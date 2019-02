DHA YURT BÜLTENİ -20

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AK PARTİLİ BOSTANCI: CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARININ BAŞARILI OLMASINI BEKLİYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın güç birliğinden Türkiye'nin büyük fayda sağlayacağını belirterek "Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruzö dedi.

Amasya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Ak Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı olarak gireceklerini ifade eden Bostancı, Karşımızda Millet İttifakı olarak CHP, İYİ Parti ve HDP ve aynı zamanda çeşitli yerlerde güç birliği ettikleri Saadet Partisi mevcut. HDP biraz mahcup ve çekingen bir şekilde bu ittifaka dahil olmuş gözüküyor. Bunun nedeni de birbirine benzemeyen bir sosyoloji, birbirine benzemeyen ideolojik yaklaşımların bir arada olduğu bir ittifak. O yüzden bunu açıktan deklare etmenin seçmen davranışı bakımından problem doğuracağını düşünerek, açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cumhur İttifakı olarak biz bütün büyük şehirlerde ittifak içerisindeyiz. Bunun dışında Osmaniye ve Rize’de karşılıklı olarak adaylar çekildi" dedi.

Ak Parti olarak önceliklerinin her yerde adaylarının kazanması olduğunu ifade eden Bostancı, "Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarının Türkiye’nin her tarafında kazanmasını temin etmek. Çünkü biz hem Ak Parti hem de Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Dolayısıyla Ak Parti adaylarının kazanması ve peşinen yine güç birliği ettiğimiz MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak deklare ettiğimiz ve lehine çekildiğimiz MHP’li arkadaşların kazanması için çalışma yapacağız. Bunun nerelerde olduğunu kamuoyu biliyor. 27 büyükşehirde adayları var, MHP buralarda aday göstermedi. Manisa, Mersin ve Adana’da MHP'nin adayları var, Cumhur İttifakı'nın adayları olarak biz bu vilayetlerde bu adayları destekleyeceğiz. Diğer 27 büyükşehirde MHP, Ak Parti adaylarını destekleyecek. Bunların ilçelerinde de anlaşmalar yapıldı. O çerçevede karşılıklı destekler mevcut, İnşallah Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakının adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.