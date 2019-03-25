DHA YURT BÜLTENİ -20

25 yıl süren mücadele sonucunda oğluna 'şehitlik beratı' verildi KONYA'da işçi emeklisi Ferit İnce, 1993 yılında Mardin'deki 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, kalorifer kazanının patlaması sonucu yaşamını yitiren oğlu Piyade Er Yaşar İnce'nin (20) şehit sayılması için 25 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Hep ret yanıtı alan Ferit İnce'nin, 5 ay önce Milli Savunma Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucu, oğlu Yaşar İnce için 'şehitlik beratı' verildi. İnce Ailesi, kararın ardından şehit oğullarının anısına yöresel düğün yemeği verip, mevlit okuttu. Piyade Er Yaşar İnce, Mardin'deki 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, 23 Eylül 1993 tarihinde, terhisine 3 ay kala, kalorifer kazanının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşar İnce'nin cenazesi, memleketi Konya'da askeri törenle toprağa verildi. 30 Eylül 1993 tarihinde, İnce Ailesi'nden, nakdi tazminat alabilmeleri için vâris dilekçesi, veraset ilamı, kimlik belgesi örneği gibi evrak istendi. 24 Kasım 1993'te, aileye, 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan Piyade Kıdemli Binbaşı Yavuz Doğutepe imzasıyla gönderilen yazıda, olayla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde soruşturmanın ve tazminatla ilgili işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Ancak, acı olayın üzerinden aradan 1 yıl geçmesine rağmen iddiaya göre, şehitlik tazminatının verilmemesi üzerine baba Ferit İnce, önce 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na, ardından Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe yazarak, oğlunun şehit sayılması ve tazminat ödenmesini talep etti. Baba İnce sonuç alamadı. Ferit İnce'nin dilekçeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, buradan da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderildi. ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU Başvuruyu görüşen Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, Ferit İnce'ye ret yanıtı verdi. İnce, 15 Eylül 2011 tarihinde verilen bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi de 30 Eylül 2015 günü verdiği kararda, 23 Eylül 2012 tarihinden sonraki mahkeme kararlarının değerlendirilebileceğini belirterek, 'zaman bakımından yetkisizlik' kararı vererek Ferit İnce'nin başvurusunu reddetti. 'EN MUTLU GÜNÜM' Hukuk mücadelesindeki tüm umutlarını yitiren Ferit İnce, son olarak, 5 ay önce yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıktan İnce'ye bu kez olumlu yanıt geldi ve Piyade Er Yaşar İnce'nin 'şehit' sayıldığı belirtildi.

Oğlunun 'şehitlik beratı'nı alan Ferit İnce, yıllarca mücadele verdiğini belirterek, ''Bu kadar yıl sonra oğluma şehit payesi verildi. Aile olarak çok zor zamanlardan geçtik. Ankara'dan bize oğlumun şehitlik evraklarını gönderdiler. Şehit babası olmaktan çok mutluyum, gururluyum. En mutlu günüm bugün" diye konuştu. 'ALLAH HUZURUNDA ŞEHİTTİ, BELGELENDİ' Ağabeyinin şehitliğinin resmi olarak belgelenmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Piyade Er Yaşar İnce'nin kız kardeşi Ayşegül İnce de, "25 yıllık bir mücadelemiz oldu. Ağabeyim zaten Allah'ın huzurunda bir şehitti. Şimdi de bu resmi olarak belgelendi. Annem ile babamın şehitliği kanıtlanınca bir yemek verme ahdi vardı. Onların ahdini şu an gerçekleştiriyoruz. Vatan sağ olsun. Çok zorlu mücadeleler verdik. Çok mutluyuz" dedi. 'NE MUTLU BANA' Yıllarca çok acılar yaşadığını dile getiren anne Fatma İnce de "25 yıldır devam eden bir mücadelemiz vardı. Çok şükür kazandık. Bir ahdim vardı; 'Yaşar'ımın ilk aylığını alırsam, Yaşar'ımın onuruna düğün yemeği vereceğim' dedim. Allah beni bugüne eriştirdi. Ahdimi gerçekleştirmiş oldum. Bayrağımız, vatanımız sağ olsun. Çok acılar yaşadım. Allah kimseye ciğer acısını yaşatmasın. 25 yıl sonra şehit annesi oldum, ne mutlu bana" diye konuştu.

İnce Ailesi, şehit oğullarının anısına Konya Şehit Aileleri Derneği bahçesinde, yöresel düğün yemeği ikram edip, mevlit okuttu. Yemeğe Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, askeri erkân ve şehit aileleri katıldı. Görüntü Dökümü

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- Yemeğin ikram edilmesi

- Protokol ve davetlilerden detay

- İnce ailesinden detay

- İnce ailesi röp.

- Şehidin fotoğrafları Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ====================================== Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, geri manevra yapan kamyonet arkasında yürüyen Leyla Esi'ye(67) çarptı. Ağır yaralanan Leyla Esi tedavi altına alındı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Muhammet Kaldırım (23) yönetimindeki 67 AAC 281 plakalı kamyonet, arkasında yürüyen Leyla Esi'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan kadını görenler yardımına koştu. Kamyonetin ileri alınmasıyla kurtarılan Leyla Esi'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Leyla Esi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Muhammet Kaldırım ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan kamyonetin yaşlı kadına çarparak altına aldığı, kadını kurtarmak için sürücünün kamyoneti ileriye aldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin kadın müdahalesi

-Leyla Esi’nin ambulansa alınması

-Sürücü Muhammet Kaldırım’ın vatandaşlarla konuşması Süre: (4.41) Boyut: (801 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================ Bolu'da kaza: 4 yaralı BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu Doğancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Karaağaç idaresindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar idaresindeki 14 BM 133 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte, otomobilde bulunan Selami Çalışkan ve Ercan Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılara müdahale

-Olay yerinden detaylar Süre: 01.56-Boyut: 217.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ========================= Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı KARAMAN'da okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu (18), aralarında husumet bulunan Atakan Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan Kocaoğlu, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Atakan Y. ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde Karaman Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Yasin Kocaoğlu, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklediği sırada, yanına, aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y. geldi. Bir arkadaşıyla birlikte motosikletle gelen Atakan Y. ve Kocaoğlu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Atakan Y., bıçakla Yasin Kocaoğlu'na saldırılıp göğsünden yaraladı. Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Atakan Y. arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.