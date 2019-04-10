DHA YURT BÜLTENİ -20

Otomobil Botan Çayı'na devrildi; sürücü ile 2 çocuk aranıyor SİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in kontrolünden çıkan, içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekibi, suda kaybolan Özalp ile çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçinde oğlunun da bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan sürücü Özalp ile çocukları bulmak için çalışma başlattı.

ÇOCUKLAR KURTARILDI, BABA ARANIYOR

Siirt'te Mehmet Selim Özalp'ın (46) kontrolünden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobilde bulunan çocukları Serhat (21) ve Sait Özalp (23), kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 2 kardeş, sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mehmet Selim Özalp'ın bulunması için ise AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekibin arama çalışmaları sürerken, bölgeye Bitlis'ten de dalgıç polisler gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazada araç içerisinde bulunan kardeşler

- Botan nehrinin görüntüsü

- Olay yerine gelen ailenin görüntü

- Jandarma ekiplerinin görüntü

- UMKE ve AFAD ekiplerinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB ============ Hayriye hemşire, boşanma aşaması nedeniyle Ağrı'ya tayin olmuş BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında darbedilmiş halde cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın (31), eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve 5 yaşındaki oğluyla bir süre önce Manisa'dan tayin isteyip, Ağrı'ya taşındığı ortaya çıktı. Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman'a geldiği belirlendi. Polis kayıp şüpheli kocayı arıyor.

Hasankeyf'te Dicle Nehri kıyısında, pazartesi gecesi vücudunda darp izleri yer alan cesedi bulunan hemşire Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süre önce 5 yaşındaki çocuğuyla çalıştığı Manisa'dan tayin isteyip Ağrı'ya taşındığı belirlendi. Ön otopsisinde boynunda ve vücudunda darp izleri bulunan Hayriye Arıca'nın, ölümünden önce kendisini arayan kocası Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman'a geldiği ortaya çıktı. Oğlunu, babası Mehmet Akgül ile kardeşlerine emanet eden Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Arıca'nın ölümünde şüpheli olan kocası Burhan Arıca ise halen aranıyor. Yakınları, kocasının ikinci kez kredi çektirme istediğine Hayriye Arıca'nın olumsuz yanıt verdiğini bu nedenle de boşanacaklarını bildiklerini söyledi. Hayriye Arıca'nın babası Mehmet Akgül de damadının çok borcu olduğunu ve ödemek için kızından sürekli kredi çekmesi yönünde ısrarcı olduğunu ifade etti.

NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin, Hayriye Arıca ile boşanma konusunu konuşmak için buluşan eşi Burhan Arıca'nın kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Otomobil, AFAD görevlilerince sudan çıkarılırken, intihar ihtimaline karşı Burhan Arıca için nehirde dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Görüntü dökümü

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- Cenaze camiye götürüp çıkarılırken

- Cenaze aracı ve katılanların görüntü

- Kadın cesedinin toprağa verilmesi

- Kadının babası ile röportaj

- Nehirde arama yapılması

- AFAD ekiplerinin araması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) ============ Önce kamyonete, sonra trafik tabelası direğine çarptı: 4 yaralı İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç önce kamyonete ardından da yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarptı. Yaralanan 4 kişi tedaviye alındı. Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Recep Telli idaresindeki 34 YR 9252 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Orhan Taşdelen idaresindeki 41 ACB 698 plakalı kamyonete yandan çarptıktan sonra yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarparak durdu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Recep Telli ile araçtaki Sema Telli, Beyzanur Korkmaz ve kamyonet sürücüsü Orhan Taşdelen yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hafif ticari araç içerisinde sıkışan Beyzanur Korkmaz'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiyenin yaralıyı araçtan çıkarması

-Yaralı Beyzanur Korkmaz'ın ambulansa taşınması

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =========== Freni boşalan kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi: 4 yaralı ŞANLIURFA'da, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza, öğleden sonra, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 SD 628 plakalı bulgur yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sürüklenip devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler beklenirken çevredekiler, araçlarda sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekipleri çalışma yapması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yola savrulan bulgur torbaları

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA) ================ Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlama ADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntü Dökümü

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- Okul bahçesindeki öğrenciler

- Polis araçlarının gelişi

- Öğrencilerin alkışlaması SÜRE:01'22" BOYUT:152 MB Haber:Ali GÖKDAL-Kamera:KOZAN,(Adana),(DHA) ==============

‘Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri’ Bitlis’te sahiplerini buldu PAKİSTANLI sanatçı Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri, Bitlis'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, bu yıl 7’ncisini düzenledikleri resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Bitlis Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşi Dr. Shaza Syrus, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Türk ve Pakistan Milli Marşları'nın okunmasının ardından programda konuşan Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaparak, bu yıl 7’ncisini düzenledikleri Abdul Rahman Chughtai resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında şunları söyledi: “Bugün Pakistan’ın anıtları üzerine güzel resimler yapmış olan lise öğrencilerini onurlandırmak üzere buradayız. Bu olayı ilk defa Bitlis’te düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Çok sayıda öğrencinin yarışmaya katıldığını görmek Pakistan-Türkiye kardeşliğini daha da pekiştirmiştir. Bu yarışmada dünyaca ünlü Pakistan’ın olağanüstü ressamı Abdul Rahman Chughtai adına Türkiye’de düzenlenen 7’nci yarışmadır. Abdul Rahman Chughtai resim yarışması Pakistan Büyükelçiliği'nin düzenli bir yarışması haline gelmiştir. Bu yarışmanın tüm katılımcılarının yeteneklerini, çalışmalarını ve yeni düşüncelerini derinden takdir etmek istiyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği.ö