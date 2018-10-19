DHA YURT BÜLTENİ 20

Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2) ADI VERİLEN ANAOKULUNDA PASTA KESİLDİ Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, teyzesi Sevgi Ergüven ve dayısı Emirhan Demir, ilçedeki Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilen Anaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Anaokulunda yaşasaydı 1 yaşına girecek olan Bedirhan Mustafa için minik öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Minik öğrenciler, şehit bebeğin doğum gününü kutlayarak 'Bedirhan bebek kalbimizdesin' ifadelerini kullandı. Şehit Bedirhan Mustafa için hazırlanan ve üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı teyzesi Sevgi Ergüven ve minik öğrenciler kesti. Anneanne Suudiye Demir daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne geçerek kızı Nurcan ve torunu Bedirhan Mustafa'nın mezarlarını ziyaret etti. Anneanne Demir "Kuzum burada mı kutlayacaktım doğum gününü, yavrum. Doğum gününü kutladım yavrum. Küçücük bedenin nerede kaldı. Kuzumun yanında nasıl da yatıyorsun kuzum. Bugün yavrumun doğum günüydü kuzum" diye gözyaşı döktü.

Mezar başında dua okuyan Demir ailesi, şehit Bedirhan Mustafa'nın doğum gününü kutladı. Anneanne Demir, Bedirhan Mustafa'nın doğum gününü toprakta kutladıklarını ifade ederek "Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yanan biziz. Bedirhan bugün bir yaşına girdi, toprakta kutladık. Allah nice Bedirhan'lara uzun ömürler versin. Benim yavrumu yediler. Allah yiyenleri kahretsin" dedi.

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Müdürü Musa Ağa ise "Anaokulumuza, şehit bebeğimiz Bedirhan Mustafa'nın ismi verildi. Eğer bebeğimiz yaşasaydı bugün itibariyle bir yaşında olacaktı. O yaşamıyor ama bu okuldan binlerce Bedirhan'lar, Mustafa'lar yetişecek inşallah. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu okulda okuyan 148 öğrencimizi inşallah Bedirhan Mustafa gibi yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anaokulundan görüntüler

-Bedirhan için hazırlanan pasta

-Mİnik öğrencilerle pasta kesilmesi

-Anneanne ve yakınlarının mezarını ziyaret etmeleri

-Buradaki konuşmaları Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) =================================== CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ELLERİNİ OVUŞTURANLAR HÜSRANA UĞRADI (EK) SON 30 YILIN EN BÜYÜK REEL SEKTÖR YATIRIMI HİZMETE AÇILDI İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı'nı kıldıktan sonra helikopterle Aliağa'ya geçti. Açılış töreni öncesinde rafineriyi gezen iki cumhurbaşkanı, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında olması kabul edilir durum değildir. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum sessiz kalamaz. Bu sessizliklerinin bedelini varlıklarını çürüterek ödüyor. İçi boş uluslararası sistemin toplum anlamında değeri kalmaz. Adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak iyi boş bir uluslar arası sistemin hiçbir bireyin gözünde itibarı kalmadı. Karabağ meselesi başta olmaz üzere dünyada oluşan haksızlıklara dur demezsini bekliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak her hal ve şart altında inandığımız değerlere uğrunda vereceğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye'nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunun açılışı için İzmir'in Aliağa ilçesinde tören düzenlendi. Rafineri içerisinde özel olarak hazırlanan açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev de katıldı. Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

'BİZLER ULU BİR ÇINARIN DALLARIYIZ'

Açılış töreni, rafinerinin tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev'in ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada "Petrokimya alanında Türkiye'nin en önemli üslerinden Aliağa'da önemli yatırımı açmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Azerbaycan arasındaki kardeşlik o kadar güçlü ki pek çok hayali gerçeğe dönüştürdük" dedi. Bakan Fatih Dönmez, rafinerinin Türkiye'ye getireceği yenilikleri de anlatıp "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda Azerbaycan'ı yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Bizler ulu bir çınarın dallarıyız. Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle geliştireceğiz. Türkiye ekonomisine duyulan güven SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Türkiye yatırımcılara kapılarını sonuna kadara açtı bundan sonra da açmaya devam edecek. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik entegrasyonu artıkça bölgemiz düne göre daha güçlü olacak. Yarınları daha umutlarla kucaklayacak" dedi.

'İKİ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ ÖRNEK OLMALI'

Daha sonra kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise iki ülkenin iş birliğine değindi. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin 21'inci yüzyıldaki nişanı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışından 4 ay sonra, dünyaya örnek olacak dev bir projenin açılışı için İzmir'de bir araya geldiklerini de vurgulayan Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kapasitesine sağlayacağı büyük katkı sebebiyle Star Rafinerisi'ne çok büyük önem verdik. Bu büyük projenin sadece sağlayacağı istihdam veya yatırım tutarı ile değil, bu endüstride Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaya vereceği katkıdan dolayı heyecanlanıyoruz. İşte bugün, Yeni Ekonomi Programımızın temel hedef alanlarının başında gelen cari açığın azaltılması ve katma değeri yüksek ürün üretimi stratejilerimizi tam anlamıyla karşılaması nedeniyle heyecanımız bir kat daha arttı. Açılışta verilen fotoğraf dünyanın içinden geçtiği karamsarlığa, belirsizliğe de aslında en güzel çözüm formülünü sunuyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu ve birliği dünyanın örnek alması gerekiyor. Karşılıklı sağduyuyla ortak hedeflere, dayanışma içinde yüründüğünde bölgesel ve küresel huzura, istikrara ne denli büyük katkılar sunulabildiği bu fotoğrafla çok net bir şeklide görünüyor. Bu güçlü fotoğraf, dünyaya ülkelerin çıkarlarını, ekonomik istikrarlarını korumalarının yolunun, korumacılığı artırmaktan, ticaret savaşları çıkarmaktan değil, dayanışmadan, rekabetçilikten, güçlü işbirliklerinden geçtiğini çok net ortaya koyar. Biz bu fotoğrafı, bu kardeşliği, bu birlik ve beraberliği koruyacağız. Ve korumakla kalmayacağız, onu en güçlü ve en güzel şekilde yarınlara, çocuklarımıza, torunlarımıza taşıyacağız."

Türkiye'nin, 'Büyük ve güçlü Türkiye' idealine emin adımlarla ilerlediğini de söyleyen Berat Albayrak, şöyle dedi:

"Özellikle son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programımız ile birlikte sadece son bir ayı aşkın sürede, makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyor Türkiye. İşte bu yolda, ortaya koyduğumuz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İşte Star Rafinerisi, yeni dönem yatırım önceliklerimizin de önemli bir örneğini oluşturuyor. Yeni ekonomi programı kapsamında yatırımlarımızı, ithalata dayalı büyümeye, ithal ara maddelerin yerlileştirilmesine, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak projelere yoğunlaştıracağız."

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM AZERİCE KONUŞTU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşmasında Azerice cümlelere de yer vererek, "Kardeş iki ülkenin akıl ve güç birliğiyle vücuda getirdiği bir eserin, yahşi bir dikintinin açılışını yapıyoruz. Ülkelerimizin ekonomisine büyük katkı yapacak olan rafinerinin İzmir'imize Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aliağa yarım adası İzmir'in Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesidir. Bizleri can ile canan haline getiren bu eseri meydana getirmek için 3 bin mühendis, teknisyenin yanı sıra 19 bin 500 çalışan emekleriyle alın terleriyle katkı koydu. Aileleriyle 5 bin kişilik bir nüfusun geçimini sağlayacak olan bu tesisin anlamı 32 bin 800 araca bir seferde 50'şer litrelik akaryakıt koymak demektir. Ülkemizin işlenmiş petrol ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak olan tesis ezelde başlayan kardeşliğimizi çok daha ileriye taşıyacak. Çevreci bir yatırım olan bu tesis çevre dostu olarak inşa edildi. Çevreci yanıyla da ödüle layık bir eser niteliğindedir. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin en önemli tarafı karşılıklı yatırımlar bölgesel ve küresel enerji ulaştırma projeleri teşkil ediyor. Kardeşlik hukukunun yanı sıra ekonomik sosyal siyasi kültürel ilişkilerin genel çerçevesini karşılıklı faydalarımız teşkil etmektedir. 1991 yılından sonra 200'den fazla anlaşma imzalanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜYSE BİZ DE O KADAR GÜÇLÜYÜZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek şöyle dedi: "Bu projenin hayata geçmesinin sebebi Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir. Bugün Türkiye-Azerbaycan iş birliği en yüksek seviyededir. Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Bu tarih çok şerefli bir tarihtir. Siyasi ilişkilerimiz en yüksek zirvededir. Türkiye, Erdoğan liderliği sayesinde büyük güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bölgede ve dünyada Türkiye'ye halledici rol oynuyor. Bu bizi sevindiriyor. Çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz birliğimizdedir. Türkiye ne kadar güçlüyse bir de o kadar güçlüyüz. Türkiye- Azerbaycan, kardeşlik numunesi gösteriyorlar. Dünyada ikinci bir ülke tanımıyorum ki bizim gibi birbirine bağlı olsunlar. Biz birlikte dev projeleri gerçekleştiriyoruz. Bizim birliğimizi, dayanışmamızı, dostluğumuzu bugün bu açılışta görüyoruz." KONUŞMASINA BAĞIMSIZLIĞINI KUTLAYARAK BAŞLADI

Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 27'nci yılını geride bıraktı. Bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir. Bakü'nün kurtuluşunun 100'üncü yılı için oradaydım. Heyecanla gururla izledim. Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçmişte omuz omuza çarpıştığı gibi omuz omuza yürüdü. Bugün Star Rafinerisi'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bölgesel ve küresel etkisi olan TANAP'ı da projelerimize ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile bir adım daha atıyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum" dedi.

YATIRIMIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI

Rafinerinin 6.3 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunun dışında bir diğer taraftan konteynır limanı, petro kimya tesisi bütün bunları ele aldığımız zaman bakıyorsunuz 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını kazandırmıştır. Star Rafinerisi Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyüğüdür. Böyle bir yatırımda bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık'ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak. Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 milyon depolama kapasitesine sahip. Bin 100 kişi görev yapacak. Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli girdinin yanı sıra Ege Bölgemizde refah sağlayacağız. Türkiye olarak dayatmalara karşı cevabımızı diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Şu anda açılışını yaptığımız tesis bu kazançlı işbirliğinin örneğidir."

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları gibi tek taraflı oldu bittiler gibi başarısızlığa mahkum girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Gerilimden beslenme eğiliminde olanları da ortaya koyuyor. Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem de diplomatik alanda vermeyi sürdüreceğiz. Dostluğa dayanışmaya birlikte kazanmaya yönelik her teklife açık olduğumuzu buradan bir kez daha tekrarlıyorum. İşte bu tesis birlikte kazandığımız ön önemli örnek. Herkesi birlikte kazanmaya davet ediyorum. Bu iki ülkenin içinde yer olmadığı rıza göstermediği destek vermediği proje hedefine ulaşamaz" dedi. KARABAĞ SORUNUNA DA DEĞİNDİ

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin işgaline de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında olması kabul edilir durum değildir. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum sessiz kalamaz. Bu sessizliklerin bedelini varlıklarını çürüterek ödüyor. İçi boş uluslararası sistemin toplum anlamında değeri kalmaz. Adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak iyi boş bir uluslar arası sistemin hiçbir bireyin gözünde itibarı kalmadı. Karabağ meselesi başta olmaz üzere dünyada oluşan haksızlıklara dur demezsini bekliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak her hal ve şart altında inandığımız değerlere uğrunda vereceğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda devam edeceğiz. STAR rafinerisi ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Cumhnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte sahnede ellerini temsili bir damlanın üzerine koyarak tesisin açılışını gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve iki ülkenin konuk bakanları toplu halde aile fotoğrafı çektirdi.

STRATEJİK TEŞVİK BELGELİ İLK ŞİRKET

İki cumhurbaşkanının birlikte açtığı STAR Rafineri, inşaatın en yoğun olduğu dönemde 3 binden fazlası mühendis, 14 ülkeden 19 bin 500 kişiye istihdam sağladı. Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak olan Star Rafineri, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Stratejik Teşvik Belgesini alan şirket oldu. Ülke ekonomisi ve sanayinin ihtiyaçları gözetilip stratejik ürünlere odaklanacak olan Star Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca rafineri, yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra Türkiye'deki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Star Rafineri, Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak. RAKAMLARLA RAFİNERİ

Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle Star Rafineri, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak. Bin 100 kişiye istihdam sağlayacak rafineride 5 bin 400 kilometre elektrik kablosu kullanıldı. Tek noktaya yapılan en büyük yatırım olmasının yanında rafineride, mühendislik tasarımı aşamasında, çevrenin bir bütün olarak en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, ekonomik olarak uygulanabilecek en ileri teknolojiler, bunların uygulanış biçimleri anlamına gelen 'En İyi Mevcut Teknikler' esas aldı. Tüm bunların yanında, Petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak. Günde 214 bin varil ham petrol işleme kapasitesi, günlük 34 bin metreküp ham petrol işleme kapasitesi, 1 bin 640 milyon metreküp depolama kapasitesi ile yılda 4.8 milyon ton düşük kükürtlü motorin üretilecek. Yılda 1,6 milyon ton jet yakıtı, yılda 1,6 milyon ton nafta, yılda 300 bin ton LPG üretecek. 55 milyon ton yerüstü borularının ağırlığı tutan rafineride toplam 1 Milyon 45 bin 000 metrekare boyandı.

Görüntü Dökümü

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-Konuşmalardan görüntü.

- Katılanların görüntüsü. Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) =============================================== YANAN YASEMİN'İN AYAĞINDAN KOLLARINA DERİ NAKLİ YAPILDI AYDIN'da yüksek gerilim hattından gelen akıma kapılarak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ayağından kollarına deri nakli yapılan Yasemin Yapar (12) durumu iyiye gidiyor.

Geçtiğimiz 11 Ekim tarihinde evinin balkonunda oynarken elindeki sopanın evin üzerindeki yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak yaralanan Yasemin Yapar'ın tedavisi Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam ediyor. Ayağından kollarına deri nakli yapılan Yasemin Yapar'ın, tedaviye olumlu cevap verdiği ve yakında yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.

Kızını kurtarmak için çıplak elle müdahalede bulunan ve elleri yanan anne Hatice Yapar da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu zaman zaman hastaneye kontrole geldiğini söyledi.

Olay anını anlatan anne Hatice Yapar, "Evin balkonunda çocuk oynuyordu. Elinde metal paspas sapı vardı ama ucunda paspas yoktu Allah'a şükür. Islak olsaydı ölebilirdi. Evin üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyormuş. Bizim haberimiz yoktu. O sırada çocuk paspas sapıyla oynarken bir ucu o hatta değiyor. Teller eve o kadar yakın düşünün. Oradan kızımı elektrik çarptı. Şehrin elektriği gitti. Kızımı ben söndürdüm. O sırada ellerim yandı hatta" dedi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile sevk edildiklerini belirten anne Yapar, "Gittiğimiz acildeki doktorumuz bizi buraya sevk etti. Buradan memnunuz. Personel çok iyi davranıyor. Kızımın durumu da iyiye gidiyor. Sadece yatmaktan biraz sıkıldı. Sırtının yandığını söylüyor. Sırtında da yanıklar var çünkü. Dün öğlene doğru deri nakli yapıldı. Şimdi kendisini toparlıyor" ifadelerini kullandı.

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-Anne Hatice Yapar ile rop

-Yanık ünitesinden detaylar Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) ================================================== TUNCELİ, İLK KEZ BİR DİYANET BAŞKANINI AĞIRLADI TUNCELİ ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı'nı ağırladı. Kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Paşalar Camisi'nde minbere çıkarak, 'İslam' ve 'Müslümanlık' temalı hutbe verdi.

Tunceli'ye gelen Diyanet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti, önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Valilik binası önüne gelen Erbaş', Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Müftüsü Aşır Durgun çiçeklerle karşıladı. Valilik makamına geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Tunceli'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, kente yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür etti. Erbaş, "Allah'a çok şükür ki bizler Müslüman olarak Müslüman bir anne, babadan doğduk ve Müslüman olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Rabbimiz son nefesimize kadar Müslüman kalmayı, Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin" dedi.

HUTBE VERDİ

Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle kent merkezindeki Paşalar Camisi'nde, minbere çıkarak 'İslam' ve 'Müslümanlık' temalı hutbe verdi. Erbaş, cuma hutbesinde, Yüce Allah'ın, Hazreti Peygamber'e bütün insanlığı aydınlatması için Kur'an-ı Kerim'i gönderdiğini söyledi. Erbaş, hutbede, "İslam insanlığa verilen en büyük nimettir. İslam, Yüce Rabbimiz'in bütün insanlığın yolunu aydınlatmak için, bütün insanlığı huzur, barış içerisinde yaşamalarını sağlamak için gönderdiği bir dindir. Hazreti Adem'den, Hazreti Muhemmed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin, mesajın ortak adıdır İslam. O yüzden, bir Müslümana 'En büyük nimet nedir?' diye sorulduğunda vereceği cevap 'Benim Müslüman olmuş olmamdır' ifadesidir. Allah'a çok şükür ki, bizler Müslüman olarak Müslüman bir anne, babadan doğduk ve Müslüman olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Rabbimiz son nefesimize kadar Müslüman kalmayı, Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin" dedi.

'MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE ELLE SELAM VERMESİ GEREKİYOR'

Hutbede, Müslümanlar arasındaki verilen selamın önemine de değinen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Müslüman kavramını 'Müslüman şudur; diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir' ifadesiyle anlattığını dile getirdi. Müslümanlar olarak kardeşlerine karşı sevgi, saygı, sadakat, selamet içerisinde olmaları gerektiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanların birbirlerine elle selam vermesi gerekir. Çünkü, selam da barış, huzur demektir. Bütün Ashab-ı Kiram'a baktığımız zaman kendi aralarında selamlaşıyorlar. Esselamu Aleyküm demek 'Allah'ın selamı, güveni üzerine olsun, benden sana zarar gelmez' demektir. Demek ki selam kelimesiyle Müslüman kelimesi aynı kökten gelmektedir. Kelimenin manası bir emniyet içermektedir, tıpkı Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya daha peygamber olmadan önce Mekkelilerin verdiği Muhammedul Emin ismi gibi" diye konuştu.

'PEYGAMBERİMİZİN VEFATINDAN 8 YIL SONRA BURALARDAN İSLAM YAYILMAYA BAŞLADI'

Erbaş, Hazreti Peygamber'in, hayatında hiç kimseye zararı dokunmadığını, yalan söylemediğini, verdiği sözü yerine getirdiğini dile getirerek, herkes ondan emin olduğu için kendisine 'Muhammedül Emin' ismi verdiğine dikkat çekti. Peygamberin vefatından 8 yıl sonra bölgeye İslamın yayıldığını aktaran Erbaş, "İşte bu topraklarda, Peygamberimizin daha vefatından 10 yıl geçtikten sonra İslam, bu emniyeti getirmek için yayılmıştır. İslam'ın gittiği yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü, Mümin, emin olunan insan demektir. Müslim, kendisinden emin olunan, kendisinden zarar gelmeyen insan demektir. 640'lı yıllarda Peygamberimizin vefatından 8 yıl sonra Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Bitlis'ten, Şırnak'tan işte Tunceli, buralardan İslam yayılmaya başladı. Peygamberimizi görmüş Ashab-ı Kiram yoluyla bu topraklarda İslam yayıldı ve elhamdülillah bu günlere kadar ecdadımız sayesinde geldi. İnşallah kıyamete kadar İslam, bu topraklarda bu emniyeti sağlamak için, müminlerin kendi aralarında sadakat, sevgi, saygı ve emniyet duygularıyla ilelebet devam edecektir" dedi.

Hutbenin ardından Erbaş, cemaate Cuma namazını kıldırdı. Cuma namazı çıkışında vatandaşlar ve çocuklarla da bir süre sohbet eden Erbaş, daha sonra Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) ===================== Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Gaziantep Valiliği, 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak tabancayla ateş açan M.Ş. ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, intihar girişiminde bulunan M.Ş.'nin, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli iken yaklaşık 2 yıl önce işten çıkarıldığını ve işine geri dönmek istediğin belirtilerek, "Bu girişimi sırasında elindeki silahla havaya ateş açan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek çatıdan indirilmiştir. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 bulundurma ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 59 dolu fişek ve 6 kovan ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin adli-idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. GAZİANTEP (DHA) =========================== Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandı(2) 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Bilal A., İran uyruklu Bakhshaei M. tutuklandı, Abdullah G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.