DHA YURT BÜLTENİ-20

'DİYARBAKIR HAYALİMDEKİ KENT'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise sözlerine Diyarbakır'ın hayalindeki kent olduğunu söyleyerek başladı. Diyarbakır'ın barış dolu, üreten, paylaşan ve kazanan taraf olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Nebati, "Barış dolu, üreten, kazanan, paylaşan, birlikte olmanın, asla ötekileştirmenin yapılmadığı, Türkü ile Kürdü ile Arabı ile bu coğrafyaya hakim olan kadim dostluğun ve inançlara yapılmış olan hoşgörünün bir de ekonomik anlamda göstermiş olduğu bu performans ile gerçekten keyiflendim. Özellikle ihanet şebekelerine, ucu nerede olursa olsun, bunlara sufle yapan kriz tellallarına açık ve net olarak sesleniyorum; Başaramayacaksınız. Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgenin tüm evlatları Türkiye'yi, ülkesini, vatanını seven insanlardan müteşekkildir. Biz her an, her yerde bu ülke için canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

'BU ÜLKE, HER TÜRLÜ OPERASYONA SET ÇEKECEK İRADEYE SAHİP'

Türkiye'nin gelişen ekonomisine de değinen Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, şunları kaydetti: