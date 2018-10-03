DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı VAN'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkati sayesinde yakalandı. 6 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmekte olan B.O. isimli bir kişinin X-ray cihazına bıraktığı 2 pirinç çuvalından şüphelendi. Yapılan aramalarda pirinç çuvallarının içine zulalanmış 12 paket halinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerine uyuşturucu paketlerinden gelen kokuyu bastırması için kahve serpildiği belirlendi. B.O. isimli şüpheli olay yerinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin torbaları açması

-Torbalardan çıkan eroin paketleri

Genel ve detaylar

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı AKSARAY’da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Recep Sağlam (25), hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen Sağlam’ın ablası Kezban Uçkun, “O benim Recebim. O üşür oralardaö diyerek sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray merkez Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aksaray’dan Sağlık Köyü istikametine seyreden Adem Altınsoy (68) yönetimindeki 68 S 0140 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Sağlam’a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Recep Sağlam’ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri kazaya karışan minibüs sürücüsü Adem Altınsoy’u gözaltına aldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Recep Sağlam’ın ablası Kezban Uçkun (28) kardeşinin öldüğüne inanmak istemedi. Recep Sağlam’ın cansız bedeninin cenaze aracına taşınması esnasında kardeşini yerde kanlar içinde gören abla Kezban Uçkun, “O benim Recebim. O üşür oralardaö diyerek sinir krizi geçirdi. Recep Sağlam’ın cesedi otopsi için Aksray Devlet Hastanesi’ne götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazada ölen Recep Sağlam'ın ablası Kezban Uçkun'un konuşması, sinir krizi geçirmesi

-Kaza yerinden detaylar

-Minibüs sürücüsünün görüntüsü

-Polisin incelemesi

-Cesedin yerde üzeri kapalı görüntüsü

-Detay

-Recep sağlam fotoğraf Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA) Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı SAMSUN’da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, bu gece Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede bulunan Yunus Kart, bir arkadaşıyla birlikte kahvehaneye gelen Murat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Kart'a ateş etti. Kart, karın bölgesine isabet eden 4 kurşun sonucu ağır yaralandı. Açılan ateş sırasında Murat A. beraber kahvehaneye geldiği arkadaşı Önder E.'yi de yanlışlıkla vurarak yaraladı. Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A., kazayla yaraladığı arkadaşı Önder E.'yi hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Yunus Kart ise olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A. gözaltına alındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.