HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 02:50 | Son Güncelleme

KONYA'DA UÇAK RESTORAN-KAFEDE YANGIN   KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen  Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın.

KONYA'DA UÇAK RESTORAN-KAFEDE YANGIN

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın. Hızla yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda parçalandıktan sonra Konya'ya getirilerek, Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'na konuldu. Burada yeniden birleştirilen uçak, restoran- kafe olarak hizmet açıldı.12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı.
Restoran ve kafe olarak hizmet veren uçağın mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla uçağı sardı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpek sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Alevlerden detay
- İtfaiyenin müdahalesi
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

MALATYA'da, bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt (83), evinde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde Örküt’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde kısa süre önce öldüğü belirlenen Örküt’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yeri
- Polis arabaları
- Ambulans
- Binadan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

PAMUK YÜKLÜ TIR'DAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı operasyonda durdurulan pamuk yüklü TIR'da özel bölmelere gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla TIR'ın plakasını belirledi. Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nda şehre giriş yapan TIR'ı bir süre takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla durdurdukları TIR'ı otoparka çekti. Polisler, yaptıkları detaylı aramada dorsenin zeminindeki tahtaların altına yapılmış özel bölmede kaçak sigara olduğunu belirledi. TIR'daki pamukları boşaltılıp tahtaları söken ekipler, gizli bölmede 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. TIR'a ve sigaralara el koyan polis ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- TIR'ın gidişi
- Pamuk balyalarının indirilmesi
- Polisin TIR'ın tahtalarını sökmesi
- Gizli bölmeden çıkan sigaralar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)
===========================================

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş atama kararlarıCumhurbaşkanlığı'ndan flaş atama kararları
Cihangir İslam canlı yayını terk ettiCihangir İslam canlı yayını terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadro

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadro

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş atama kararları

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş atama kararları

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.