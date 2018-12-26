DHA YURT BÜLTENİ -20

Sevkiyat sırasında, 1 yıl sonra memleketine gelen uzman çavuş, annesi ve nişanlısı ile buluştu Çankırı'da geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında 1 yıl sonra memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız ise annesi ve nişanlısı ile buluşma fırsatı buldu.

Çankırı'daki 28'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait GZPT, ZPT ve çok sayıda askeri araç ile askeri personelin bulunduğu 40 vagondan oluşan tren İslahiye'deki Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Trenin gara ulaşmasıyla Çankırı'da görev yapan ve 1 yıl sonra ilk kez memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız'ın, annesi Songül Yağız, nişanlısı ve ailesiyle kucaklaşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Tren verilen molanın ardından Suriye sınırına hareket etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fevzipaşa Garı

- Askeri araç yüklü trenin gelişi

- Uzman çavuş Yağızın ailesiyle buluşması

- Ailenin duyguları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ============== Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu. Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Kalabalığın genel detay görüntüleri

- Araçlardan görüntü SÜRE:49" BOYUT: 90 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ========================== Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi Görüntü dökümü:

-Ekmeğin görüntüsü Haber-Kamera: BİLECİK / DHA =========================== Kadınlar Teknoloji Okur Yazar Oluyor HATAY'ın İskenderun ilçesinde Teknosa-Habitat işbirliğinde, 'Kadınlara Teknoloji Eğitimi' Sertifika töreni düzenlendi. Törene Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ,Teknosa Kurumsal İletişim Müdürü Yonca Erkan, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Ermiş ve teknoloji eğitimi alan kadınlar katıldı. Burada konuşan Tetnosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, başlattıkları kadın eğitici teknoloji programlarına devam ettiklerini söyledi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, "Ne zaman kadın kapıyı açıp sokağa çıktı, kendini sosyal çevreye adapte etti toplum basamak basamak yükselmeye başladı. Kadının elinin değdiği her yerde farklılıklar vardır. Bizde belediyecilikte kadını öne çıkartmak için gayret sarf ettik" dedi. Konuşmaların ardından Eğitime katılarak başarılı olan kadınlara sertifikaları ve hediyeleri Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından verildi.