DHA YURT BÜLTENİ 20

TİCARET BAKANI'NDAN, DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI FİRMALARA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı Türk firmaların, 12 Ağustos 2014 tarihinden bu yana maruz kaldığı ve Fas tarafından uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir" dedi.

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DİYARBAKIR (DHA)

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İNEK ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP TELEF OLDU, SAHİBİ AĞLADI

VAN'ın Erciş ilçesinde, elektrik akımına kapılan inek telef oldu. Olay yerine gelen hayvan sahibi Ethem Sayıner, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, ilçe merkezine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ethem Sayıner'e ait 2 inek, iddiaya göre evin yakınındaki sokak lambalarının takılı olduğu elektrik direğinin yanında otlanırken, bir anda akıma kapıldı. Akıma kapılan ineklerden biri uzaklaşıp kurtulurken, 2 aylık gebe olduğu belirtilen diğer inek ise telef oldu. Olay yerine gelen Sayıner, telef olan hayvanı için gözyaşı döktü. Yaşanan olayla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile VEDAŞ'a bağlı ekiplere haber verildi.

Ethem Sayıner, bu konuda önlem almayan VEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve kanuni hakkını kullanacağını belirterek,"Büyükbaş hayvanım, elektrik firmasının ihmali yüzünden telef oldu. Bu inek benim ve çocuklarımın tek geçim kaynağıydı. 12 bin TL değerindeki ineğimin ve karnındaki yavrusunun telef olması nedeniyle ilgili elektrik firması hakkında kanuni haklarımı sonuna kadar arayacağım’’ dedi.