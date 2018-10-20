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DHA YURT BÜLTENİ 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

FUTBOLCULARI TAŞIYAN MİDİBÜS SEYİR HALİNDE YANDI   AFYONKARAHİSAR'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı için gelen Çayağzısporlu kafileyi taşıyan midibüs seyir halindeyken alev aldı.

FUTBOLCULARI TAŞIYAN MİDİBÜS SEYİR HALİNDE YANDI

AFYONKARAHİSAR'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı için gelen Çayağzısporlu kafileyi taşıyan midibüs seyir halindeyken alev aldı. Kafile hızla tahliye edilirken, itfaiyenin söndürdüğü yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresi Köroğlubeli mevkisinde meydana geldi. BAL 6’ncı Grup’ta mücadelen eden Sandıklıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Sandıklı’ya gelen Kırşehir Çayağzısporlu kafileyi taşıyan Okan Karakaya’nın kullandığı midibüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Midibüs şoförü ön tarafta başlayan yangını fark edince aracı durdurup, kafileyi hızla tahliye etti. Büyüyen alevler bir anda midibüsün tamamını sardı. Yangın, Afyonkarahisar ve Bayat belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının ardından kafile başka bir araçla yola devam etti. Yangın anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)
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- Araçtan yükselen alevler

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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BANDIRMA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi .

Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış Ordu Caddesi’nde uzun araç trafiğine neden oldu. Yağışın etkisiyle rögar kapakları yerinden çıkınca caddeyi kanalizasyon suları kapladı. Bazı dükkan sahipleri su baskınını önlemek için dükkan önlerine barikat kurdu. Yağmurun gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Balkondan yağmur
-Rögarlardan taşan yağmur
-Han kapısını kapatan görevli
-Detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

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Edremit'te Kanarya Güzellik Yarışması düzenlendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen 2 bine yakın kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığı yönünden dereceye girebilmek için yarıştı.

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı. En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçileceği yarışmanın ilk gününe, kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Kamil Ekici, yarışmanın 3'üncüsünü düzenlediklerini söyledi. 2 bine yakın kuşun katılımıyla bir dünya rekoru daha kırdıklarını iddia eden Kamil Ekici, katılımcıların yüzde 90'ının Türkiye'den, yüzde 10'unun ise İtalya, Yunanistan, Lübnan, İran ve Irak'tan olduğunu belirterek, "Kuşların tüy yapısı, bacak yapısı, kafa yapısı hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bu kuşlardan dereceye giremeyenlerin fiyatı 2 bin lira, dereceye giren kuşlar da derecelerine göre 10 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Şampiyon olan kuşa zaten değer biçilemez" dedi.

Yarın devam edecek olan yarışmada dereceye giren kanaryalara ödülleri verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yarışmanın yapıldığı spor salonu
- Salon içinde kafeslerdeki kanaryalar
- Tribündeki vatandaşlar

BALIKESİR, (DHA)-

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