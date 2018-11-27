DHA YURT BÜLTENİ 20

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:54 | Son Güncelleme

AYDIN VALİSİ KÖŞGER, ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ   AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte Nazilli'de şehit  Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.  Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte şehit P.Teğmen Muhammet Can Sevim’in Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Belediye konutlarında oturan baba ocağını ziyaret etti.

AYDIN VALİSİ KÖŞGER, ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte Nazilli'de şehit Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte şehit P.Teğmen Muhammet Can Sevim’in Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Belediye konutlarında oturan baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette Köşger Ailesine AK Parti Aydın Milletveli Bekir Kuvvet Erim ve eşi, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Bünyamin Baştuğ, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Hakdan Öztürk ve eşi, Nazilli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Gani Kavak, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü, Nazilli ilçe Müftüsü Necati Topaloğlu da eşlik etti.

Ziyarette Kuran'ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü dua yaptı. Şehidin annesi Serme Sevim’e Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Yavuz Selim Köşger, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi.

Ziyaret çıkışında, Muhammet Can Sevim’in şehit olmadan önce bulunduğu yerdeki çocuklara elbise ve kırtasiye yardımı götürmek için hazırlık yaptığının hatırlatılması üzerine Vali Köşger, "Askerimizin güvenlik güçlerimizin asaletini gösteren bir şey bu. Biz hiçbir yere işgalci ve istilacı ve sömürgeci olarak gitmedik bu dünyada. Çok uzun yıllar dünyaya nizam vermiş olan bu milletin evlatları olarak hiçbir zaman sömürmedi bu milletin çocukları. Bizim askerimiz gittiği yere medeniyet götürüyor. Okul götürüyor, sağlık ocağı götürüyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu gün Afrin’de de aynı şey. Burası bizim vatanımız. Çaldıran bizim memleketimiz. Yavuz Sultan Selim’in çaldıran savaşının gerçekleştiği yer orası. Orası bizim vatanımız. Dolayısı ile oradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim askerimizin Muhammet Can Sevim’in onlara elbise götürmesinden daha doğal ne olabilir. Şimdi biz onun emanetini yerine getiririz inşallah. Böyle bir şey varsa gerekeni yaparız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şehidin baba ocağından detay görüntüler
- Aydın Valisi Köşger'in şehit evine gelişi.
- Şehit evinin içerisinde Kuran-ı Kerim okunması.
- İlçe Müftüsü'nün dua etmesi
- Vali Köşger'in şehit annesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etmesi
- Vali Köşger açıklama

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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BANYODA ŞOFBENDEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN GENÇ KIZ ÖLDÜ

BURSA'da banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alara Kocabaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü mahallesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı evde duş almak için banyoya giren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden ailesi banyoya girdiğinde kızlarının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Alara Kocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden detay
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken
-Detaylar

Süre: 1.12 Boyut: 134 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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