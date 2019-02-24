HABER

DHA YURT BÜLTENİ -20

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 01:43 | Son Güncelleme

TRABZON'DA, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA 13 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI   TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

TRABZON'DA, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA 13 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında oluşturulan ve 'zula' diye bilinen yerde, 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada ise bir yolcuya ait 2 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
- Operasyonda yapılan arama
- Silahların bulunması
- Silahların görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, (DHA)-

==============

GELİBOLU'DA MAHSUR KALANLARA KUMANYA VERİLDİ, KONAKLAMA SAĞLANDI

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu-Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Gelibolu'da feribot iskelesindeki araç kuyruklarından görüntü.
-İlçede bekleyen vatandaşlardan görüntü.
-Mahsur kalan vatandaşlar için çorba hazırlanmasından görüntü.
-Spor salonunda konaklayan ve kumanya ile çorba dağıtılan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

=====================

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandıCumhurbaşkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandı
İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı!İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Çocukluk fotoğrafı olay oldu

Çocukluk fotoğrafı olay oldu

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandı!

Cumhurbaşkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandı

İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı: Önleminizi alın

İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı!

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.