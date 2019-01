DHA YURT BÜLTENİ-20

Mardin'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle zemin katlardaki birçok evde su baskını meydana geldi. Su basan evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşları zor anlar yaşadı. Evlerinde mahsur kalan bazı kişiler ise itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Aşırı yağmurla birlikte bazı tarım arazisi ise su altında kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- İntihara teşebbüs eden Mesut Y'nin görüntüsü

- Mesut Y'nin cebinden çıkardığı para ve cüzdanı atması

- Mesut Y'nin Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından Valiliğe götürülüşü

- Genel detay

Süre: 4.31 Boyut: 522 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA

===========================

Bodrum'da uyuşturucuya 1 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.T., A.T. ve M.B. isimli 3 zanlının ilçeye uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Ekipler, 6 Ocak Pazar günü, Aydın'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobili, Torba denetim noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 9 parça halinde satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 şüphelinin irtibatlı olduğu C.T. ile U.Ş.'yi Konacık Sanayi Sitesi'ndeki işyeri olan oto tamirhanesinde, O.R.D. isimli zanlıyı ise Bitez'de bulunan bir apartta gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda; bir hassas terazi, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve esrar içmekte kullanılan 3 düzenek bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.T., tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.