DHA YURT BÜLTENİ 20

Numan Kurtulmuş'tan, Suudi yönetimine uyarı (2)

KURTULMUŞ SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde partililerle birlikte kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin konuşan Kurtulmuş, dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak en zor dönemi geçirdiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasında hem siyasi hem ekonomik olarak çok güçlü olmak zorunda olduğuna vurgu yaparak, "Eğer Türkiye bu kadar reformları sessiz sedasız halkın oylarıyla gerçekleştiriyorsa buradaki kazanımımız her şeye rağmen Türkiye’de işleyen bir demokrasiye sahip olmamızdır" dedi. Kurtulmuş, daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye’yi birlik olarak oluşturacaklarını kaydederek, "Her gittiğim yerlerde bu toplantıları yaparken bunu da hissederek sizlerden gelen tavsiyeleri de yakından dinleyerek, bunlardan istifade ettiğimizi belirtmek istiyorum"diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ================ BAKAN KURUM: EKONOMİK SAVAŞTAN GALİP ÇIKMAYI BAŞARDIK ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde ekonomik krize değinerek, ''Ekonomik bir savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık.'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Beyşehir ilçesinde yapılan 12 projenin toplu açılış törenine katıldı. Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açıkladığı 100 günlük eylem planında bakanlığına ait projelerin olduğunu belirtti. Bu projeler içinde yer alan millet bahçesi ve millet kıraathanelerinin 81 ilde açılacağını ifade eden Bakan Kurum, bu projelerin dışında 39 projenin daha olduğunu belirtti. Ekonomik duruma rağmen projelerin sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

'' Biz bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ancak bu ekonomik savaşta, yıllarca süre geliyor; Gezi olaylarıyla başlayıp, 17-25 Aralık ve 15 Temmuzla devam eden süreç yaşıyoruz. Bu süreçte hepimiz, milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız. Bu ekonomik bir savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık. Bu 100 günlük eylem planında, ekonomik savaş dolayısıyla yavaşlama sergilemedik. Sahada bütün olması gereken projeleri yapıyoruz.''

Görüntü Dökümü

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- Bakan Kurum'un salona gelişi

- Bakan Kurum'dan detay

- Bakan Kurum'un konuşması

- Açılışın yapılması Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Muhammed SIDAL KONYA DHA)) ======================================================== YAŞLI KADININ AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, evine hırsızlık için girdiği ileri sürülen 80 yaşındaki Cennet Çakır tarafından çıkan boğuşmanın ardından av tüfeğiyle vurulan 52 yaşındaki Kadir Alakuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çakır'ın çalındığı ileri sürülen 10 Cumhuriyet altını ise halen bulunamadı. Honaz'ın kırsal Akbaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Çakır, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında, kırılan cam sesiyle uyandı. Ne olduğunu anlayamadan Çakır, iddiaya göre, karşısında bir anda kar maskeli bir kişiyi gördü. Aralarında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tek odalı evdeki soba devrildi. Kar maskeli kişi, darp edip, boğazını sıktığı Çakır'ın belindeki kuşak içinde bulunan 10 Cumhuriyet altınını aldı. Maskeli saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elinden kurtulan Çakır, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini peşpeşe ateşledi. Karnından vurulan şüpheli yaralı olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçmasının ardından Çakır, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Tedavisi için Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin aynı mahallede çobanlık yapan 52 yaşındaki Kadir Alakuş olduğu belirlendi. Çakır'ın çalınan altınları ise bulunamadı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından sözlü ifadesine başvurulan Alakuş, mahalle girişinde yolda yürürken üzerine ateş edildiğini ileri sürdü. Alakuş ateş eden kişiyi ise görmediğini söyledi. Ancak, kan izlerini takip eden jandarma, Alakuş'un yolda değil Çakır'ın evinin içinde vurulduğunu tespit etti. Çakır da tedbir amacıyla Honaz Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Çakır'ın çalınan altınları halen bulunamazken, şüpheli Alakuş, tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =============== DEVLET BAHÇELİ ALT GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN) OSMANİYE'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetini artıran sağanak nedeniyle, kısa süre önce yapımı tamamlanarak hizmete sunulan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı, bazı ev ve iş yerleri ise sular altında kaldı.

Etkili olan yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzeri birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezimizde yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısına kadar il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elinde yemek tepsisi taşıyarak su birikintisi içinde yürüyen genç

- Su birikintisi içinden geçen araçlar, detaylar

- Yol kenarında bekleyen vatandaş

- Yolda mahsur kalan aracın çekiciye yüklenmesi

- Araçların sudailerlemesi

- Bir aracın suya düşen plakası

- Çekici üzerindeki araç, götürülürken

- Alt geçit içindeki su birikintisi

- Alt geçide yan yollardan akan su

- İtfaiye aracı

- İşyerlerini basan su birikintisi

- İşyeri sahiplerinin dükkanlarının önünde bekleyişi

- İtfaiye ekiplerinin su tahliye çalışması