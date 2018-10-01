DHA YURT BÜLTENİ 20

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası şiddetli sağanak yağış Sakarya'yı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış kent genelinde adeta hayatı felç etti. Aynı anda etkili olan fırtına ve sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, en yakındaki kapalı alana sığındı. Kent merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun iş ve okulların çıkış saatine denk gelmesi trafiğin de felç olmasına neden oldu. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesindeki işlek cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve SASKİ ekipleri kapanan yollarda su tahliye çalışması yaparak mahsur kalan sürücüleri kurtardı. Kentin bazı noktalarında şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu. Serdivan ilçesinde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası gökyüzünde mavi ve siyah bulutların birleşmesi olağanüstü bir görüntü ortaya çıkardı.

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Meteoroloji alınan bilgiye göre Adapazarı'nda 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağış sonrası yollar sular altında

-Araçların ilerlemesi

-Gökyüzündeki değişim görüntü

-Üzerine ağaç devrilen otomobil

-Durakta mahsur kalan vatandaşalr

-Kentte yağmur bulutlarının gezmesi

-Vatandaşların suyu tahliye çalışması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ EV ALEV ALEV YANDI

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yıldırımın düştüğü iki katlı ev alev alev yandı.

Olay akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Mahalle sakinleri yıldırım nedeniyle yangın çıktığını söyleyerek, "Yağmur başladı ve bir anda eve yıldırım düştü. İçeride bir kadın vardı onu çıkardık." dedi.