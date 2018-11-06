DHA YURT BÜLTENİ - 20

Park halindeki otomobile, hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı BURSA’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin içerisinde amatör takımın antrenmanını izleyen karı-kocanın bulunduğu otomobile, başka hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan karı-koca ve diğer aracın sürücüsünün yardımına futbolcular koştu.

Ahmet Türkel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şaban Kurt (40) yönetimindeki 16 SK 110 plakalı otomobil, Karadeniz Güvenspor tesisleri yanında durdu. Şaban Kurt, yanında bulunan eşi Elife Kurt (37) ile birlikte yolun kenarına park ettikleri otomobillerinin camından, tesislerde antrenman yapan futbolcuları izlemeye başladı. Bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan Sinan Coşartekin (22) yönetimindeki 16 J 7545 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada park halindeki otomobilin sürücüsü Şaban Kurt ve eşi Elife Kurt ile hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Coşartekin yaralandı. Kazayı gören futbolcular, yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Kaza yerinden yaralıların görüntüsü

-Futbolcuların antremanı

-Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YIMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Edremit'te polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü Gökhan Ö. (39) ve yanında bulunan Z.D. (31) adlı kadın, ortalığı birbirine kattı.

Edremit’te, akşam saatlerinde 10 AAE 678 plakalı şüpheli otomobili takibe alan polis, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya devam eden Gökhan Ö. adlı sürücü, otomobille önce bir yunus ekibinin motosikletine çarptı, ardından yola hızla devam etti. Edremit sokaklarında Yunus ekipleriyle kovalamacaya devam eden sürücü Gökhan Ö., otomobille adeta girdiği her sokak ve caddede terör estirdi. Önüne ne çıkarsa çarparak kaçan Gökhan Ö., Cumhuriyet Mahallesi Jeotermal hizmet binası önünde otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açması sonucu, yakalanacağını anlayan Gökhan Ö., binanın bahçesinde saklandı. Burada polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Nefes kesen kovalamacada korku yaşayan çevredekiler ise polisin şüpheli sürücüyü yakalaması sonucu rahat nefes aldı. Sürücünün otomobili ise aldığı darbe sonucu yanmaya başladı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Gökhan Ö. ve otomobilde bulunan Z.D. adlı kadın gözaltına alındı.

Z.D. karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Gökhan Ö.'nün ise sorgusunun ardından 'görevini yapan memura direnme, mala zarar verme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.