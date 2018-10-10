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DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 02:16 | Son Güncelleme

5 katlı apartmanda yangın paniği: 18 kişi dumandan etkilendi   KARABÜK’te, 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında üst katlarda oturan 5’i bebek ve çocuk olmak üzere 18 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

5 katlı apartmanda yangın paniği: 18 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK’te, 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında üst katlarda oturan 5’i bebek ve çocuk olmak üzere 18 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Saat 22.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 dairenin bulunduğu Gökkaya Apartmanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada oturanlar büyük panik yaşadı. Üst katlarda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken 5’i bebek ve çocuk olmak üzere toplam 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. 3 yaşında bir çocuğun mahsur kaldığını söyleyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren bir kişiyi polis sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan 18 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Söndürme çalışmasını izleyen vatandaşlar
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Sinirlenen ve ağlayan bir kişi polisin sakinleştirmeye çalışması
-Yanan depo
-Dumandan etkilenenlerin ambulansa götürülmesi
-Bir itfaiye eri çocuğu ambulansa taşıması
-Babanın kucağında çocuğuyla balkonda beklemesi

SÜRE:(04.45) - BOYUTU:(527 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

KYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

BURSA'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Yide bulantısı, ateş, ishal gibi şikayetleri bulunan 10 öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin yediği yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulansın gelişi ve hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)
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