nda cinayet ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu.

Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Ormandaki aramalar Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Karapınar'da 3 ayda 4'üncü obruk KONYA'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında, 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde içinde su bulunan obruk oluştu. İlçede son üç ayda dördüncü kez obruk oluştu.

İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar'da, yeni bir obruk oluştu. Yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, bu kez ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Mevkii'nde ortasında patika yol bulunan yan yana olan iki mısır tarlasında meydana geldi. Başka bir mısır tarlasında biçerdöverle hasat yapan sürücü, yakındaki mısır tarlasının ortasında toz bulutu kalktığını fark etti. Aracı durdurup, toz bulutunun olduğu bölgeye geldiğinde yeni bir obruğun oluştuğunu gördü. Ardın bölgedeki diğer çiftçilere haber verdi. Yapılan incelemede büyük bir bölümünde su bulunan obruğun yaklaşık 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde olduğu saptandı. Obruğun oluştuğu sırada patika yoldan herhangi bir araç veya köylünün geçmemesi faciayı önledi.

Aynı mevkide çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa obruk oluştuğunu belirterek, "İlk defa burada obruk oluştu. Daha önce hiç obruk olmamıştı. İlerideki mısır tarlasından sesler geldiğini duydum. Ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlarda geçiyordu. Şans eseri o anda geçen yoktu. Ama çevresindeki çiftiler korkmuş. Artık bizde tedirginlik başladı" diye konuştu.

Çiftçi Oğuz Barutçu da, Karapınar'da sık sık obruk oluştuğunu belirterek, " Bu mevkide obruk belirtisi yoktu. Büyük bir gürültüyle obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia olurdu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, canımız her an tehlikede. Yetkililer bir şeyler yapmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Obruktan detay

- Röp.

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU /KARAPINAR(Konya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HDP’li eski vekil Ayhan'ın cenazesi Türkiye’ye getirildi IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili İbrahim Ayhan’ın cenazesi, otopsi yapılıp toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olması nedeniyle milletvekilliği düşürülen ve Erbil'de hayatını kaybeden HDP eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesini taşıyan araç, akşam saatlerinde Silopi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na ulaştı. Cenaze aracı burandan otopsi işlemleri nedeniyle beraberinde Ayhan'ın eşi Rezan Ayhan ve HDP Eşbaşkan Yardımcısı Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Mardin milletvekilleri Mithat Sancar ve Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Devlet Hastanesi'ne getirilen Ayhan'ın cenazesi morgo konulurken, annesi ve kardeşleri Kürtçe ağıtlar söyledi. Anne Ayhan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ancak Silopi Devlet Hastanesi'nde İbrahim Ayhan'ın cesedine otopsi yapılamayacağı, bu nedenle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ayhan'ın ailesi ve HDP milletvekilleri, Silopi Devlet Hastanesi önünde bekleyişini sürdürüyor.

İbrahim Ayhan'ın otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği bildirildi.