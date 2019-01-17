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DHA YURT BÜLTENİ-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

Karlar üzerinde drift yapan sürücülere ceza yağdı Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma trafik timleri, karla örtülü yol üzerinde drift yapan sürücülere göz açtırmadı.

Karlar üzerinde drift yapan sürücülere ceza yağdı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma trafik timleri, karla örtülü yol üzerinde drift yapan sürücülere göz açtırmadı. 19 araç sürücüsüne toplam 95 bin 190 TL ceza kesildi.
Uludağ Milli Parklar bölgesinde kış sezonunun açılmasıyla birlikte trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşın canını hiçe sayan driftçilere jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 maddesi kapsamında drift yapan 19 araç sürücüsüne toplamda 95 bin 190 TL cezai işlem yapılırken, araçlar ise trafikten men edildi. Jandarma, bundan sonraki süreçte de özellikle karlar üzerinde drift yapan sürücülere karşı uygulamalarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Görüntü dökümü;
-Jandarmanın araç takibi
-Sürücülerin drift yapması
-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - Kamera: Bursa,(DHA)

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Şiddetli fırtına, balıkçı teknesini batırdı

MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi. Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi.

Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlet de yapmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Tekneyi kurtarma çalışması
-Görgü tanığı Osman Uysal'ın röportajı

Süre: 02'58" Boyut: 546 MB

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

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Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya’da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri ‘Truva Sonatı’ ve İzmir Süiti’ni de seslendirdi.
Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya’da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya’da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri ‘Truva Sonatı’ ve ‘İzmir Süiti’nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, “Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirimö diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi. Fazıl Say’ın yarın akşam da ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

Görüntü dökümü:
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-Fazıl Say'ın sahneye çıkışı
-Konserden görüntüler
-Fazıl Say'ın konuşması
-Konser ve detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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Köpek dövüştürüp görüntüsü çeken genç, gözaltına alındı

NİĞDE'de iddiaya göre kendisine ait çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çeken ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan B.D. (19), gözaltına alındı.

Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan köpek dövüştürme videosu, hayvanseverlerin büyük tepkisini topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Videoyu çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen çoban B.D.'nin, jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Köpeklerin dövüştürülmesi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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