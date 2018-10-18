DHA YURT BÜLTENİ 20

AMASYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelms saati ise (22:00:47) olarak açıklandı. AMASYA (DHA) ================= İZNİK’TE KORUMAYA ALINAN ALANDA 1 LAHİT DAHA BULUNDU BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu. İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 2015 yılında İznik’te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı. Roma dönemine ait 'Nekropol' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bugün bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor. Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra ‘Açık Hava Lahit Müzesi' olarak turizme açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazı alanını çevreleyen çitler

- İçeride yapılan çalışma

- Fotoğraflar Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- ===================== SANCI ÇEKEREK YOLUN ORTASINA YATAN AT KEPÇEYLE DOĞUMA GÖTÜRÜLDÜ BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğum sancısıyla caddenin ortasına kıvranan at, belediye ekiplerince kepçeyle alınarak doğum için kliniğe götürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Cadde'sinde bir at doğum sancısıyla yerde kıvranmaya başladı. Atı gören hayvanseverler durumu polis ekipleribe bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, atın hamile olduğunu gözlemleyerek durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, doğum sancısı çeken atı, doğum yaptırmak üzere kepçeyle alarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü. Görüntü dökümü

Olay yeri genel görüntü

Veterinerin tedavisi

Atın merkeze götürülme görüntüsü

Detaylar Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA) - =================== ÇERKEZKÖY'DE KAÇAK YAPILAR YIKILDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye ekipleri Ambardere mevkiinde hazineye ait boş arazilere yapılan kaçak yapıları iş makineleri ile yıktı. Çerkezköy Belediyesi, Ambardere mevkiindeki kaçak yapılan sahiplerine boşaltmaları için verdiği bir haftalık sürenin dolması üzerine zabıta ekipleri tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı. İlk etapta 20'ye yakın yapı yıkılırken bu konudaki denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları bölgeye yeni kaçak yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak denetimlerin süreceğini bildirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak yapılardan detaylar

-İş makineleri ile konutların yıkılması

-Yıkım çalışmalarından detaylar

-Zabıta ekibinin çalışmaları Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ================================ DİYARBAKIR’DA GENÇLİK FESTİVALİ KONSERİ YAPILDI DİYARBAKIR’da Gençlik Festivali kapsamında Kent Meydan’ında düzenlenen konserde ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Buray sahne aldı. Birbirinden popüler şarkılarını seslendiren sanatçılara hayranları da eşlik etti.