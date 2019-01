DHA YURT BÜLTENİ-20

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi. Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi.

Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlet de yapmıyor" dedi.

Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya’da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri ‘Truva Sonatı’ ve İzmir Süiti’ni de seslendirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya’da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya’da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri ‘Truva Sonatı’ ve ‘İzmir Süiti’nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, “Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirimö diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi. Fazıl Say’ın yarın akşam da ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.