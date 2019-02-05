DHA YURT BÜLTENİ - 20

Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batuhan Kızıl için Ezine Merkez Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ceneza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Batuhan'ın babası Aydın Kızıl ve annesi Aynur Kızıl ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kızıl, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, tabutun başına konulan sandalyeye oturtuldu.

Merkez Camii'nde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Batuhan Kızıl için ikindi namazına müteakip cenaze kıldırıldı. Namazının ardından, Batuhan'ın cenazesi ilçe mezarlığına götürüldü. Batuhan'ın cenazesi camiden çıkarıldığı sırada birçok okul arkadaşı gözyaşı döktü. Batuhan, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ezine Belediyesi'nde çalışan Aydın Kızıl ve eşi Aynur Kızıl'ın Oğuzhan Kızıl (21) isimli bir çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi.

İKİ GENCİN CERAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenerek kaybolan otomobilden cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BARIŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Suya kapılan araçtaki gençlerden Barış Kurt'u arama çalışmalarının ise bölgede yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

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-Cenaze töreninden genel ve detay görüntü.

-Cenaze namazından genel ve detay görüntü.

-Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl'ın taziyeleri kabul etmesinden görüntü.

-Batuhan Kızıl'ın okul arkadaşları ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamamasından görüntü.

-Batuhan Kızıl'ın cenazesinin omuzlarda taşınmasından görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) =================== Emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi (GENİŞ HABER) İzmit'te, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde meydana geldi. Gebze'ye yükünü boşaltarak Sakarya'nın Pamukova ilçesine giden Osman Özzaim idaresindeki 81 KB 398 plakalı TIR, Ömer Sefa Aydın'ın emniyet şeridinde durdurduğu 54 NB 503 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti. TIR, otomobile yandan çarptıktan sonra yola devrilirken, Osman Özzaim ve otomobil sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, çekici ile aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Osman Özzaim emniyet şeridinde duran otomobilin geri geldiğini düşündüğünü belirterek, "Emniyet şeridinde bir araç vardı. Geri geri geldiğini düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu kırınca araç devrildi. Şans eseri kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen TIR'dan görüntü

TIR sürücüsü ile röp.

Yoldan görüntüler Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT, (DHA) ==================== Teknenin çektiği lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, fiber tekne arkasına bağlı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 3 organizatör, gözaltına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 06.00 sıralarında gelen bir ihbarda, Didim'in Altınbank Mevkisi açıklarındaki bir teknenin çektiği lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçirilmeye çalışıldıkları bildirildi. İhbar üzerine bölgede görevli Sahil Güvenlik uçağı, çevreyi taradı. 'Yorgun Denizci-1' isimli eski bir teknenin çektiği lastik botta, kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 24'ü Filistin, 18'i Irak, 2'si Fas ve 1'i Lübnan uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma karakoluna teslim edilen organitörlerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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- Sahil güvenlik uçağı kamerasından mültecilerin kaçış anı

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / DİDİM (Aydın), (DHA) =============== Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz iddiası İzmir'in Menderes ilçesinde eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı eşeğe hayvanseverler sahip çıktı. Değirmendere köyünde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşeğe işkence yapıldığı bilgisine ulaşan havyanseverler jandarmaya şikayette bulundu. Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile köye giden jandarma ekipleri, ahırda kuyruğu satırla kesilmiş eşek buldu. Dernek üyeleri yaralı eşeği, Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdü. Burada tedaviye alınan eşeğe gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ise olayla ilgili köyde yaşayan E.Ö.'yü gözaltına aldı. E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği, 'Nazkız' adını verdikleri eşeği kendi bünyelerinde bulunan barınakta koruma altına aldı.

Derneğin yönetim kurulunda bulunan Zehra Gülten, eşeğe işkencenin yanında aynı zamanda gözaltına alınan kişi tarafından para karşılığı tecavüz ettirildiğini öne sürdü. Menderes Belediyesi veterinerliği tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten, "1 Şubat'ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı. Eczaneden ilaç aldık. Daha sonra Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdük. Burada sağ olsun belediyemiz çok ilgilendi. Kanamasını durdurduk. Burada yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınan kişi para karşılığında hayvana tecavüz ettiriyormuş. O şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış. Biz böyle kişilerin hayvanlardan uzak durmasını istiyoruz. Dünyada hayvanlar insanlara zarar vermez. İnsanlar maalesef hayvanlara zarar veriyor. Kötü hayvan yoktur ama kötü insan vardır. Bu hayvan o kadar etkilenmiş ki yanına gelen erkeklerden çekiniyor. Hayvana tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğu kesilmiş. Bu çok acı bir şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. O kişiden şikayetçi olduk" dedi.

Öte yandan, hayvana işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan E.Ö.'nün ağabeyine saldırması üzerine tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

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-Eşekten görüntü

-Zehra Gülten ile röportaj

-Genel ve detay görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ================ Uludağ'da 6 kişinin üzerine karın düştüğü bina temizlendi Uludağ’da 6 kişinin üzerine düşen kar kütlesinin ardından PTT binasının çatısı itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi. Jandarma ekipleri trafiği keserken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca çatıda bulunan kar ve buz kütlelerini sıcak su ile temizledi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da geçtiğimiz gün PTT binasının çatısında biriken kar kütlesi piste gitmek için sıra bekleyen 6 kişinin üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tatilcileri kurtarmak için seferber olurken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin sonunda kar altında çıkarılan 6 kişi Bursa’da çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Olayın ardından herhangi bir facianın daha yaşanmaması için bu gün itfaiye ekipleri PTT binasına çıkarak sıcak su ile biriken buz kütlelerini ve kar kütlelerini temizledi. Temizliğin ardından yola dökülen kar kütleleri kepçe tarafından yol kenarlarına çekilerek temizlendi. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü

- Çatıda biriken kar kütlelerin sıcak su ile temizlenmesinden görüntü

- Yola düşen kar kütlelelerinin kepçe ile temizlenmesi Süre: 04:19 Boyut: 484 MB Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA(DHA) ======================= Niğde'de süt tankeri ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı Niğde’de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.

Kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde’de bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralı ambulansa bindirilirken

-Kamyon ve midibüsten görüntü

-Ambulans giderken Süre:01'10" Boyut: 77 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ===================== Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, trafik kazalarının yoğun yaşandığı D-100 karayolu Samsun-İstanbul güzergahında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde çeşitli ihlallerden 11 sürücüye 3 bin 475 TL ceza uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla jandarma trafik helikopteri desteği ile denetim yaptı. Trafik kazalarının yoğun yaşandığı D-100 karayolunun Samsun-İstanbul güzergahında yapılan denetimde, 'hız, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etme' gibi ihlaller tespit edildi.

11 SÜRÜCÜYE 3 BİN 475 TL CEZA

Trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar, helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 2 sürücüye hız ihlalinden 470 TL, 1 sürücüye takograf cihazı kullanmamaktan 488 TL, 1 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 235 TL, 1 sürücüye hatalı sollamadan 235 TL, 1 sürücüye şerit izleme kurallarına uymamaktan 108 TL, 2 sürücüye SRC'siz ticari araç kullanmaktan bin 234 TL, 3 sürücüye muayene yaptırmamaktan 705 TL olmak üzere toplamda 11 araç sürücüsüne 3 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. Helikopter destekli denetimlerin süreceği bildirildi.