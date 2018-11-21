DHA YURT BÜLTENİ - 20

İŞSİZ KALAN 97 İŞÇİ EYLEM YAPTI BURSA'da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. Durumu protesto eden işçiler fabrika önünde eylem yaptı.

Otomotiv firması Tofaş, Me-Par ile yaptığı anlaşmayı fes edince işsiz kalan 97 kişi fabrika önünde eylem yaptı. Görevleri banttan inen araçları otoparka çekmek olan işçiler kriz bahane edilerek işten çıkarıldıklarını belirttiler. Tofaş Fabrikası'nda 2014 yılından beri görev alan işçiler adına açıklama yapan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan, "Sendikamız toplu iş sözleşmesi yapılması için yasal müracaatlarını yaptı. Bu işçiler Me-Par nakliyattan sigorta oldukları için, Me-Par ile Tofaş arasında bir iş sözleşmesi yapıldı. Tofaş bu işçilerin çalışma ortamını ortadan kaldırıyor. Bu 97 kişinin yaptığı iş için Tofaş kendi elemanlarını yerleştirdi. İşçilerin hakları Türkiye Anayasası tarafından koruma altına alınmış olsa da, iş verenler çeşitli sebepleri bahane göstererek işçilerin görevlerine son verebiliyor. Eş ve çocukları için ekmek parası kazandıkları imkanı ortadan kaldırıyor. Bu işçiler 1 ayı aşkındır ücretlerini alamıyor. Buradan çıkarılırken, hiçbir şekilde kendilerine bilgilendirilme yapılmadı. 1 ay süresince bu işçiler içeride boş bekletildi. Ancak bu süreçte TOFAŞ'ta her dakika banttan araba inmeye devam ediyor. Bu arabalar başkaları tarafından parka çekiliyor. Bu insanların hak ettikleri kıdem tazminatlarının ne şekil ödeneceğinin bilgisi yok. Bu insanların hakları işverenlerin iki dudağı arasında olmamalıdır" diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonrası işçiler fabrikanın önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden detaylar

-İşçiler slogan atarken

-TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan açıklama

-Detaylar

SÜRE: 2.40 - BOYUT: 299 MB Haber-Kamera: Muammer İRTEM /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GAZİANTEP'TE KAZA: 2 KIZ KARDEŞ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI GAZİANTEP'te, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet, Oğuzeli kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Emine Ataman'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Melike (14) ve Dilay Ataman (12) kardeşler doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ataman kardeşlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 70 YILLIK EVİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KÜL OLDU KARAMAN'da Muammer Baycan'a (92) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan Baycan, "70 yıllık evim yandı" diyerek evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 350 sokak üzerinde bulunan Muammer Baycan'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Muammer Baycan, kömür sobasını yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle evde yangın çıktı. Bu sırada Baycan'ın evini yandığını fark eden mahalle bakkalı Yaşar Cingöz, içeri girerek Baycan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

70 YILLIK EVİM YANDI

Evinin yanışını izleyen Muammer Baycan, itfaiye ekiplerine, "70 yıllık evim yandı. Ben şimdi ne yapacağım ?" diyerek üzüntüsünü belirtti. Baycan, "Ben sobamı yaktım, elektrikleri yaktım daha sonra birden alevler belirdi. Benim yangından ilk başta haberim yoktu. Dumanlar çıkınca komşular itfaiyeyi aramışlar. Sağolsunlar benide gelip evden kurtardılar. 70 yıllık evim yandı. Hayatım bu evde geçti çok fazla anım vardı şimdi ne yapacağımı bilmiyorumö dedi.

Muammer Baycan'ı evden kurtaran bakkal Yaşar Cingöz ise "Bakkalı kapatmak için hazırlık yapıyordum. Dışarıda bulunan malzemeleri içeriye alırken Muammer amcanın evinden dumanlar geldiğini fark ettim. Tek başına kaldığını bildiğim için eve girerek onu kurtardım, dışarıya çıkarıp itfaiyeyi aradım.ö diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Muammer Baycan röportaj

- Bakkal Yaşar Cingöz röportaj

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ZONGULDAK AÇIKLARINDA 500 TON HAMSİ AVLANDI ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçılar limana yaklaşık 500 ton hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

Bu sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü hamsiyle de güldü. Trabzon, Ordu, Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak açıklarına gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık 500 ton hamsi ile limana döndü. Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen tekneler, TIR'lara doldurdukları hamsileri İstanbul, Ankara, Konya gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlarda limana gelerek kasalarla hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. BU SEZON HAMSİ BOL

Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şakir Oda, hamsiyi takip ederek Zonguldak'a kadar geldiklerini söyledi. Bu yıl hamsinin bol olacağını ifade eden Oda, şöyle dedi:

"Denizden çıkalı bir saat oldu hamsinin. Gideceği yere de en fazla sabaha karşı varacak. Taze hamsiler. Yaklaşık 500 ton hamsi vardır. Palamutta bol oldu bu yıl. İnşallah hamsi de böyle gider. Balığı boşalttıktan sonra tekrar yola çıkacağız. Cide, İnebolu güzergahında avlanmaya devam edeceğiz."

Trabzon'dan sezona başlayan balıkçı teknesi kaptanı Ayhan Taşkın da, "Hamsi şu anda iyi gidiyor. Kayık başı en az bin kasa balık vardır diye düşünüyorum. Biraz tedirginlikle başladık sezona ama şu an iyi gidiyor. İnşallah bu devam eder. Türkiye'nin her yerine balıklarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Limandaki tekneler

-Balıkların tırlara doldurulması

-Balıklardan detaylar

-Vatandaşların balık alması

-Balıkçı Şakir Oda ile röp.

-Balıkçı Ayhan Taşkın ile röp. Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TAMİRHANEDE ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ BURSA'da, sanayi sitesinde bulunan oto tamir servisinde yangın çıktı. Tamirhanede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan bir cip ile bir midibüs de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içinde bulunan Necati Ökke'ye ait oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Ökke, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tamirhanenin yandığını bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir midibüs ile bir jip de kullanılamaz hale geldi. Yangında tamirhanenin yanındaki dükkandaki kimyasal maddelere sıçramaması olası faciayı önledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen Necati Ökke, akşam evdeyken alarm şirketinin aradığını belirterek, "Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz." dedi. Bende "Kameralara bağlanamıyorum. Siz polisi yönlendirin" dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan dükkandan görüntüler

-İtfaiye ekipleri müdahale edilirken

-Dükkan sahibi Necati Ökke çalışmaları gözyaşlarıyla izlerken

-Necati Ökke Röportaj

-Detaylar

SÜRE: 3.40 - BOYUT: 410 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ CEYLİN CİNAYETİ DURUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra ailenin komşuları Serkan ve Şükriye Türkmen'in evinde çeyiz sandığı içerisinde ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde 12'nci duruşma görüldü. Atik'in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Serkan ve Şükriye Türkmen çifti mahkemeye SEGBİS sistemiyle katıldı. Savcının mütalaa verdiği duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik'in bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatması ise duygusal anlar yaşattı.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, çocuğun arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen 12'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Ceylin Atik'in ailesi ile cinayet zanlıları Serkan ve Şükriye Türkmen çiftinin komşusu olan Kemal Çeneli, duruşmada tanık olarak dinlendi. Daha önceki duruşmalarda kızı Sinem Çeneli'nin, Türkmen çiftini gece 01.30-02.00 saatleri arasında içerisinde Ceylin'in bulunduğu sanılan sandığı taşıdığını gördüğünü söylediğini belirten baba Çeneli, aynı ifadeleri yineledi. Kemal Çeneli, ayrıca Serkan Türkmen'in yanında çalışan oğlunun iş kazası sonucu 125 bin TL tazminat aldığını ve bu baranın çalınmasından da yine Serkan Türkmen'i suçlayarak bu olayın cinayetle bağlantığı olduğunu öne sürdü.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Serkan Türkmen ise "Ben haksızlığın içindeyim. Benim hiçbir ilgim yok. Bu çocuğu, ben hiç görmedim. Ben 15 yıllık sanayide esnafım. Benim parayla işim olmaz. Benim defterimde iş yerimde alacaklarım var ve kaldı. Ben o çocuğu hangi sandık içine konulduğunu bile bilmiyorum. Benim evimde iki tane sandık var ve ne şekilde, nasıl konulduğunu bilmiyorum. Tüm aşamalarda gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Yine anlatırım" dedikten sonra eşi Şükriye Türkmen'e "Gerçeği söyle, günahıma giriyorsun" diye konuştu.

Şükriye Türkmen de öldürülen Ceylin Atik'in sandıkta taşınmasından haberi olmadığını söyledi.

BABA ATİK'İN SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Duruşmada öldürülen Ceylin Atik’in babası Murat Atik, bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlattı. Baba Atik’in günün anlamını anlatan bu sözleri üzerine duygusal anlar yaşandı. Ceylin'in dedesi, Mustafa Atik de "Bugün Dünya Çocuklar Günü, maalesef ben çocuğumun mahkemesindeyim. Benim çocuğum yok" diyerek üzüntüsünü ifade etti. SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşma savcının mütalaa vermesi ile sona erdi. Savcı mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde görüş belirtti. Duruşma 21 Aralık 2018 gününe ertelendi. AVUKAT: ÖNÜMÜZDEKİ DURUŞMADA KARAR VERİLİR Duruşma sonunda Atik ailesinin avukatlarından Mehmet Kaymak, gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Kaymak, daha önceki duruşmalarda olduğu gibi cinayeti karı-kocanın birlikte işlediği konusunda görüşlerinin aynı olduğunu belirterek, "Savcı mütalaasını sundu. Daha önceki celsede açıkladığımız bir tanığın daha önce açıklamadığı bazı bilgilere sahip olduğunu söylemiştik. O açıklığa kavuştu. Mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde mütalaa çıktı. Sonuç ağırlaştırılmış müebbet. Raziye Özkan'ın da suç unsurlarını gizleme konusunda savcılık cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Bu da 6 ayla, 5 yıl arasında bir cezayı kapsamaktadır. Önümüzdeki celse büyük ihtimal daha önceden bahsetmiş olduğumuz tanığın dinlenilmesi hususunda mahkeme heyeti bir karar verdi. Önümüzdeki celse o tanık dinlendikten sonra büyük ihtimal karar çıkacak diye düşünüyoruz. Mahkeme Başkanı duruşma sonunda tek tanık olarak dinlenen Kemal Çeneli'nin de bir takım ifadeleri konumunda kızı Sinem Çeneli'nin bir sonraki duruşma tarihi olan 21 Aralık 2018 günü saat 10.00'da hazır olarak çağrılmasına karar verdi" diye konuştu.