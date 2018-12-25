DHA YURT BÜLTENİ - 20

AFYONKARAHİSAR'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren şiddetli kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin belirli noktalarda araç geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolda kalan sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri yetişti.

Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Ankara yollarındaki trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi. Karayolları ekipleri belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini kaydederken, sabah yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Afyonkarahisar- Antalya yolunun 40’ıncı kilometresindeki Sandıklı ilçesi yakınlarında Başağaç Rampası ve Damlalı Boğazı’ndaki yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmezken, diğer araçlar da kontrollü olarak bırakılıyor. Yolda zaman zaman ulaşımda aksamaların meydana geldiği belirtildi.

Diğer yandan yollarda ufak çapta hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Vatandaşların yollarda çektiği görüntülerden detay

- Vatandaşlar yolda kalan araçları iterken

- Karayolları ekibi çalışması yaparken

- Gece yolda kalan araçlardan detaylar

- Genel detaylar Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ - Ahmet DAĞLI / AFYONKARAHİSAR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BABASINI DÖVÜP, BIÇAKLADI BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı. Ertuğrul T. babasını dövüp bıçakladı. Yaralanan baba tedaviye alınırken, Ertuğrul T. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bartın Aladağ Mahallesi 11. Cadde de meydana geldi. Ertuğrul T. aldığı sobayı eve getirdi. Babası Turan T. ile Ertuğrul T. arasında iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Ertuğrul T. önce babasını darp etti ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 kez Turan T.'nin göğüsüne sapladı. Baba, kanlar içirde yerde kalırken, olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan T.'nin başında darp izleri, göğsünde ve kolunda bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Turan T. tedaviye alınırken, Ertuğrul T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Evden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Detay görüntüler

SÜRE: 1.41 - BOYUT: 187 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KİLİS'TEN MÜNBİÇ BÖLGESİNE TANK SEVKİYATI KİLİS’ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ALAŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.

Bugün akşam saatlerinde Alaşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Etkili olan yağışın ardından sokaklara inenler, kar oynamanın keyfini çıkarttı. Araçların üzeri yaklaşık 5 cm kar ile kaplanırken, yağışının dağ köylerinde hala sürdüğü öğrenildi.