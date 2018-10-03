DHA YURT BÜLTENİ 20

Gerçek Fedakarlık ve Dostluğun Hikayesi temalı konser, Japon Şef Seiji Mukaıyama yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile Bodrum Özel Marmara Koleji Salonu'nda iki gün sahnelendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 50 kişilik bir kadro ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi 32 kişilik bir kadro ile konserde yer aldı. Konser iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı. Konserde Japon Şefin Kii No Kuni Senfonik Suiti 1. Bölüm Kılpayı Tahran'dan Kaçış ve 2. Bölüm Ertuğrul Firkateyni'nin yolculuğu seslendirildi.

Olay anını anlatan itfaiye eri Ali Öremiş ise "Kediyi bulduğumuzda hareketsizdi ve nefes almıyordu. 'Kedi öldü' dediler, hemen burun ve ağızdan sunni teneffüs yaptım, kalp masajı yaptım. Hayata döndürdüm. İtfaiyeci olarak bizde can önde gelir. Bu hayvan da olsa insan da olsa farketmez" dedi.

1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon'un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu. Sözlerine Türkçe 'iyi akşamlar' diye başlayan Unichi, "Bu mektubu şükran duygularımı ifade etmek için yazdım. Benimle beraber kurtulan diğer arkadaşlar adına kalbimin en derinliklerinden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1985 yılında Türkiye bir uçak göndererek bizleri kurtardı. Peki bunu neden yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse o zaman hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra öğrendim ki 1890 yılında bir Türk gemisi Japonya'da batmış, 500'den fazla denizci hayatını kaybetmişti. Japon köylüler kendi hayatlarını hiçe sayarak 69 denizciyi kurtarmıştı. Bu hikaye ağızdan ağıza yayıldı ve Türkler bunu hiç unutmadı. Ben de yapılan iyilikleri hiç unutmayacağım" dedi.

Bu etkinlik için Japonya'dan gelen Numata Unichi konser sonunda verdiği röportajında, "1985'in Mart ayıydı. İran-Irak Savaşı'nda Saddam Hüseyin hava sahasını kapatacağını söyleyip havadaki her uçağın düşürüleceğini söylüyordu. Bizler de Tahran'da yaşayan yabancılar olarak bir an önce kaçmak istiyorduk. Saddam 48 saat süre verdi. Havaalanına doluşmuştuk ama bilet bulamıyorduk. Ve sonra 19 Mart'ta Türk Hava Yolları'nın bir uçak göndereceği haberini aldık. Sonuçta THY geldi ve bizi o savaş ortamından kurtardı. O uçağı kullanan rahmetli kaptan pilot Orhan Suyolcu ve hostesler Manolya Komutan ve Ayşe Özalp'e hayatımı borçluyum. Kendilerine ve Türk milletine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.