DHA YURT BÜLTENİ-20

Seçim bürosunun açılışına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yanı sıra Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, Bitlis Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek ve partililer katıldı.

'KAYYUMLARI SÜPÜRÜP ATACAĞIZ'

Belediye başkan adayları ile barış güvercinleri uçurarak konuşmasına başlayan Temelli, 31 Mart seçimlerinde tüm kayyumları süpürüp atacaklarını söyledi. Temelli, şöyle konuştu:

"Hükümet, 2 yıl boyunca ülkeyi olağanüstü hal ile yönetildi. OHAL boyunca bu ülkede her türlü kötülüğe, baskıya, şiddete şahitlik yaptık. Şimdi kalmış diyorlar ki; OHAL döneminde yaratmış oldukları kayyuma hukuken haklıydı. Hayır? Kayyumlar hukuksuzluktur, bir halkın iradesini yok saymaktır. Bu irademizi yok sayanlara, en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Tüm kayyumları süpürüp atacağız. Sokaklarımızda kırıntıları bile kalmayacak. O kayyumu savunanlar da, onlarla beraber gidecekler. Bu kayyumu atayanlar, bu kötülüğü bu halka yapanlar, kayyum diliyle bu halkın hakkını gasp edenler, sizin hakkınızı çalanlar, hiç yüzleri kızarmadan bir de dönüp bu halka diyorlar ki; defolun gidin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim yurdumuz, burası bizim vatanımız. Biz buradayız, yan yanayız bir adayız ve 31 Mart'ta sandıklara gidiyoruz. Bu ülkenin beka sorunu yok. Her yerde söyledik. Bu ülkenin işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı yolsuzluk hırsızlık sorunu var. Bunlara çözüm üretemeyen bir iktidar var. O zaman gideceksiniz. Ülkenin beka sorununda 17 yıldır iktidarda olan bir parti bahsedebilir mi? Yalan burada saklı. HDP hakikatin sesidir. Bu sese tahammül edemeyenler sabah akşam bizi suçluyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye'deki tarım sorununu çözeceğiz, hem de bu zenginliği üreterek işsizliğe yoksulluğa çözüm üreteceğiz. Kadınlar, sosyal hayatta ve istihdamda kendilerine yer bulacak. HDP kadın partisidir ve HDP iktidara gelecek. Şimdi bu ülkeni değerlerine sahip çıkma zamanıdır. O yüzden gelin canlar bir olalım, gelin omuz omuza verelim. 31 Mart'a çok az kaldı. 25 gün boyunca 7/24 çalışacağız. Her eve herkese gideceğiz. Bugün gönlü burada olan, vicdanı burada olan ama gelemeyen, gelmesi engellenen herkese biz gideceğiz."