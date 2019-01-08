DHA YURT BÜLTENİ -20 Erzurum'da tipi hayatı felç etti, okullar tatil

TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞADI Erzurum'da etkili olan kar ve tipi kentin bazı bölgelerinde hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi'nde görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Kayak merkezindeki otellere araçlar çıkamayınca yürüyerek gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Turistlerin bazen tipinin içinde kaybolduğu şehirde, okullar ise tatil edildi.

Erzurum'da saat 17.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Kayak merkezinde ve kentin bazı bölgelerinde tipiye dönüşen yağış ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kent merkezine inen yerli ve yabancı turistler otellerine yürüyerek gitmek zorunda kalınca zor anlar yaşadı. Birbirlerine sıkıca sarılan turistler güçlükle ilerledi. Zaman zaman tipinin içinde kaybolan turistler yürümekte bile güçlük çekti. Özellikle yanlarında çocuklar olan bazı turistler yakın bazı yerleşim alanlarına sığındı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, 8 Ocak Salı günü saat 17.00'da başlayacak olan kar yağışının Çarşamba günü saat 12.00'a Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Çat, Aşkale, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Pasinler ilçeleri ile Erzincan il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini tahmin edildiği açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL

Öte Yandan Erzurum Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumlarınad 09 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacağını bildirdi.

ERZURUM-BAYBURT KARAYOLU KAPANDI

Erzurum-Bayburt karayolunun Kop Dağı mevkii ise ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saattir dağda mahsur kaldıklarını söyleyen TIR şoförü Ergün Kaya, "Erzurum'un Horasan ilçesinden arpa yükyeyip Trabzon'a götüyorduk. Ani bastıran kar fırtınası nedeniyle göz gözü görmez oldu. bu nedenle bekleyince yol trafiğe kapandı. Şu anda 25'e yakın araç burada kurtarılmayı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA) ========================= Bomba gibi patlayan kombi yangına neden oldu DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki dairede kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina Şahin ile dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 66 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki Sercan Şahin'e ait dairenin balkonundaki kombi, bugün saat 15.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Balkon perdesinin tutuşmasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina Şahin ile dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri yarım saatte söndürdü. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Canlarını zor kurtardıklarını belirten Sercan Şahin, "Patlama sesinin ardından alevleri gördüm. Çocuğumu kucaklarayarak hemen aşağıya indim. Aile olarak mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Doğalgaz dağıtım şirketinden gelen yetkililer, gaz kaçağı olduğunu söyledi. Bir hafta önce kombi için yetkili firmayı arayıp bakımlarını yapmaları için aramıştım. Bir haftadır gelmediler. Kombi yetkili firmasından şikayetçi olacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan daireden görüntü

-Patlayan kombinin görüntüsü

-Ailenin yanan daireyi gezmesinden görüntüsü

-Evsahibi Sercan Şahin ile röp. Haber. Ramazan ŞAHİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =================== Yozgat ve Nevşehir'de okullara kar tatili Yozgat ve Nevşehir'de, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. hamile ve engelli personele de bir gün idari izin verildi.

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

NEVŞEHİR'DE DE TATİL

Nevşehir Valiliği de yarın kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının devam edeceği belirtilerek, "Aşırı buzlanma oluşabileceği nedeniyle Çarşamba günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

YOZGAT-NEVŞEHİR, (DHA)- =================== 'Çifte cinayet' sanığına 31 yıl 8 ay hapis cezası Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tartıştığı Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit (63) ve yanındaki arkadaşı İsmail Tarım'ı (62) pompalı tüfekle vurarak öldürmekle suçlanan Hasan Taşdemir (41), 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yenişehir ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hasan Taşdemir, aralarında husumet bulunan Akpınar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Yiğit ile karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle evinden aldığı pompalı tüfekle, Fahrettin Yiğit ve İsmail Tarım'a ateş etti. Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan İsmail Tarım da kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yakalanan Hasan Taşdemir tutuklandı.

Taşdemir, ifadesinde, "Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Amacım bir süre sohbet ettikten sonra tekrar tarlaya gitmekti. Yanıma gelen Fahrettin, hakaret etti. Ona bir şey yapmadım. Eve gidip silahımı aldıktan sonra tarlaya yürüyordum. Yolda yine karşıma çıktı ve bana küfür etmeye başladı. Ben de ayaklarına ateş ettim. Yanında bulunan İsmail Tarım'ı görmedim. Fahrettin yine üzerime gelince ateş etmeye devam ettim. Amacım onu korkutmaktı" dedi. Dava kapsamında, olay yerinde geçen Eylül ayında keşif yapıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Akpınar Mahallesi’ne, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Taşdemir, burada hazır bulunan mahkeme heyetine işlediği çifte cinayeti anlattı, yöneltilen soruları yanıtladı.

SON SÖZÜ: ÇOK PİŞMANIM, BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan sanık Hasan Taşdemir’e son sözü soruldu. Taşdemir, "Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim" dedi. Mahkeme Hasan Taşdemir’e, Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit’i kasten öldürmekten 15 yıl, İsmail Tarım'ı 'olası kast' ile öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere 31 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- =============== Amasya'da eğitime 'kar' engeli Amasya'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Amasya’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve don görüleceği, bu durumun ulaşımı olumsuz yönde etkileyeceği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- ================= Denizli'nin iki ilçesinde, 'buzlanma' nedeniyle okullar tatil Denizli'nin Acıpayam ve Çardak ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Acıpayam ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollar buz tuttu. Bu nedenle Acıpayam ve Çardak ilçesindeki okullar yarın tatil edildi.