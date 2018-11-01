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DHA YURT BÜLTENİ 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

TİCARET BAKANI'NDAN, DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI FİRMALARA MÜJDE Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı Türk firmaların, 12 Ağustos 2014 tarihinden bu yana maruz kaldığı ve Fas tarafından uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi.

TİCARET BAKANI'NDAN, DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI FİRMALARA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı Türk firmaların, 12 Ağustos 2014 tarihinden bu yana maruz kaldığı ve Fas tarafından uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir" dedi.

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DİYARBAKIR (DHA)

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İNEK ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP TELEF OLDU, SAHİBİ AĞLADI

VAN'ın Erciş ilçesinde, elektrik akımına kapılan inek telef oldu. Olay yerine gelen hayvan sahibi Ethem Sayıner, gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, ilçe merkezine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ethem Sayıner'e ait 2 inek, iddiaya göre evin yakınındaki sokak lambalarının takılı olduğu elektrik direğinin yanında otlanırken, bir anda akıma kapıldı. Akıma kapılan ineklerden biri uzaklaşıp kurtulurken, 2 aylık gebe olduğu belirtilen diğer inek ise telef oldu. Olay yerine gelen Sayıner, telef olan hayvanı için gözyaşı döktü. Yaşanan olayla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile VEDAŞ'a bağlı ekiplere haber verildi.
Ethem Sayıner, bu konuda önlem almayan VEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve kanuni hakkını kullanacağını belirterek,"Büyükbaş hayvanım, elektrik firmasının ihmali yüzünden telef oldu. Bu inek benim ve çocuklarımın tek geçim kaynağıydı. 12 bin TL değerindeki ineğimin ve karnındaki yavrusunun telef olması nedeniyle ilgili elektrik firması hakkında kanuni haklarımı sonuna kadar arayacağım’’ dedi.

Bu arada olay yerine gelen VEDAŞ arıza ekibinin yaptığı çalışmada, arızanın elektrik direğinin üzerindeki fincanın kırılmasında kaynaklı olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Telef olan inekten detaylar
-İnek sahibi Ethem Sayıner ile röportaj
-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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BIÇAK ÇEKEN OĞLUNU 2 KURŞUNLA ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI

SAMSUN’un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çeken oğlunu tabanca ile vurarak öldüren baba Yaşar Erenler tutuklandı. adliyeden çıkarılan Erenler, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi.
Olay, dün saat 15.40 sıralarında Havza ilçesi Aşağı Yavucak Mahallesi'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, ruhsatsız tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan kurşunlarla göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler'i gözaltın aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yaşar Erenler, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden dışarı çıkarılan Yaşar Erenler, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi. Emre Erenler'in Havza ilçesinde bulunan dedesinin evini zorla sattırmaya çalışıp babası ve annesinden para almak istediği iddia edildi. Emre Erenler'in daha önce anne ve kız kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliye getirilmesi
-Adliyeden çıkışı
-Detaylar
Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

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15'İNCİ KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

SİVAS'ta alçı yaptığı inşaatın 15'inci katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet Ecer (42) hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 59'uncu sokakta bulunan 16 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer, 15'inci katta alçı yaparken bir anda dengesini kaybetti. Merdiven boşluğundan zemin kata düşen işçi Ecer'i gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Polisin incelemesi
-Yakınlarının üzüntüsü
-Cenazenin götürülüşü
-Ölen işçinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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