DHA YURT BÜLTENİ 20

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, araç sayılarının artmasıyla birlikte trafikteki sorumsuz sürücülerin de arttığını belirterek, "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ön planda insan faktörü yatmaktadır. Özellikle araç sayılarının artmasıyla beraber trafikte sorumsuz sürücüler de artmıştır. Bu sürücülerin hız ihlalleri, ışık ihlalleri, cep telefonu ile trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farı ile seyretme gibi ihlalleri yaptıkları gözlenmektedir. Bu ihlalleri günümüzde de yapan sürücüler var mı yok mu diye bu uygulamayı yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. İleriki günlerde de bu uygulamalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini takmalarını, trafikte cep telefonlarını kullanmamalarını tavsiye ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dedi.

Hamsi festivalinin düzenlediği alana heyet ile gelen ve burada açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, hamsi festivaline ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu anlamlı kültür şöleni programına hoş geldiniz. Siirt ilimiz, üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaşılmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inanıyorum. Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.