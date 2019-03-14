DHA YURT BÜLTENİ -20

Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? (2)

NEVŞEHİR'DE KONUŞTU MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzelediği mitingde halka hitap etti. Nevşehir’de AK Parti ile omuz omuza olduklarını belirten Bahçeli, "Onlarla ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, istikamet ve irademiz birdir. Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız. Biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri’nin izindeyiz, onun öğüt ve ilkeleriyle yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muhasım güç dayanamaz. Ayrılırsak, ayrı düşersek kaybederiz. Birbirimize mesafe koyarsak, birbirimizden koparsak cephemiz çöker, kalemiz düşer. Buna da hakkımız yoktur. Kaldı ki, zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı çelik gibi bir imana, demir gibi bir cesarete, sarsılmaz bir inanca, savrulmaz bir iradeye sahip olduğunu herkes bilmelidir. Biz Nevşehir’iz, birlikte Türkiye’yiz, hep beraber büyük Türk milletiyiz" şeklinde konuştu.

'İŞLERİ GÜÇLERİ FİTNE-FESAT'

Millet ittifakını eleştiren Bahçeli, "Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz, nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir’iz. Zillet ittifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye’nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne-fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP zillette buluşmuş, zilletle bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlar" dedi. 'BUNCA ŞEHİDİ NİYE VERDİK?'

CHP ve İP’in bir numaralı destekçisi HDP'nin 'Kürdistan' dediğini, batıda AK Parti’yle MHP’ye kaybettirmekten bahsettiğine dikkat çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. 'Kürdistan' demek bölünme demektir. 'Kürdistan' demek bekamızın imhasıdır. Türkiye’de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik? Bunca yıldır niye terörizmle mücadele ettik? Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır. Biz birlikte Türkiye’yiz. Biz geleceğimizi ay yıldız al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilinsin ki, tescilli vatan hainidir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU, UZAKLARA SAVRULMUŞTUR'

Bahçeli, ekonomiyi çökertmek için her taraftan saldırılar yapıldığını vurgulayarak, "Bekamızı düşürmek için fitne çukurları kazıyorlar, kardeşliğimize balta vurmanın yollarını arıyorlar. Uyurken ihaneti sayıklıyorlar, uyanıkken melanet planlıyorlar. Biliniz ki, CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeameti ile ikame etmeye kalkmıştır. Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı, PYD ve YPG’nin paydaşı olmuştur. 'PKK/YPG Türkiye’ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. Bu ne alçaltıcı bir durum, bu ne köhneliktir?" şeklinde konuştu. 'CHP, İŞGALDEN KURTARILARAK ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD EDİLMELİDİR'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, PKK/PYD/YPG’yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıktığını savunan Bahçeli, "Atatürk’ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK’nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP’ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir dur demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şad edilmelidir. Bu olmazsa, yarınımız karanlıkta, birlikteliğimiz sallantıdadır. CHP-HDP-İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş, hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur" diye konuştu.

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA) ================ Akşener: Beka gitti 'beş harfliler' geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Akşener, beka tartışmalarına değinerek, "Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı için öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Akşener'i burada İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve partililer karşıladı. Akşener konvoyla ilk mitingi için Turgutlu'ya geçti. Akşener'i ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve partililer karşıladı. Turgutlu merkezine parti otobüsüyle gelen Akşener'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Selfie isteğini kırmayan Akşener, otobüsten halkı selamlayıp, Atatürk Bulvarı'ndaki mitinge geçti. Akşener, şunları söyledi:

"Bu meydanı şenlendirdiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi biz bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Sakın ola bu dile aldanmayın. Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyon oy almış Saadet ve Demokrat Parti seçmenini teröristlikle suçladılar. Biz yuhlamıyoruz. Neşeli neşeli seçim kampanyası yapıyoruz. Neşeniz kaçtı. Yüzlerine vurunca problem oldu. Şimdi Kemal Bey kurtardı, bana daha çok kızıyor. 'Bu kadın', arkasından 'Bayan Meral', sonra 'Hanımefendi'ye döndü. Sağ olsun beyefendi. Biz bunları yaşadık, gördük geldik. Bu 18 milyon oyu almış partilerin seçmenlerine 'terörist' dedin mi; dedin. Türkiye'nin bir bölümünde 'zillet' dedin mi; dedin. 'İllet' dedin mi; dedin. Biz sana bir şey diyor muyuz; demiyoruz. Ama buradan ilan ediyorum. Bu arkadaşlar 2002 senesinden beri Türkiye'yi uçuruyor, aşırıyor, kaçırıyor. Her seçimden sonra ayaklardaki zincirlerden kurtulunuyor. Artık bıktık bu zincirlerden. Buradan ilan ediyorum. Bana bak efendi, bu zincirleri ayağına kim vurduysa söyle ben kıracağım o zincirleri. Bıktık bu zincirlerden."

'BEKAYI UYDURDULAR' Türkiye'nin her alanda ithal eden bir ülke haline geldiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiftçi perişan. Çiftçiyi üretir hale getirmek için 'Mazottan ÖTV'yi indir' dedik. Ama Turgutlu çiftçisi mazotu 6- 6,5 lira alırsa elbette ürününü pahalıya çıkarır. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, belediye başkan adaylarını hizmet açısından değerlendirin. Şimdi Çetin Akın belediye başkanı seçilirse, Turgutlu'nun bekası gidiyor. Dün belediye başkan yardımcılığı yaparken bekanıza halel getirdi mi? Şimdi nasıl getirecek? Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, bekayı uydurdular. Ama beka yokmuş, 'beş harfliler' sorunu varmış. Biri 'Meral', biri 'Kemal', biri 'Temel'. Recep ne ola ki? Recep de beş harfli. Ama o Tayyip Bey'in peşinden gidiyor. O altı harfli. Biz bu seçimlerin yerel seçimler olarak gitmesini istiyoruz. O ilçenin o şehrin sorunlarını dinlediği bir seçim olmasını istiyorum. Bugün her iki başkan için oy istemeye geldim. Onlar da gelsin. Onlar da size kendilerini anlatıp, oyu istesin. 31 Mart'ta onların kulaklarını çekin. Çektiniz mi? Ne oldu? Manisa gitti, İstanbul gitti, Ankara gitti, İzmir gitti, Bursa gitti, Samsun gitti, Trabzon gitti, Ordu gitti. Televizyonda dedi ya 'Benim ne olduğumu bilir' diye. Allah var biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Çektik mi kulağı? Ne diyecek? 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım' diyecek."