DHA YURT BÜLTENİ -20

Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ İMZA TÖRENİNE KATILDI Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Diyarbakır'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nun ardından tarihi Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Varank buradan bir otelde düzenlenen 'Diyarbakır Sanayi Altyapısı Yatırımları Tanıtımı ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tahsis Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, Diyarbakır'daki değişime dikkat çekerek, "Tekstil İhtisas OSB'de 56 firmamıza parsellerini tahsis ediyoruz. Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacak olan bu firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturacak. Aslında burada tekstil alanında bir kümelenme yapısı meydana getirmek istiyoruz. Diyarbakır, geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492'lik bir artışı yakaladı. Şehrin potansiyelini ve kabiliyetini göstermesi açısından bu çok önemli bir gösterge. İhracat demek rekabet demek, istihdam demek. İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle tekstil alanında önemli rekorlar kırabileceğinize yürekten inanıyorum. Bu OSB ilimizin gücüne güç katacak. Geçtiğimiz ay Diyarbakır OSB'nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptık. Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesisle birlikte tekstilde ilimizin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önü açılmış olacak. Tesisin tamamlanması ile birlikte ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Aynı zamanda ikinci organize sanayi bölgesinin kuruluş sözleşmesini de onayladık. Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler ve sizler gibi girişimciler veriyor. Buraya gelmeden önce fabrikaları ziyaret ettik. Aslında son yıllarda Diyarbakır'a geldiğimizde özellikle Cumali Atilla'nın çalışmalarıyla bu şehrin ne kadar güzelleştiğine bizzat şahit olduk ama bugün yaptığımız ziyaretlerle de Diyarbakır'ın çok farklı bir yapısına şahit olmuş olduk" dedi.

'DİYARBAKIR ÇOK ÖNEMLİ POTANSİYELLER TAŞIYAN BİR ŞEHİR' Diyarbakır'ın çok önemli potansiyeller taşıyan, güçlü bir sanayi alt yapısı olabilecek bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Gerekirse Cumhurbaşkanımızdan ek bütçe isteyerek bu yatırımların 2019 yılında tamamlanması ve bir an önce üretime geçilmesi için elimizden geleni İnşallah yapacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, işte bu bürokrasinin azaldığı, işlemlerin hızlıca yapıldığı, vatandaşın, sanayicinin, girişimcinin sorunlarının hemen çözüldüğü sistem. 2018 yılında Diyarbakır'da ilk defa sigortalanan kişi sayısı 22 bin. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bu teşviklerle oldukça irtibatlı. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl boyunca vereceğiz. Bu kapsamda geçen yıl devletimiz 7,5 milyar liralık destek ödemesi yaptı. Tüm işverenlerimiz sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puanlık indirimden faydalanmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın da dahil olduğu 51 ilimizde bu 5 puanlık indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekledik. Böylelikle sadece geçen sene 12 milyon vatandaşımıza ulaştık ve toplamda 16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. Ekonominin yükünü çeken KOBİ'lerimizi de asla ihmal etmiyoruz. KOSGEB Diyarbakır'daki 2 bin 800 işletmemize 52 milyon lira destek verdi. Yine 5 bin 300 firmamız kredi finansman desteğinden faydalandı" diye konuştu.

'31 MART'TA GÖZÜMÜZ DE KULAĞIMIZ DA DİYARBAKIR'DA' 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Varank, "Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız. İnşallah siz de 31 Mart tarihinde yüzümüze ağartacak bir sonuçla bizleri müjdeleyeceksiniz. Bizim gözümüz de kulağımız da 31 Mart'ta Diyarbakır'da, buradan gelecek zaferde olacak" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Toplantı salonundan görüntü

- Toplantıya katılan iş insanları

- Protokolden görüntü

- Slayt gösterisi

- Bakan Varank'ın konuşması

- Yatırım yapacak olan firmaların okunması

- Bakan Varank'a plaketin takdim edilmesi

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) ============== AĞRI'DA 17 KİŞİYE PKK/KCK TUTUKLAMASI (EK BİLGİLERLE YENİDEN) ** HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı AĞRI’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 60 kişiden 41'i bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 37 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 37 kişiden 17'si 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları süren 19 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yeliz Karaaslan'ın gözaltına alınması Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ====================== Gaziantep'te 'terör' operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP’te, polisin terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanları tarafından, kent merkezi ve Araban’da, PKK/KCK terör örgütü elebaşının yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuksuz yargılanmak üzere, 8’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin operasyon düzenlemesi

- Polislerin adreslerde arama yapması

- Aramalarda bulunan tabanca

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA) ================== Annesini döven babasını öldüren 16 yaşındaki S.S. gözaltında SİİRT'in Kurtalan ilçesinde evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Hayrettin S.'yi (54), annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğü iddia edilen kızı S.S. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu ailenin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, baba Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Hayrettin S.'nin öldüğünü belirlerken, polis başına tek el ateş edildiğini tespit etti. Hayrettin S.'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

16 yaşındaki S.S., annesi Hayliye S.'ye şiddet uygulaması nedeniyle babasını öldürüldüğü iddiası üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü:

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- Kurtalan Devlet Hastanesi

- Morg önü

- Polis aracı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: KURTALAN (Siirt),(DHA) ====================== ZANLILAR, 920 GÜN SONRA CİNAYET İŞLENEN YERDE BURSA’nın İnegöl ilçesinde tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 2’si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, cinayetten 920 gün sonra yani 2 yıl 6 sonra olay mahallinde cinayeti anlattılar. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayet mahallinde keşif yaptılar. Sanıklar, cinayetin nasıl işlendiğini mahkeme heyetine sözlü ve fiziki olarak anlattılar. 15 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartıştı. Kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.