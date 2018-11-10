DHA YURT BÜLTENİ 20

ALANYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

Baba ve dede taziyeleri kabul etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileyi arayıp taziyede bulunduğu belirtildi. Şehit Yusuf Önder için yarın ikindi vakti Alanya merkez Gürses Camii'nde cenaze töreni planlandığı kaydedildi.

ANTALYA (DHA)

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ŞANLIURFA'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

ŞANLIURFA’da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış (30) ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış (36) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.