DHA YURT BÜLTENİ-20

EMEKLİ ALBAY EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU VURDU (EK) OĞLU KURTARILAMADI Trabzon'da tartıştığı eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu (55), oğlu Oğuz (21) ve Kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nu tabancayla yaralayan emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu'nun (62) polis merkezinde sorgusu sürüyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu'nun silahla yaraladığı oğlu Oğuz Hacımürtezaoğlu, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda bacağından yaralanan emekli albayın eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, elinden yaralanan kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun ise Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

O ANLARI ANLATTILAR

Olayın yaşandığı apartmanda cephe kaplama işi yapan Hüseyin Boz, bir anda çığlık seslerinin geldiğini söyledi. Boz, tanık olduğu o anları şöyle anlattı:

"Ben burada inşatta çalışıyordum. Birden yardım çığlıklarını duydum ve yukarı çıktım. Evden içeri girdiğimde kadının yarı oturur vaziyette içerde beklediğini gördüm. 'Silah var elinde, bizi vurdu' dedi. Silah olduğunu öğrenince geri çekildik. Kadın ayağından vurulmuştu yatıyordu. Bizden sonra halı yıkamacı bir arkadaş geldi. Vuran kişiyle boğuştular ve silahı alıp aşağı attıö

Apartman sakini Hakan Varış ise, silahı ateşleyen Oktay H.'nin kızının bağırma seslerini duyduklarını ifade ederek, "Biz evdeydik komşumuz geldi, 'yukarıda birilerini vurdular' dedi. Adam oğlunu vurmuş, kızı balkondan bağırdı 'bizi kurtarın' diye. Önce oğlunu vurmuş kalbinden daha sonra eşini vurmuş ayağından. Polisler geldi, sonra balkondan aşağı silahın parçaları düştü. Polisler geldi aldı götürdü" dedi.

Görüntü Dökümü

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Görgü tanıkları konuşma

Yarıların görüntüsü Haber-Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON-DHA ======================================================= UYUŞTURUCU BAĞIMLISINI ÜZERİNE TİNER DÖKÜP YAKTIKLARI İDDİASI (ek)

BİRİ DÖKTÜ, DİĞERİ YAKTI Eskişehir'de çıkan tartışmada uçucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan mobilya atölyesi çalışanları İbrahim İ. (53), Sedat K. (51), Tacettin D. (41) ve mermer atölyesi çalışanı Murat Ç. (39), ifadelerinde Ahmet Çelik'in akşam saatlerinde işyerlerine gelerek kendilerinden koklamak için tiner istediğini söyledi. Şüpheliler, tiner vermedikleri Ahmet Çelik'in işyerlerinden ayrıldığını, kendilerinin de daha sonra işyerlerinin önünde içki içtiklerini belirtti.

Geç saatlere doğru Ahmet Çelik'in tekrar yanlarına gelerek tiner istediğini anlatan şüphelilerden Murat Ç. Ve Sedat K., Çelik ile Tacettin D. ve İbrahim İ. arasında tartışma çıktığını, kavgaya dönüşen olayın ardından Tacettin D.'nin işyerinden aldığı bir teneke tineri Çelik'in üzerine döktüğünü, İsmail İ.'nin de çakmakla Ahmet Çelik'i yaktığını öne sürdü.

Olayın ardından araçlarına binerek kaçtıklarını söyleyen 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken,

-Ölen Ahmet Çelik'in sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera. ESKİŞEHİR / DHA

Boyut: 154.11 MB

Süre: 1 Dakika 22 saniye ==================================================== CHP'Lİ HEYETTEN ALTIN ARAMA ÇALIŞMALARINA TEPKİ CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve beraberindeki 6 CHP'li milletvekili Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve beraberindeki partisinin Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, köylülerle beraber Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. CHP'li Biçer ve beraberindeki heyet gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

'ZOR KULLANILARAK İŞGAL EDİLMİŞ DURUMDA'

Mursal köyünde bir araya gelen milletvekilleri adına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içerisinde Divriği'nin içme suyu projesinin de yer aldığını hatırlatan Biçer, "Ama ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanının 3 Ağustos'ta açıkladığı 100 günlük eylem planının hemen arkasından 1 ay sonra 800'e yakın jandarma ve güvenlik güçleri TOMA'larla birlikte buradaki direnişi kırarak, buradaki vatandaşlara tabiri yerindeyse suyuna, yaşam alanlarına, çocuklarının geleceğine, toprağına, tarımına, geleceğine sahip çıkan vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılarak bu kuyuların açılması için zor kullanılarak işgal edilmiş durumdadır" dedi. 'ALTININ DEĞERİ, İNSAN YAŞAMININ DEĞERİNDEN DAHA FAZLA DEĞİLDİR'

Divriği'nin sulama suyu ihtiyacını sağlayan Mursal Barajı'nın 600 metre yakınında altın madeni rezervleri için sondaj çalışmaları yapıldığını söyleyen Biçer, "Yasa gereğince içme suyu havzalarının bulunduğu bölgelere 1 kilometre mesafede, çapta bu tür bir araştırma ve bu tür bir çalışmanın yapılması mümkün değildir. Burada sondaj yapan devletin kurumudur. Burada içme suyu projesinin müjdesini veren devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman buradan tüm yetkililere seslenmek istiyorum; içme suyu, çocuklarımızın geleceği, Divriği'nin ve çevresinin yaşam alanı olan içebileceği, kullanabileceği, tarımsal alanda ve hayvancılıkta kullanabileceği tek su kaynağı olan Mursal Barajı'nın hemen 600 metre dibinde siyanürlü altın aranacağı ve siyanürlü altın çıkartılması muhtemel olan bu sondaj çalışmasının anlamı nedir? Eğer burada insanlarımızı, doğamızı, topraklarımızı ve her şeyden önce Divriği'nin ve çevresinin tek içme suyu kaynağı olan Mursal Barajı'nın tüm kaynaklarını bu altın madeni için harcayacaksak buradaki insanlarımız neyle karşı karşıya? Eğer 'burada Divriği'de yaşam olmasın, Divriğililer tamamen memleketini terk etsin, gitsin' deniliyorsa evet biz de bu konuda onlara, vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bu proje derhal durdurulmalıdır. Altının değeri, insan yaşamının değerinden daha fazla değildir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bölgeden görüntüler

-Milletvekillerinin sondaj alanındaki incelemesi

-Genel Başkan Yardımcısı Biçer'in açıklaması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ(Sivas),(DHA)

(292 mb) ============== MİNİBÜSÇÜLERDEN YOL KAPATMA EYLEMİ TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçüler, ilçe merkezine girişlerinin yasaklanmasını araçlarıyla yol kapatarak protesto etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı karar doğrultusunda Kapaklı'dan Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüslerin ilçe merkezine girip izin yolcu indirip bindirmesini yasakladı. Ancak, Çerkezköylü minibüsçülerin kendi ilçelerine yolcu taşımaya devam etmesine Kapaklılı minibüsçüler tepki gösterdi. Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi'ni araçlarıyla kapatan minibüsçüler, kararı protesto etti. Protestocu minibüsçüler, "UKOME aldığı kararla bizim Çerkezköy merkeze yolcu indirip, bindirme yapmamızı yasakladı. Şimdi ise aldıkları karar ile Çerkezköy minibüslerini bizim güzergahımıza aldılar. UKOME çifte standart uyguluyor" dedi.

Minibüsçülerin caddeyi kapatması üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Kapaklı Emniyet Müdürü Murat Sevgi de olay yerine gelerek minibüsçüleri ikna etmeye çalıştı. Yasaların gereğini yapmak durumunda olduklarını kaydeden Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yaptığı görüşme sonrası minibüsçüleri ikna etti. Yaklaşık 40 dakika eylem yapan minibüsçüler, araçlarını çekerek yolu trafiğe açtı.

Ak Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, alınan kararın çifte standart olduğunu belirterek, düzeltilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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Minibüslerle yolun kapatılması

Minibüscülerin yol tepkisi

Emniyet Müdürü'nün gelişi

Sürücülerin ikna edilmesi

Yolun açılması

Detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA) ===================================================== TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucu made satıcısı 1'i kadın 3 kişi tutuklandı. Tutuklu Caner Y., tekerlekli sandalyede cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler edip, koltuk değneğiyle vurmak istedi.

Narkotik ekipleri tarafından bir süredir takip edilen H.K. isimli kadınla C.Y. ve H.K. isimli 2 erkek şüphelinin kaldığı Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.K., C.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Biri kadın 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE

Daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralanan Caner Y. ise, cezaevine adliyeye geldiği tekerlekli sandalye ile gönderildi. Ayaklarından yaralı uyuşturucu taciri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler etmesi,koltuk değneğiyle vurmak istemesi ve el hareketleri yapması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Tacirlerin görüntüleri

-Tekerlekli sandalyedeki tacirin görüntüsü

-Detaylar HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ -İNEGÖL (Bursa), (DHA) ======================================================== KAMYONETİN CAMINI KIRIP, 45 BİN LİRA ÇALDILAR ADANA'da kimliği belirsiz kişiler Suriyeli Ammar Dadıkhı'nın kamyonet içerisine bıraktığı 45 bin lirayı çaldı.

Olay, Seyhan İlçesi Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan 57 bin lira para çeken Suriyeli Ammar Dadıkhı, kamyonetiyle sebze haline geldi. Yanına 12 bin lira para alan Dadıkhı, araçta 45 bin lirayı bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz hırsızlar kamyonetin camını kırarak parayı çaldı. Geri döndüğünde parasının yerinde olmadığını fark eden Dadıkhı, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise şüphelilerin siyah renkli bir otomobille kaçtığını saptadı. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık yapılan aracın görüntüsü

- Yerdeki cam kırıklarının görüntüsü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'19" BOYUT:147 MB Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ========================================================== TAMİR İÇİN BEKLETİLEN TEKNE KÜLE DÖNDÜ MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir iş yerinin önünde tamirat için bekletilen 5 metrelik fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Bitez Mahallesi'nde oto elektrikçisinin önünde, tamir edilmek üzere bekletilen bir teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede meydana gelen patlamayla birlikte yangın daha da büyüdü. Alevler, teknenin çevresindeki boş bir araziye sıçradı. Olay yerindeki otomobillere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 5 metrelik fiber tekne kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin tekneyi söndürme çalışması Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ÜNİVERDİ: EKONOMİ SIKINTIYA KARŞI STRATEJİK ADIMLAR ATILMALI