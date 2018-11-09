DHA YURT BÜLTENİ 20

ANTALYA'da, bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., polis ekipleri ve bir arkadaşının çabası sonunda eylemine son vererek indi. Oktay Ü., indikten sonra gözyaşı dökerken toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki Hal Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören Oktay Ü., geçen ay hastaneye yattı. Hastanede kaldığı sürede işinden ve kız arkadaşından ayrılan Oktay Ü., depresyona girdi. Akşam saatlerinde Hal Kavşağı'nda bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., intihar edeceğini söyledi. CANLI YAYIN YAPTILAR Baz istasyonun en uç noktasına çıkan Oktay Ü.'yü görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri uzun süre Oktay Ü.'yü inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Oktay Ü.'nün arkadaşlarından Esen Gülertürk de sesini duyurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle Esen Gülertürk, polis motosikletindeki megafonu kullanarak, “Oktay her şey düzelecek atlama. Hadi in konuşalım" dedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de baz istasyonun altında hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonu üzerinden sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. ARKADAŞI YANINA ÇIKTI İkna çalışmaları için bir polis memuru ve itfaiye eri itfaiye merdiveni yardımıyla Oktay Ü.'nün yanına çıktı. Çabaların yetersiz kalması üzerine bu kez arkadaşı Esen Gülertürk, merdiven aracıyla baz istasyonuna çıktı. Gülertürk ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabaları sonunda Oktay Ü., inerek eylemine son verdi. İndikten sonra ağlayarak arkadaşına sarılan Okay Ü ., sağlık kontrolü için ambulansa hastaneye götürüldü.

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz" dedi.

'KIZLARINIZI MUHAKKAK İŞİNİZE DAHİL EDİNİZ'

Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, sanayicilerin kızlarını da işlerine dahil etmesini istedi. ESO Meclis üyesi seçilen iki kadın üye Pınar Cengiz ve Nilay Güneş Erdemir'i kürsüye davet ederek kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Babalarını kutlamak lazım. Kızlarını bizzat işin başında işin içine dahil etmişler. Eğer bu ülke kalkınacaksa, zenginleşecekse ancak girişimcisiyle zengin olabilir. Ne kadar çok girişimcin var o kadar zenginsin. Erkekler olarak biz ülkeyi ancak buraya kadar getirebildik. Ama bugüne kadar kullanmadığımız potansiyelimiz kadınlarımız, genç kızlarımız ve özellikle sanayici babalardan ricam genç kızlarınızı da muhakkak işinize dahil edin. Onları da girişimci yapın ki bu ülke daha hızlı zenginleşsin."

'BU TÜMSEĞİ AŞACAĞIZ'

Sıkıntılı günlerin aşılacağını belirten Rifat Hisarcıklığlu, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Bizler sıkıntılı günlerimiz oluyor mu oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz. Ama bir tek bir şey var birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, bunu yapmazsak hep beraber de kaybederiz. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Gerek siyasi fikrinden dolayı, mezhebinden dolayı, veya etnik kökeninden dolayı, görüşünden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bakın 2016'dan bu tarafa görüyorsunuz. Başımıza bir sürü hadise geldi, 15 Temmuz'da kim vardı sokakta? Bu millet vardı sokakta 80 milyon 15 Temmuz gecesi sokaktaydı. Ama dost dediğimiz kim vardı yanımızda? Kimse yoktu. Onun için diyorum ki Allah bize sevgiyi vermiş, birbirimizi sevmezsek tam insan olamayız. Tam sevemedikten sonra da birlik ve beraberliğimizi sağlayamayız. Nolur birbirimizi siyasi görüşünden dolayı, fikrinizden dolayı, mezhebinizden, etnik kökeninizden dolayı birbirimizi dışlamayalım. 80 milyon eğer biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu bileği kimse bükemez. Onun için Allah bizi birlik ve beraberlik yolunda yolumuzu açık etsin."